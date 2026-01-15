عملية وشيكة للجيش السوري لإنهاء سيطرة "قسد" شرقي حلب

- أعلنت الحكومة السورية عن عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" في شرق حلب، مع افتتاح ثلاثة مراكز إيواء في منبج لاستقبال الأهالي الفارين من دير حافر ومسكنة. - "الإدارة الذاتية" التابعة لقسد أعربت عن قلقها من التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحوار هو السبيل لحل القضايا العالقة، ودعت المجتمع الدولي لدعم الحلول السياسية. - أفرجت وزارة الداخلية السورية عن أفراد من قسد في حلب بعد تسليم أنفسهم طواعية، مشيرة إلى عدم تورطهم في أعمال جرمية.

أعلنت إدارة منطقة منبج التابعة للحكومة السورية تنفيذ عملية عسكرية تستهدف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرقي محافظة حلب اليوم الخميس مشيرة إلى افتتاح ثلاثة مراكز للإيواء في مدينة منبج بهدف استقبال الأهالي الوافدين من منطقتي دير حافر ومسكنة.

وقالت الإدارة على حسابها في "فيسبوك" إنه "في إطار الإجراءات المتخذة لاستقبال الأهالي القادمين عبر الممر الإنساني من المناطق التي ستشهد عمليات عسكرية دقيقة ينفذها الجيش العربي السوري لتحريرها من تنظيم قسد، نحيطكم علماً بأنه افتُتِحَت ثلاثة مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب، وهي: مركز جامع الفتح، ومركز الصناعة، ومركز الشرعية، وذلك بهدف تأمين أماكن آمنة وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي خلال فترة العمليات".

في المقابل، أكدت إدارة منطقة دير حافر أن قوات "قسد" تمنع المدنيين من مغادرة مناطق سيطرتها عبر الممر الإنساني الذي أعلنت عنه هيئة العمليات في الجيش السوري أمس الأربعاء، موضحة أن الأهالي وفرق الدفاع المدني وصلوا إلى قرية الحميمة استعداداً لاستقبال العوائل التي يمكن أن تغادر المنطقة عبر الممر الإنساني من مدن وبلدات "دير حافر ومسكنة وقواص بابيري" باتجاه مناطق سيطرة الحكومة.

بدورها، أعربت "الإدارة الذاتية" التابعة لقسد عن قلقها وإدانتها ما وصفته بالتصعيد غير المبرر للحكومة السورية، مشيرة إلى أن نهج الحكومة الحالي يهدد فرص الاستقرار والسلام في البلاد.

وقالت في بيان إن اللجوء إلى التصعيد العسكري يقوض أي عملية سياسية جادة ويضرب السلم الأهلي، مضيفة أن "لغة الحوار والنقاش المسؤول لحل القضايا العالقة يجب أن تكون هي السائدة بين جميع القوى السورية، بعيداً عن لغة التهديد والحرب والسلاح، التي لن تفضي إلا إلى المزيد من الدماء والدمار، ولن يكون فيها رابح أو خاسر، بل سيكون الوطن والشعب السوري هما من يدفعان الثمن، على نحو يتناقض كلياً مع آمال السوريين وتطلعاتهم".

ودعت الإدارة الذاتية في بيانها الحكومة السورية إلى "التحلي بالحكمة والمسؤولية في قراراتها، وترجيح كفة التفاوض والحلول السياسية على لغة الحرب والسلاح، لما في ذلك من مصلحة عليا للشعب السوري ووحدة البلاد"، مشيرة إلى استعدادها للعودة إلى مناقشة جميع القضايا بالحوار والتفاهم. وناشدت المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري اتخاذ مواقف واضحة وخطوات جدية وفعالة لمنع "افتعال أي حرب جديدة في سورية ودعم مسارات التفاهم السياسي".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت مساء أمس إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص الذين كانوا منضوين في صفوف تنظيم "قسد" في حيّ الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك بعد تسليم أنفسهم وسلاحهم طواعية لقوات الجيش السوري.

وقال بيان للوزارة إن عملية الإفراج جاءت بعد إتمام الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية والتدقيق في بيانات الموقوفين وسجلاتهم الشخصية، مضيفة أن القرار شمل "من ثبت عدم تورطهم في أعمال جرمية أو تلطخ أيديهم بدماء السوريين".