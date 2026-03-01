علي رضا أعرافي.. رجل المؤسسة الدينية في مجلس القيادة الإيراني المؤقت

- تعيين علي رضا أعرافي في مجلس القيادة المؤقت: انضم أعرافي إلى المجلس بجانب مسعود بزشكيان وغلام حسين محسني أجئي بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، لقيادة الجمهورية الإسلامية في مرحلة انتقالية حساسة. - مكانة أعرافي في المؤسسة الدينية: يُعتبر أعرافي من أبرز وجوه التيار المحافظ، حيث يشغل منصب خطيب الجمعة في قم ورئيس "جامعة المصطفى العالمية"، مما يعزز نفوذه في البنية التعليمية الدينية. - مسيرة أعرافي وتأثيره: وُلد في ميبد لعائلة دينية، وشغل مناصب مؤثرة مثل مدير الحوزة العلمية وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، مما منحه نفوذاً واسعاً في النظام الإيراني.

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بتعيين رجل الدين علي رضا أعرافي، اليوم الأحد، عضواً في مجلس القيادة المؤقت، الهيئة المكلفة بتولي مهام الزعيم الأعلى إلى حين انتخاب قائد جديد من قبل مجلس الخبراء، وذلك عقب إعلان طهران اغتيال المرشد علي خامنئي في هجمات إسرائيلية أميركية.

وبموجب هذا التعيين، ينضم أعرافي إلى مجلس القيادة المؤقت، إلى جانب الرئيس مسعود بزشكيان

مَن هو علي رضا أعرافي؟

، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي، في مرحلة انتقالية حساسة تشهدها الجمهورية الإسلامية.

يُعد أعرافي (67 عاماً) أحد أبرز وجوه التيار المحافظ في المؤسسة الدينية الإيرانية، ونموذجاً لرجل الدين الذي بنى نفوذه بصورة متدرجة ومؤسسية. وهو يشغل حالياً منصب خطيب الجمعة في مدينة قم، المركز الديني الأبرز في البلاد.

عيّنه المرشد الراحل علي خامنئي رئيساً لـ"جامعة المصطفى العالمية"، وهي مؤسسة تعليمية دولية بارزة مقرها في قم، تستقطب طلبة العلوم الدينية من مختلف أنحاء العالم، ما أتاح له حضوراً واسعاً في البنية التعليمية الدينية ذات الطابع الدولي.

إلى جانب ذلك، يشغل أعرافي عضوية المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وعضوية مجلس خبراء القيادة، وعضوية مجلس صيانة الدستور، ما يعكس موقعه المتقدم داخل الهيكل المؤسسي للنظام.

وُلد أعرافي عام 1959 في مدينة ميبد بمحافظة يزد، وينحدر من عائلة دينية عريقة؛ فوالده محمد إبراهيم أعرافي كان من علماء وقادة تلك المرحلة، ومن المقربين من الخميني.

وشهدت مسيرته تصاعداً ملحوظاً، خصوصاً بعد تعيينه مديراً للحوزة العلمية في قم، ومديراً للمدارس العلمية الدينية في عموم البلاد، وهو ما منحه نفوذاً واسعاً على المنظومة التعليمية الدينية المحافظة، كما أن رئاسته لجامعة المصطفى منذ عام 2008 مكّنته من بناء شبكة دولية من الخريجين الموالين للجمهورية الإسلامية.