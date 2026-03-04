عمليات للكوماندوز الأفغاني في وادي خيبر... بوابة الغزوات تاريخياً

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الخاصة (كوماندوز) نفذت ليل الثلاثاء الأربعاء عمليات ضد القوات الباكستانية في وادي خيبر في الداخل الباكستاني، وقتل 11 من عناصر الجيش، والاستحواذ على كمية كبيرة من الأسلحة المتطورة، منها الصواريخ التي تحمل على الكتف وأسلحة رشاشة. مشيرة إلى أن جميع أفراد القوة عادوا إلى مراكزهم سالمين قبيل الفجر، متوعدة أن جميع العمليات الانتقامية ستكون في الداخل الباكستاني من بعد ذلك.

وفي ظل المواجهات المتواصلة على الحدود، شنّت الطائرات الباكستانية غارات على مدينة جلال أباد. وقالت مصادر أمنية باكستانية، لقناة جيو الباكستانية أمس الثلاثاء، إن "القوات المسلحة تواصل تنفيذ ضربات جوية انتقامية ضد مواقع تابعة لحركة طالبان الأفغانية". وأوضحت أن "العملية التي استهدفت مدينة جلال آباد الأفغانية، أسفرت عن تدمير مستودع للذخيرة ومنشأة لتخزين الطائرات المسيّرة". وأكدت المصادر أن "هذه الضربات الانتقامية ألحقت خسائر فادحة في صفوف طالبان الأفغانية وجماعة فتنة الخوارج" في إشارة إلى حركة طالبان الباكستانية. وأضافت المصادر أن قوات الأمن الباكستانية لا تزال عازمة على توجيه رد حاسم ومباشر على أي اعتداء يصدر من جهة نظام "طالبان" الأفغاني.

وفي أقرب معبر حدودي، على بعد حوالى 50 كيلومتراً عن جلال أباد، أفاد سكان في تورخم لوكالة فرانس برس عن تواصل المعارك بين القوات الباكستانية والأفغانية. وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري دافع، في خطاب أمام البرلمان أول من أمس الاثنين، عن الضربات التي تشنها بلاده في أفغانستان، قائلاً إن إسلام أباد جربت كافة أشكال الدبلوماسية قبل استهداف المسلحين العاملين من الأراضي الأفغانية، ودعا حكومة "طالبان" الأفغانية إلى تفكيك الجماعات المسؤولة عن الهجمات في باكستان. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما)، في بيان أمس الثلاثاء، إن 42 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب 104 في البلاد خلال القتال مع باكستان بين 26 فبراير/ شباط الماضي والثاني من مارس/ آذار الحالي. ودعت "يوناما" إلى وقف القتال، محذرة من أن العنف، الذي سبّب تهجير ما يقدر بـ 16400 أسرة، زاد من سوء وضع شعب أفغانستان.

وادي خيبر... بوابة الغزوات

يقع وادي خيبر في محاذاة ولاية ننغرهار الأفغانية. ويبدأ من منفذ طورخم وينتهي عند أطراف مدينة بيشاور، ويصل طوله إلى 53 كيلومتراً. وتقطنه قبائل بشتونية مثل شينواري، وأوركزاي، ومهمند وأفريدي، وهي امتداد للقبائل الأفغانية المقيمة في ولاية ننغرهار، بغض النظر عن خط دوراند الحدودي الذي يفصل بينهما، الذي لا تعترف به أفغانستان. ويقع وادي خيبر بين جبال شاهقة لا يمكن إلا لأبناء القبائل التحرك فيها. كما أن النسيج القبلي في المنطقة لا يسمح لأي شخص من الخارج بالتحرك داخل القرى والأحياء الصغيرة التي بنيت على أطراف الجبال. من هنا لا يعتبر تنفيذ قوات حركة طالبان الأفغانية عمليات ليلية على عمق بضعة كيلومترات في وادي خيبر أمراً غريباً، لأنهم من أبناء القبائل البشتونية، يضاف إلى ذلك أن وجود عناصر من طالبان الباكستانية يسهل من عمليات تحرك قوات "طالبان" أفغانستان.



شاه زيب شينواري: وجود عناصر "طالبان" الأفغانية أو الباكستانية في المنطقة ليس أمراً غريباً



وقال شاه زيب شينواري، الزعيم القبلي الذي يسكن في وداي خيبر، لـ"العربي الجديد"، إن "وجود عناصر طالبان الأفغانية أو الباكستانية في هذه المنطقة ليس أمراً غريباً، ولا يمكن أن نقف في وجههم، لأنهم أبناء نفس القبائل. عادة عناصر طالبان الأفغانية الذين ينفذون العمليات في وادي خيبر هم إما من قبائل شينواري أو أوركزاي أو مهمند من الجانب الأفغاني وهي نفس القبائل في وادي خيبر والتي تمتد حتى مدينة بيشاور مركز إقليم خيبربختونخوا، أو من قبائل مجاورة لنا، مثل وزير في مديرية خوجياني ووزيرستان، أو صافي". وأضاف: "هذه الحكومات تأتي وتذهب، ونحن نبقى هنا، لذا لا نريد الانخراط في الحرب مع أبناء قبيلتنا أو القبائل المجاورة من أجل أي حكومة. نعم هناك بعض الناس يفعلون ذلك، ولكنهم قليلون ولا يمكن لهم البقاء في المنطقة".

وأوضح شينواري أنه يعيش الآن في باكستان ويحترم قانون هذه البلاد، لكنه اعتبر أن "هذا القانون لم يمنحناً شيئاً. بالنسبة لي العائق هو وجود القوات الباكستانية التي ينحدر معظم عناصرها من إقليم البنجاب والسند". وأضاف أنه "عندما تقترب مواشينا من مراكز الجيش يقومون بطردها، بينما عناصر حركة طالبان، سواء الأفغانية أو الباكستانية، يأكلون معهم، لأنهم أبناء هذه المنطقة".

وكان وادي خيبر من أشهر الممرات التي كانت تدخل منها الأسلحة للمجاهدين الأفغان خلال الحرب السوفييتية (1978 – 1989). كما أنشأت القبائل غرفاً على أطراف الطرق العامة وسط الجبال من أجل مبيت المجاهدين والفارين من أفغانستان بسبب الحرب. وبينما من السهل جداً لحركة طالبان الأفغانية شن عمليات ليلية ضد القوات الباكستانية في وادي خيبر فإن للقبائل في هذه المنطقة تاريخاً طويلاً من مقاومة الغرباء، حيث منعت مقاومتهم الشرسة عبر التاريخ الإنكليز والمغول والإسكندر المقدوني من عبور وادي خيبر.

دور القبائل في مواجهة القوى الخارجية



خان سعيد ملاكوري شينواري: اليد العليا لأبناء القبائل



وقال الزعيم القبلي خان سعيد ملاكوري شينواري، لـ"العربي الجديد"، إنه لا يمكن لأي قوة خارجية، مهما بلغت قوتها، عبور وادي خيبر إذا وقفت القبائل في وجهها، معتبراً أن اليد العليا ستكون لشباب من أبناء المنطقة المدربين على السلاح ضد أي قوة ليست من أبناء القبائل. ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل حكومة "طالبان" تركز عملياتها الانتقامية ضد القوات الباكستانية على امتداد منفذ طورخم الواقع في آخر وادي خيبر، بدلاً من النقاط الجنوبية على امتداد ولاية قندهار وزابل والواقعة في مناطق سهلية، يمكن حماية المواقع العسكرية فيها.