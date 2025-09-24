عمدة لندن: ترامب عنصري ومعادٍ للمسلمين

- وصف عمدة لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "عنصري" و"معادٍ للمسلمين"، بعد تصريحات ترامب في الأمم المتحدة حول تطبيق الشريعة في لندن. - دخل خان، المنتمي لحزب العمال، في سجال مع ترامب منذ سنوات، منتقدًا سياساته تجاه المسلمين، بينما يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للحفاظ على علاقة ودية مع ترامب. - أكد خان فخره بلندن كمدينة رائدة عالميًا، بينما وصف ترامب خان بـ"الفاشل"، مما يعكس التوتر المستمر بين الطرفين.

وصف عمدة لندن صادق خان، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "عنصري" و"معادٍ للمسلمين"، بعدما قال الأخير، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إن السياسي البريطاني يسعى لـ"تطبيق الشريعة الإسلامية" في عاصمة المملكة المتحدة. ودخل صادق خان، المنتمي إلى حزب العمال (يسار وسط)، في سجال مع الجمهوري ترامب خلال السنوات الماضية.

وقال عمدة لندن لشبكة "سكاي نيوز": "أعتقد أن ترامب أظهر أنه عنصري ومتحيز جنسياً، وكاره للنساء ومعادٍ للمسلمين". وأفاد ترامب أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أنظر إلى لندن حيث لديكم رئيس بلدية سيئ للغاية. لقد تغيّرت، تغيّرت كثيراً". وأضاف: "يريدون الآن تطبيق الشريعة. لكنكم في بلد مختلف، لا يمكنكم القيام بذلك".

وسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، المنتمي أيضاً إلى حزب العمال، جاهداً للحفاظ على علاقة ودّية مع ترامب، بما في ذلك عبر استقباله في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة الأسبوع الماضي. ولفت صادق خان إلى أن لندن تحتل المركز الأول في العديد من المؤشرات، مثل الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أنه "فخور للغاية لأننا أعظم مدينة في العالم".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الوزير في الحكومة بات ماكفادن إن ترامب "يسيء تفسير" لندن. ويشغل صادق خان، وهو مسلم، منصب عمدة لندن منذ العام 2016. وانتقد في ذلك العام ترامب، الذي كان مرشحاً للرئاسة، على خلفية مقترحه منع دخول مواطني بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة. وقبل زيارة الدولة الأولى التي أجراها ترامب عام 2019، شبّه عمدة لندن الرئيس الأميركي بـ"الدكتاتوريين الذين حكموا في أوروبا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي".

من جانبه، وصف ترامب عمدة لندن بـ"الفاشل"، وتحداه بالخضوع لاختبار معدل الذكاء. وقال صادق خان لـ"آي تي في لندن"، الأربعاء: "أعتقد أنني اكتسبت حقوق المتعدين على الملكية لقاء كمية الوقت الذي قضيته في ذهن دونالد ترامب... آمل ألا يرسل لي فاتورة لكل الوقت الذي أمضيته هناك".

(فرانس برس)