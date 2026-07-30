عملية أمنية تستهدف متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" في الباغوز السورية

- لقي متهم بالانتماء إلى "داعش" مصرعه في اشتباكات مع الأمن السوري في الباغوز، واعتُقل ثلاثة آخرون، مما يبرز استمرار التهديدات الأمنية في دير الزور. - تشير الصحافية تيما العلي إلى أن التنظيم يحاول إعادة ترتيب صفوفه عبر خلايا سرية، مستغلاً المناطق الصحراوية والحدودية لتنفيذ اغتيالات وهجمات خاطفة. - رغم سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على الباغوز في 2019، تستمر خلايا "داعش" في تنفيذ عمليات متفرقة، مما يعكس قدرتها على التوغل واستهداف شخصيات أمنية.

لقي شخص متهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" مصرعه، الأربعاء، خلال اشتباكات مع قوى الأمن الداخلي السورية في بلدة الباغوز شرقي بمحافظة دير الزور، إثر عملية أمنية استهدفت خلية متهمة بالانتماء إلى التنظيم. وأسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة من أفراد الخلية، وإصابة عنصر في قوى الأمن وطفل.

وجرت العملية، وفق الصحافية تيما العلي من دير الزور، مساء الأربعاء، وأسفرت عن مقتل المدعو حبيب العنقود، وإصابة المدعو عبد الفتاح جمعة، المتهم بالمسؤولية عن عمليات قتل طاولت مدنيين في منطقة الباغوز. وقالت لـ"العربي الجديد" إن هناك مؤشرات متكررة إلى أن المناطق الشرقية في محافظة دير الزور هي الأكثر استهدافاً من قبل خلايا التنظيم، مضيفة: "يجب التفريق بين وجود عناصر منفردة ووجود خلايا سرية".

ولفتت العلي إلى أن هناك محاولات مستمرة من عناصر التنظيم لإعادة ترتيب صفوفهم، لكن هذه المحاولات تختلف عن مرحلة ما قبل عام 2014، إذ تشمل العمل ضمن خلايا صغيرة وسرية بدلاً من السيطرة على الأرض، وتنفيذ اغتيالات وزرع عبوات ناسفة وشن هجمات خاطفة ضد قوات الأمن أو شخصيات معروفة، واستغلال المناطق الصحراوية والحدودية للتنقل وإعادة التموضع، إضافة إلى محاولة تجنيد أفراد جدد والاستفادة من الثغرات الأمنية.

وتابعت العلي أنه، في ما يتعلق ببلدة الباغوز تحديداً، فقد نُسبت خلال عام 2026 عدة حوادث أمنية إلى خلايا تابعة للتنظيم، من بينها عمليات اغتيال وهجمات بعبوات ناسفة، وهو ما يعكس استمرار قدرة خلاياه على تنفيذ عمليات متفرقة، مضيفة: "ما يعني أن هناك خلايا لعناصر "داعش" تتوغل في المناطق الشرقية، وتستهدف شخصيات أمنية، ثم تتبنى هذه العمليات عبر معرفاتها الرسمية". وأضافت: "يحاول التنظيم إعادة التوغل، لكن بأسلوب يعتمد على حرب العصابات والخلايا السرية، وليس عبر إعادة إعلان "دولة" أو السيطرة على مدن كما حدث سابقاً".

وجاءت العملية بعد يوم من تنفيذ قوى الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، عملية أمنية مشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة في مدينتي حلب والباب شمالي سورية، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص، قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش". وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، إن العملية نُفذت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في حلب وريفها، وأسفرت عن إلقاء القبض على عناصر من التنظيم.

يُشار إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) سيطرت في مارس/آذار 2019 على بلدة الباغوز في ريف محافظة دير الزور الشرقي، بعد معارك ضد عناصر التنظيم بدعم من التحالف الدولي، وكانت البلدة آخر جيب لتنظيم "داعش" في سورية على الحدود السورية العراقية.