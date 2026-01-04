عملية خطف مادورو.. من مراقبة عاداته إلى اقتحام "حصنه الفولاذي"

- بدأت عملية "العزم المطلق" بتخطيط دقيق من الاستخبارات الأميركية لمراقبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث تم إعداد نموذج لمنزله للتدريب، وأُعطيت الأوامر النهائية في ديسمبر مع انتظار الظروف الجوية المناسبة. - أقلعت أكثر من 150 طائرة أميركية لتعطيل الدفاعات الجوية الفنزويلية، وبدأت الانفجارات في كاراكاس قبيل الساعة الثانية فجرًا، حيث تابع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العملية مباشرة. - استسلم مادورو وزوجته دون مقاومة ووُضعا قيد الاحتجاز بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، وأعلن ترامب نجاح العملية دون خسائر بشرية أميركية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه شعر كما لو كان يشاهد برنامجًا تلفزيونيًا وهو يتابع، عبر بث حيّ، وقائع إلقاء القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عملية وُصفت بأنها "أُعدّ لها بدقة طوال أشهر". وفي ما يأتي رواية لعملية "العزم المطلق"، من الجواسيس الأميركيين في كاراكاس إلى صورة الرئيس الفنزويلي مكبّل اليدين.

تفاصيل دقيقة

كان عملاء في الاستخبارات الأميركية يراقبون، منذ أغسطس/ آب الماضي، أدق تحركات مادورو، الذي كان، وفقًا لتقارير صحافية، يغيّر مكان إقامته باستمرار منذ تصاعد التوتر مع واشنطن. وأوضح رئيس أركان الجيش الأميركي دان كاين أن أجهزة الاستخبارات أرادت "فهم كيفية تحركه، أين يعيش، إلى أين يسافر، ما يأكله، ما يرتديه، وما هي حيواناته الأليفة التي يربيها". واستغرق التخطيط للعملية أشهرًا، واستلزم الإعداد لها بروفات "دقيقة"، حتى إن القوات الأميركية أنشأت نموذجًا مطابقًا للمنزل الذي كان يقيم فيه خليفة هوغو تشافيز.

وأصبحت القوات الأميركية جاهزة للتنفيذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول، لكنها انتظرت توافر الظروف الملائمة، وخصوصًا من ناحية الطقس. وأشار ترامب إلى أنه أصدر الأمر بالمهمة قبل أربعة أيام، لكنه انتظر توافر الظروف المناسبة. وأعطى ترامب الضوء الأخضر الجمعة عند الساعة 22:46 بتوقيت واشنطن (السبت 03:46 ت غ). وأضاف الجنرال كاين: "قال لنا: حظاً سعيداً ورياحاً مواتية".

أقلعت أكثر من 150 طائرة أميركية من قواعد برية وبحرية، من بينها مقاتلات وطائرات استطلاع ومسيّرات ومروحيات. وشرح رئيس الأركان أن المروحيات التي كانت تقلّ الوحدة المكلّفة "إخراج" الرئيس الفنزويلي طارت تحت جنح الظلام، وحلّقت على علوّ عشرات الأمتار فقط فوق سطح المحيط. ووفّرت المقاتلات الغطاء الجوي، فيما تكفّلت الأقمار الاصطناعية الأميركية والتقنيات السيبرانية تعطيل الرادارات الفنزويلية.

انفجارات

وبدأت الانفجارات الأولى تهزّ كاراكاس قبيل الساعة الثانية فجرًا (06:00 ت غ)، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. وفيما كان العالم يتساءل عما إذا كان ذلك بداية حملة قصف واسعة النطاق، كانت الطائرات الأميركية تستهدف الدفاعات الجوية الفنزويلية لتعطيلها وتمكين المروحيات من بلوغ هدفها. وقال ترامب: "كانوا يعلمون أننا قادمون"، نظرًا إلى أن التوتر كان يتصاعد في الأشهر الأخيرة، "لكنهم وجدوا أنفسهم عاجزين تمامًا، وحُيِّدوا بسرعة كبيرة". وأُصيبت مروحية أميركية خلال العملية، لكنها تمكنت مع ذلك من العودة إلى قاعدتها. وعند الساعة 02:01 بالتوقيت المحلي (06:01 ت غ)، هبطت المروحيات داخل المجمّع الذي كان مادورو موجودًا فيه.

وقال الرئيس الأميركي إنه تابع وقائع العملية مباشرة. وأظهرت الصور التي نشرها البيت الأبيض ترامب جالسًا في غرفة عمليات استُحدثت بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، وإلى جانبه وزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، والجنرال كاين. وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع محطة فوكس نيوز: "شاهدت العملية حرفيًا، كما لو أنني كنت أشاهد برنامجًا تلفزيونيًا"، مشبّهًا مقر إقامة نظيره الفنزويلي بـ"الحصن".

وأضاف: "كان المكان مزودًا بأبواب من الفولاذ، ما يُطلق عليه مساحة آمنة محاطة بالفولاذ. لم يتمكن من إغلاق تلك المساحة، كان يحاول الدخول إليها، لكن جرت مباغتته بسرعة كبيرة إلى درجة أنه لم يتمكن من القيام بذلك". وتابع: "كنا مستعدين ومزوّدين بمشاعل ضخمة لاختراق الفولاذ، لكننا لم نحتج إلى استخدامها". وأكد أن أي أميركي لم يُقتل، مشيرًا إلى أن مادورو "كان يمكن أن يُقتل" لو حاول المقاومة.

استسلام مادورو دون مقاومة

وأفاد الجنرال كاين بأن "مادورو وزوجته، وكلاهما متهمان، استسلما من دون مقاومة، ووُضعا قيد الاحتجاز من قبل وزارة العدل". ويلاحق القضاء الأميركي الزوجين بتهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة. وحلّقت المروحيات الأميركية فوق الساحل الفنزويلي عند الساعة 03:29، ونُقل الزوجان إلى السفينة الحربية "يو إس إس إيوو جيما". ثم أعلن ترامب العملية على منصته "تروث سوشال" عند الساعة 04:21 بتوقيت واشنطن. وبعد ذلك بقليل، بعث مسؤول في البيت الأبيض إلى صحافي في وكالة فرانس برس رسالة مؤلفة من رموز "إيموجي" تعبيرية، عبارة عن عضلة مشدودة وقبضة ونار. ثم نشر ترامب أول صورة لنيكولاس مادورو مكبّل اليدين، معصوب العينين، وعلى أذنيه سماعة واقية من الضوضاء.

