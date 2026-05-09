عقوبات أميركية على 10 أفراد وشركات بتهمة مساعدة الجيش الإيراني

- فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 10 أفراد وشركات في الصين وهونغ كونغ لدعمهم الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام لطائرات "شاهد" المسيّرة، وذلك قبل زيارة الرئيس ترامب للصين. - تهدف العقوبات إلى منع إيران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية العسكرية، مع استعداد الوزارة لاتخاذ إجراءات ضد الشركات الأجنبية التي تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران. - تشمل الشركات المعاقبة "يوشيتا شنغهاي" و"إليت إنرجي" و"إتش.كيه. هسين" و"موستاد" و"بيشغام إلكترونيك" و"هيتكس إنسوليشن"، لدورهم في تسهيل شراء الأسلحة والمواد لإيران.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات "شاهد" المسيّرة. وتأتي خطوة وزارة الخزانة قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة للصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنها لا تزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية. وأضافت الوزارة أنها مستعدة أيضاً للتصرف ضد أي شركة أجنبية "تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية"، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "تحت القيادة الحاسمة للرئيس (دونالد) ترامب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أميركا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأميركية". من جانبه، أوضح المدير الإداري في شركة "أوبسيديان ريسك أدفايزرز"، بريت إريكسون، أن إجراءات وزارة الخزانة تهدف إلى الحد من قدرة إيران على تهديد السفن العاملة في مضيق هرمز والحلفاء الإقليميين.

وأغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان تمرّ عبره خُمس شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل عدداً كبيراً من الأهداف في إيران في 28 فبراير/ شباط. وتوقفت حركة الشحن عبر هذا الممر الحيوي تقريباً منذ بدء الحرب، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. ووفقاً لمركز مرونة المعلومات الذي تموله الحكومة البريطانية، فإن إيران أحد أكبر مصنّعي الطائرات المسيّرة، ولديها القدرة الصناعية على إنتاج حوالى عشرة آلاف طائرة شهرياً.

وقال إريكسون إن العقوبات لا تزال مركزة في نطاق ضيق، ما يمنح إيران مزيداً من الوقت للتكيف وتحويل المشتريات إلى موردين آخرين. وأضاف أن وزارة الخزانة لم تبدأ بعد في ملاحقة البنوك الصينية التي تحافظ على استمرارية الاقتصاد الإيراني. وتشمل الشركات التي تواجه عقوبات، ما يأتي:

"يوشيتا شنغهاي إنترناشونال تريد كو ليمتد" التي تتخذ من الصين مقراً، وتواجه عقوبات بسبب ضلوعها في تسهيل جهود إيران لشراء أسلحة من الصين.

"إليت إنرجي إف.زد.سي.أو." التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتحويلها ملايين الدولارات إلى شركة في هونغ كونغ لدعم جهود الشراء.

"إتش.كيه. هسين إندستري كو ليمتد"، ومقرها هونغ كونغ، وشركة "آرموري ألاينس إل.إل.سي."، ومقرها بيلاروسيا، لعملهما بصفة وسطاء في عمليات الشراء.

"موستاد ليمتد" التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لتسهيل عمليات شراء الأسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

"بيشغام إلكترونيك صفه كو"، ومقرها إيران، لتوريدها محركات تستخدم في الطائرات المسيّرة.

"هيتكس إنسوليشن نينغبو كو ليمتد" التي تتخذ من الصين مقراً، لتوريدها مواد تستخدم في الصواريخ الباليستية.

(رويترز)