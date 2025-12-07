علاج 85 ألف جندي إسرائيلي من اضطرابات نفسية... زيادة غير مسبوقة

- شهدت إسرائيل ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاضطرابات النفسية بين الجنود منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث ارتفع عدد الحالات من 62 ألفًا إلى 85 ألفًا، مع مواجهة ثلث الجنود لمشاكل نفسية. - يواجه المعالجون النفسيون تحديات كبيرة، حيث يتعامل الواحد منهم مع ما يصل إلى 750 مراجعًا، مما يعيق تقديم العلاج السريع والفعال، وسط تحذيرات من أزمة نفسية واسعة تشمل تزايد الإدمان وحاجة مليوني شخص للدعم النفسي. - ارتفعت حالات الانتحار في الجيش، مع تسجيل 279 محاولة انتحار خلال 18 شهرًا، بينما تستمر الخروقات لوقف إطلاق النار في غزة، مما يزيد من معاناة السكان.

أفادت نائبة رئيس قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية تمار شمعوني، بوجود ارتفاع كبير في أعداد الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن شمعوني قولها إن الوزارة "عالجت مساء السابع من أكتوبر 2023 نحو 62 ألف حالة نفسية، فيما يبلغ العدد اليوم حوالي 85 ألف حالة"، واصفة الزيادة بأنها "غير مسبوقة". وأشارت إلى أن "ثلث جنود الجيش يواجهون مشاكل نفسية بعد أحداث 7 أكتوبر".

وأضافت أن "المعالج النفسي الواحد يتعامل مع ما يصل إلى 750 مراجعاً، وفي بعض المناطق أكثر من ذلك، ما يصعّب الوصول إلى جميع المحتاجين للعلاج بالسرعة المطلوبة". وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد حذرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من "أزمة نفسية واسعة" في إسرائيل، لافتة إلى تزايد حالات الإدمان على المخدرات، ووجود ما يقارب مليوني شخص بحاجة إلى دعم نفسي، بينهم عدد كبير من الجنود.

كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية مؤخراً إلى ارتفاع حالات الانتحار في صفوف الجيش. وذكرت صحيفة "معاريف" السبت أن الجندي نهوراي رافائيل بارزاني انتحر بعد معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة جراء مشاركته في القتال. كما انتحر الأسبوع الماضي الضابط الاحتياط توماس إدزغوسكس (28 عاماً) من لواء "غفعاتي" بعد صراع نفسي، وفق الإعلام العبري.

وبحسب معطيات رسمية إسرائيلية نُشرت في أكتوبر الماضي، سجّل الجيش 279 محاولة انتحار خلال 18 شهراً، بينها 36 حالة وفاة. وفي سياق متصل، تواصلت الخروقات لوقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر الماضي، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت، استشهاد 367 فلسطينياً وإصابة 953 خلال هذه الخروقات، إضافة إلى استمرار نقص الغذاء والدواء في القطاع الذي يضم نحو 2.4 مليون نسمة.

(الأناضول)