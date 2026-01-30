عقوبات أوروبية على 7 سودانيين بينهم شقيق قائد "الدعم السريع"

- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سبعة سودانيين، بينهم القوني حمدان دقلو، لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مع التركيز على العنف في دارفور. - تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر للأفراد المرتبطين بقوات الدعم السريع والجيش السوداني، بهدف الحد من تهديداتهم للسلام والاستقرار في السودان. - تأتي هذه العقوبات في ظل تصاعد العنف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ أبريل 2023، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة تشمل مجاعة ونزوح ملايين الأشخاص.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات على سبعة سودانيين بينهم القوني حمدان دقلو، شقيق قائد مليشيات "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لدورهم في ارتكاب "انتهاكات" بالبلاد. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني: "قررنا فرض عقوبات على سبعة سودانيين نظراً إلى استمرار الوضع الخطير في البلاد، والتصعيد الدراماتيكي للعنف".

وأضاف البيان أن "العقوبات استهدفت أشخاصاً شاركوا في إزهاق أرواح المدنيين في ولايات إقليم دارفور، فضلاً عن الانتهاكات المرتكبة بحق القانون الدولي لحقوق الإنسان". وذكر أن من بين الأفراد الذين أُدرجوا اليوم في لائحة العقوبات خمسة أشخاص مرتبطين بقوات "الدعم السريع"، واثنين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية. وأشار البيان إلى أن "أولئك الأشخاص مرتبطون بكيانات تهدد السلام أو الاستقرار أو أمن السودان".

وضمت قائمة العقوبات إلى جانب القوني قادة في "الدعم السريع" هم الفاتح عبد الله الشهير بـ"أبو لولو"، وإدريس كافوت، والتجاني إدريس، وجدو حمدان، قائد قطاع شمال دارفور في قوات الدعم السريع. فيما شملت قائمة الداعمين للجيش اثنين هما المصباح طلحة، قائد كتيبة البراء بن مالك التي تقاتل إلى جانب الجيش، والطيب إمام جودة، زعيم قبلي في ولاية الجزيرة. وأشار البيان إلى أن المدرجين في قائمة العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، كما يُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لمنفعتهم، بجانب فرض حظر على سفر الأشخاص الطبيعيين المدرجين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ومنذ إبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان مواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة، شملت مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالمياً، فضلاً عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

(الأناضول، العربي الجديد)