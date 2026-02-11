على طاولة في مدريد

- إحياء الحوار بين المغرب والبوليساريو في مدريد: بعد عقدين من الجمود، يجتمع الطرفان في العاصمة الإسبانية لبناء الثقة ومناقشة تسوية النزاع، برعاية الولايات المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الأمن الأخير، مع حضور الجزائر وموريتانيا كمراقبين. - أهمية اختيار مدريد: إسبانيا، المستعمر السابق للصحراء الغربية، تلعب دوراً تاريخياً في النزاع، وتستمر في إدارة المجال الجوي للمنطقة، مما يجعلها موقعاً مناسباً للمفاوضات السرية والحساسة. - مواقف الأطراف: البوليساريو تبدي استعدادها لتقاسم كلفة السلام، بينما الجزائر تتبنى موقفاً مرناً، مما يضع الكرة في ملعب الولايات المتحدة لتقديم حلول إبداعية تقرب بين مطالب تقرير المصير والحكم الذاتي.

يحدث أن يلتقي طرفا النزاع في منطقة الصحراء الغربية، المغرب وجبهة البوليساريو، وجهاً لوجه، على طاولة حوار صعب وعسير في العاصمة الإسبانية مدريد، تستهدف المرحلة الأولى منه بناء الثقة المنهارة بين الطرفين أولاً، قبل مناقشة التفاصيل، بعد ما يقارب العقدين من آخر لقاء بينهما (في مانهاست الأميركية عام 2007). ترعى الولايات المتحدة هذا الحوار الذي يتأسس على قاعدة القرار الأممي لمجلس الأمن الصادر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان لا بد للضرورات التاريخية والسياسية والإقليمية، من حضور الطرفين الملاحظين في النزاع الصحراوي، الجزائر وموريتانيا.

ما هو مهم في هذه الخطوة أنها تكسر حالة الجمود التي طبعت النزاع، وتفتح فرصة مهمة للتوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين، وهي تسوية لا بد تتطلب تنازلات ضرورية من كليهما. السلام يستحق ذلك والشعب الصحراوي بتعريفه الإنساني يستحق أيضاً. البداية الصحيحة لجولة المفاوضات هذه، أنها جددت التعريفات التقنية والسياسية نفسها للنزاع، من حيث التأكيد أن طرفي النزاع هما المغرب والبوليساريو لا غير، وهذا أمر مهم لأنه يضع كل فاعل في موقعه السليم وينهي المزايدات السياسية التي كانت تغطي في الواقع على المأزق الحقيقي للنزاع.

اختيار مدريد مكاناً لجولة المفاوضات الأولى، يدخل في نفس السياق، لأن إسبانيا معنية تاريخياً بالمأزق الصحراوي، باعتبارها المستعمر السابق لمنطقة الصحراء المتنازع عليها، و"القوة القائمة بالإدارة للصحراء الغربية" وفقاً لمقررات الأمم المتحدة، وما تزال مسؤولة عن إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية. تفرض طبيعة المفاوضات في القضايا الحساسة كهذه، أن تتم في ظل سرية وإغلاق على المعلومات، سواء بشأن مسارات الحوار القائم، أو مطالب الأطراف وتطورات المواقف، وتكتيكات الطرف الراعي لتذليل وحل العقد، لتيسير التقدّم نحو القضايا الأكثر مفصلية في التسويات المقدمة.

غير مرة أظهرت "البوليساريو" الرغبة في إنجاز تسوية متوافق عليها وتقاسم كلفة السلام. في السادس من فبراير/شباط الحالي، أعلن رئيس الجبهة إبراهيم غالي خلال الندوة العربية لدعم الشعب الصحراوي التي عقدت في منطقة تسيطر عليها الجبهة، أن "البوليساريو على استعداد كامل، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، لكل ما يتطلبه الأمر من تقاسم لفاتورة السلام ومرونة وتعاون مع الجهود الدولية للتوصل إلى الحل المنشود". هذا الخطاب مهم ومشجع في هذه الظرفية، ورغبة لا تتقاطع فقط من حيث العنوان السياسي مع رغبة الرباط في الوصول إلى وضع "لا غالب ولا مغلوب"، ولكنها تتعلق أيضاً بتطلع إقليمي لإنهاء النزاع وتحييد أحد أكبر معضلات المنطقة المغاربية.

ينظر إلى الجزائر كفاعل مهم في المسألة الصحراوية لعدة اعتبارات تاريخية وسياسية، نتيجة دعمها وتبنيها المركزي للقضية الصحراوية، لكن الرئيس عبد المجيد تبون أعاد تعريف الموقف الجزائري على نحو أكثر ليونة، وبما لا يعرقل أي تسوية يقبل بها طرفا النزاع. في خطاب ألقاه أمام قادة الجيش، في 11 أكتوبر/تشؤين الأول الماضي، قال تبون إن "أي حل يقبله الصحراويون نحن نقبل به"، وهذا يعني أن الكرة في مرمى الطرف الراعي للحوار، الولايات المتحدة، بما تطرحه من حلول إبداعية، تردم الفجوة السياسية بين مطلبي تقرير المصير والحكم الذاتي.