عمر فاتح ينافس مرشحي حزبه على منصب عمدة مدينة مينيابوليس الأميركية

- تشهد مينيابوليس انتخابات عمدة ساخنة بين جاكوب فراي وعمر فاتح، الذي يواجه حملات عنصرية بسبب مواقفه السياسية وانتقاده للعدوان في غزة. فاتح، أول مسلم من أصول صومالية في مجلس شيوخ مينيسوتا، يدعو لعدم رفع الإيجارات وزيادة الأجور. - رغم فوزه بالانتخابات التمهيدية، ألغى حزب العمال الزراعي الديمقراطي تزكيته لفاتح، مما أثار جدلاً واسعاً. يدعمه الصوت اليهودي من أجل السلام وإلهان عمر، بينما يدعم فراي تيم والز. - مينيابوليس، التي شهدت مقتل جورج فلويد، تعتمد نظام التصويت التصاعدي، حيث يختار الناخبون ثلاثة مرشحين. فاتح يروج لبرنامج سلامة عامة جديد، منتقداً غياب خطة لدى العمدة الحالي.

تشهد مدينة مينيابوليس اليوم الثلاثاء انتخابات ساخنة على مقعد عمدة المدينة، والتي يتافس فيها عمدة المدينة الحالي جاكوب فراي، الذي يترشح لولاية ثالثة، وعمر فاتح، الديمقراطي الاشتراكي التقدمي، من بين 15 مرشحا 4 ديمقراطيين من بينهم. وحقق السيناتور فاتح إنجازا تاريخيا عام 2020، بانتخابه كأول مسلم وأول أميركي من أصول صومالية لمجلس الشيوخ بولاية مينيسوتا.

وأصبح فاتح منذ ترشحه، في مرمي نيران المجموعات الصهيونية ولجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "AIPAC"، بسبب انتقاده لما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة، وإدانته العدوان وقتل الأطفال والنساء والمدنيين، كما تشن جماعات الضغط حملة عنصريه ضده. ورغم فوزه بالانتخابات التمهيدية لمنصب العمدة، عن حزب العمال الزراعي الديمقراطي، وهو حزب سياسي خاص بولاية مينيسوتا تابع للحزب الوطني الديمقراطي، وحصوله رسميا على تأييده بدعم أكثر من 60% من مندوبيه، إلا أن الحزب ألغى تزكيته للمرشح الديمقراطي التقدمي في سابقة تحدث لأول مرة، زاعما وجود انتهاكات عامة، رغم أنه لم يصل إلى أدلة تظهر أن الانتهاكات كان لها تأثير فعلي على فوز عمر فاتح.

وتصاعدت حملة العنصرية ضد فاتح على مدى الأشهر الماضية مع تقدمه في السباق، وترشح على أساس برنامج يدعو إلى عدم رفع الإيجارات ورفع الحد الأدنى للأجور، وتبني نهج مختلف للسلامة العامة. وأيدت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، ونقابة الاتحاد الدولي لعمال الخدمات ترشح فاتح، كما حظي بتأييد عضو الكونغرس من أصول صومالية إلهان عمر، بينما حظي منافسه فراي على تأييد تيم والز المرشح الخاسر لمنصب نائب الرئيس الأميركي.

وتمثل مدينة مينيابولس، أهمية خاصة في قضايا العدالة والشرطة والمجتمع، فهي كانت موطن مقتل المواطن الأميركي ذي البشرة السوداء جورج فلويد على يد الشرطة في الفيديو الشهير الذي تم تداوله محليا وعالميا وظهر فيه الشرطي وهو يضع ركبته على رقبة الشاب الذي لم يكن مسلحا. وأشار فاتح في برنامج حملته إلى تبني برنامج للسلامة العامة، موضحا أنه بعد مرورخمس سنوات على مقتل جورج فلويد لا يملك العمدة الحالي أي خطة.

وتطبق المدينة نظام التصويت بالاختيار التصاعدي الذي يسمح للناخبين باختيار ثلاثة مرشحين حسب ترتيب تفضيلهم في بطاقة الاقتراع، وإذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الاختيار الأول، فإنه يستبعد المرشحون الأقل الذين لا يملكون مسارا رياضيا للفوز، ويعاد توزيع أصوات المرشحين المستبعدين على خيارات الناخبين التالية وتستمر هذه العملية حتى يحصل مرشح على 50% من الأصوات.

ويواجه فاتح في الأيام الأخيرة حملات عنصرية متطرفة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الناشط اليميني الشهير مات والش بعدم قبول مواطنين من الصومال، وذلك بعد تلويح عمر فاتح بعلم الصومال في إحدى الفعاليات الانتخابية، رغم عدم وجود قانون يمنع رفع علم بلد أجنبي في أي فعالية ورغم وضع عشرات الجمهوريين في الكونغرس أعلام إسرائيل على مكاتبهم.