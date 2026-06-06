- المشهد الإقليمي بين الركود والتوتر: رغم تصريحات ترامب المتفائلة حول المفاوضات مع إيران، إلا أن الجمود يسيطر على المشهد، حيث تعود المفاوضات إلى نقطة الصفر مع كل تعديل أمريكي جديد، مما يعكس تعقيدات الموقف الأمريكي والإيراني. - التوترات الميدانية تتصاعد: تتزايد الاحتكاكات في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان، مما ينقل الرسائل من القنوات الدبلوماسية إلى الميدان، ويجعل المنطقة ساحة ضغط متبادل. - المنطقة على حافة النار: تتراجع فرص الدبلوماسية تدريجياً مقابل تصاعد التوترات، مما يضع المنطقة في حالة تأهب لاحتمال انفجار الموقف في أي لحظة.

بين الركود والنار يتحرك اليوم المشهد الإقليمي المركب بكل تعقيداته. فعلى الرغم من التصريحات المتفائلة التي يكررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على غرار أن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد جداً"، فإن الوقائع تشير إلى حالة جمود، كما توحي التطورات الأمنية في المنطقة بأن مسار الرسائل المتبادلة، لم يعد يمر عبر القنوات الدبلوماسية وحدها، بل بات ينتقل تدريجياً إلى ساحات التوتر في البحر والبر.

منذ نحو أسبوعين دخلت المفاوضات مرحلة ركود شبه كامل. فبعد أن اقترب الطرفان في بعض النقاط من صيغة تفاهم أولي، أعاد ترامب إرسال نص مذكرة التفاهم مع تعديلات جديدة طالب فيها بتعهدات نووية مكتوبة من جانب إيران، ما أعاد المفاوضات عملياً إلى مراحل سابقة. وبحسب مسؤول إيراني تحدث لكاتب هذه السطور، فإن الجمود الحالي لا يرتبط بالملف اللبناني وحده، بل أيضاً بتغيرات في الموقف الأميركي. ومنذ ذلك الحين لم يصدر رد إيراني على تلك التعديلات.

أما عن سر إصرار ترامب على الحديث المتواصل عن تقدم في المفاوضات، فيبدو أن خطابه موجّه بدرجة كبيرة إلى الداخل الأميركي وإلى الأسواق، في مسعى للإبقاء على مناخ من التفاؤل ومنع مزيد من التراجع الاقتصادي، من دون أن يستند ذلك إلى اختراق فعلي في المسار التفاوضي حتى هذه اللحظة. وبهذا المعنى، أصبح التفاوض أقرب إلى حلقة مفرغة، فكلما اقترب الطرفان من صيغة تفاهم، عادت واشنطن إلى طرح تعديلات جديدة تهدف إلى انتزاع تعهدات نووية في هذه المرحلة، وهو ما ترفضه طهران، لتعود العملية مجدداً إلى نقطة سابقة.

أما طهران فتلتزم من جانبها أيضاً خطاباً حذراً، لا يعلن صراحة وصول المفاوضات إلى مأزق، ويبدو أن هذا الحذر يرتبط أيضاً باعتبارات اقتصادية داخلية. فالإقرار العلني بتعثر المفاوضات سينعكس فوراً على العملة الإيرانية ما يرفع سعر الدولار ويفاقم الأزمة الاقتصادية، وهو ما تحاول الحكومة تجنبه عبر الإبقاء على صورة استمرار المفاوضات والتواصل وتبادل الرسائل. في الوقت نفسه يترافق هذا الجمود الدبلوماسي مع تصاعد التوترات الميدانية. فالمواجهات والاحتكاكات المحدودة في الخليج ومضيق هرمز وسواحل إيران وبحر عُمان، باتت شبه يومية. وبذلك تتحول المنطقة تدريجياً إلى ساحة ضغط متبادل تنتقل فيها الرسائل من القنوات السياسية إلى الميدان.

في المحصلة، تبدو المنطقة وكأنها تقف بين دبلوماسية راكدة، وتصعيد ميداني متدرج مصحوب بـ"رسائل نار" في لبنان والخليج وبحر عُمان، باتا يشكلان جزءاً أساسياً من معادلة الضغط. هذه المعطيات تضع المنطقة في حالة يمكن وصفها بأنها "على حافة النار"، حيث تتراجع فرص الدبلوماسية تدريجياً مقابل اتساع هامش الاحتكاكات. وفي مثل هذا المناخ قد ينفجر الموقف في أي لحظة، سواء نتيجة هجوم واسع على بيروت أو بسبب اتساع دائرة المواجهات في مضيق هرمز وبحر عُمان والسواحل الإيرانية، أو قرار باستئناف الحرب عند حلول موعده المفاجئ.