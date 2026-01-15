علي شعث... مهندس وخبير في التنمية يرأس لجنة إدارة غزّة

- تم اختيار علي شعث لرئاسة اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، مستفيداً من خبرته الواسعة في التنمية والهندسة المدنية وتطوير المؤسسات، حيث شغل مناصب رفيعة في السلطة الفلسطينية. - وُلد شعث في خانيونس ودرس الهندسة المدنية في جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه من جامعة كوينز، وركزت دراسته على تخطيط البنية التحتية والتنمية الحضرية. - لعب دوراً بارزاً في تطوير المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية، وشارك في إعداد سياسات تنموية وبرامج تعاون دولية، وسيكون مسؤولاً عن الطاقة والنقل في اللجنة.

وقع الاختيار على علي شعث، ليكون رئيساً للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزّة، المشكّلة بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهو شخصية فلسطينية لديها خبرة طويلة في مجال العمل التنموي، والهندسة المدنية، وتطوير المؤسسات، وسبق أن عمل في السلطة الفلسطينية.

وُلد في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، عام 1958، ودرس الهندسة المدنية في جامعة القاهرة، ويقيم حالياً في الضفة الغربية، وحصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة كوينز في المملكة المتحدة عام 1989. تركزت دراسته على تخطيط البنية التحتية والتنمية الحضرية، وهي مجالات شكّلت محور عمله المهني.

عمل شعث في عدة مناصب رفيعة داخل السلطة الفلسطينية، أكسبته خبرة طويلة في المجالين الاقتصادي والتنموي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة الفلسطينية، ووكيلاً مساعداً في وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ 1995، ووكيلاً لوزارة النقل والمواصلات في السلطة الفلسطينية عدة سنوات، إلى جانب كونه خبيراً في سياسات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي عبر الحدود.

لعب علي شعث دوراً بارزاً في تطوير المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية، والمشاركة في توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أكاديمية لدعم القطاع الصناعي، إلى جانب خبرته في مجال الإعمار والاقتصاد. أسهم شعث في إعداد سياسات تنموية وبرامج تعاون مع جهات مانحة دولية، وشارك في التخطيط الاستراتيجي لمشاريع البنية التحتية والنقل. تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة الفلسطينية (PIEFZA)، كما عمل مستشاراً حكومياً وأكاديمياً، ومدير مشاريع دولية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.

وسيكون شعث أيضاً ضمن لجنة إدارة غزّة مسؤولاً عن الطاقة والنقل، فيما سيتولى بشير الريس ملف المالية، وجبر الداعور التعليم، وعائد ياغي الصحة، وعائد أبو رمضان الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعلي برهوم المياه والبلديات، وعدنان أبو وردة القضاء والعدل، ورامي حلس الشؤون الدينية، وأسامة الصيداوي الأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور الزراعة، وحسني المغني شؤون العشائر، واللواء سامي نسمان الداخلية. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن القائمة غير نهائية وقد تجرى عليها تعديلات وقد تبقى كما هي.