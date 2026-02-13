- يعاني عمران خان، رئيس وزراء باكستان السابق، من فقدان 85% من بصره في عينه اليمنى، مما يزيد من تعقيد تحدياته القانونية والسياسية، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاماً بتهم فساد يصفها بأنها ملفّقة. - المحكمة العليا أمرت بالسماح لخان برؤية طبيبه الشخصي لتقييم حالته الصحية، وسط تقارير عن رؤيته الضبابية منذ أكتوبر 2025، بينما يطالب حزبه بتنفيذ فوري وشفاف لأوامر المحكمة. - حزب حركة الإنصاف يواجه حملة قمع بعد احتجاجات مايو 2023، ويتهم الحكومة بتزوير الانتخابات لمنع فوزه، وهي اتهامات ينفيها رئيس الوزراء شهباز شريف.

قال محامي رئيس وزراء باكستان السابق المسجون عمران خان للمحكمة العليا إنّ موكله فقد 85% من البصر في عينه اليمنى، وهي محنة تضاف إلى التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها خان بالفعل. ويقضي خان (73 عاماً)، المسجون منذ أغسطس/ آب 2023، عقوبة بالسجن لمدة 14 عاماً بتهم فساد، في واحدة من عشرات القضايا التي يقول إنها ملفّقة كي يبعده الجيش عن السياسة، وهو ما ينفيه الجيش.

وقال سلمان صفدار، محامي خان، في تقرير قدّمه أمس الخميس، نقلاً عن نجم الكريكيت السابق الذي تحوّل إلى سياسي، "لم يتبق له سوى 15% من البصر في عينه اليمنى". وأشار تقرير تقصي الحقائق إلى أنّ عمران خان يشكو من "رؤية ضبابية ومشوشة باستمرار" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكن سلطات السجن لم تتخذ أي إجراء.

وقدّم صفدار التقرير بعد اجتماع استمر ساعتين مع خان أمرت به المحكمة العليا التي حددت للسلطات يوم 16 فبراير/ شباط موعداً نهائياً للسماح لخان برؤية طبيبه الشخصي لإعداد التقرير عن حالته. وقال وزير الإعلام عطا الله تارار من قبل إن خان نُقل إلى المستشفى هذا الشهر وخضع لإجراء علاجي لعينه استغرق 20 دقيقة.

وقال حزب حركة الإنصاف بقيادة عمران خان في بيان "نطالب بتنفيذ فوري وشفاف لأمر المحكمة، ووصول غير مقيد إلى من يختارهم من الاختصاصيين المؤهلين ووضع حد للأساليب التي تعرض حياته للخطر أثناء الاحتجاز".

وواجه الحزب حملة قمع بعد أن أثار اعتقال خان في مايو/ أيار 2023 احتجاجات في أنحاء البلاد ضد الجيش، وأصبح أكبر حزب في انتخابات 2024. لكنه قال إن تزويراً حرمه من الفوز بعدد أكبر من المقاعد لمساعدة أحزاب أخرى على تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف

، وهي اتهامات ينفيها شريف وحلفاؤه.

(رويترز)