عقوبات أميركية على شبكة تمويل لحزب الله

- فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عناصر حزب الله لاستغلالهم الاقتصاد النقدي في لبنان، حيث تم تحويل أكثر من مليار دولار من فيلق القدس إلى حزب الله عبر شركات صرافة منذ يناير 2025. - تستهدف العقوبات أفراداً سهّلوا تحويل الأموال من إيران إلى حزب الله، مما يهدد النظام المالي اللبناني بدمج تمويل الإرهاب مع التجارة المشروعة. - تدهورت قدرة حزب الله المالية بسبب انهيار نظام الأسد، ويتولى جعفر محمد قصير إدارة الفريق المالي، متعاوناً مع ياسر حسين إبراهيم في صفقات لبيع النفط والغاز.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان مساء اليوم الخميس، فرض "عقوبات على عناصر حزب الله الذين يستغلون الاقتصاد النقدي في لبنان"، مشيرة إلى أنه "منذ يناير/ كانون الثاني 2025، حوّل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، المُصنّف من قبل الولايات المتحدة، أكثر من مليار دولار إلى حزب الله، معظمها عبر شركات صرافة".

ويأتي هذا الإجراء في وقتٍ يتعرّض فيه لبنان لضغوط أميركية من أجل التسريع في نزع سلاح حزب الله، كذلك تهديدات إسرائيلية حائزة ضوءاً أخضر أميركياً، بتوسيع العدوان، بذرائع إعادة بناء قدرة حزب الله، وحصوله على تمويل من إيران. ويتزامن هذا الإجراء مع تصعيد إسرائيلي للعمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية، حيث أصدر جيش الاحتلال اليوم 3 إنذارات بالإخلاء إلى سكان مبانٍ في بلدات عيتا الجبل والطيبة وطيردبا وكفر دونين، قبل أن يعمد إلى تنفيذ تهديداته، التي كان سبقها أيضاً غارات على بلدة طورا، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين بجروح. كما تزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، التي بحثت التقرير الثاني للجيش اللبناني بشأن تطبيق خطته لحصر السلاح.

تفاصيل إجراءات الخزانة الأميركية

وقالت الخزانة الأميركية في بيانها: "يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية إجراءات لدعم نزع سلاح حزب الله من خلال فرض عقوبات على أفراد سهّلوا تحويل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى حزب الله في عام 2025، مستخدمين شركات الصرافة لاستغلال القطاع المالي اللبناني القائم على النقد". وتابعت: "يستخدم حزب الله هذه الأموال لدعم قواته شبه العسكرية، وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لفرض سيطرتها السيادية على جميع الأراضي اللبنانية"، مشيرة إلى أن "استغلال حزب الله لشركات الصرافة والاقتصاد النقدي لغسل الأموال غير المشروعة يهدد سلامة النظام المالي اللبناني من خلال مزج تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي: "لدى لبنان فرصة ليكون حراً ومزدهراً وآمناً، لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم نزع سلاح حزب الله بالكامل وقطع تمويل إيران وسيطرتها"، مضيفاً: "سنعمل مع شركائنا اللبنانيين لبناء اقتصاد مرن يضع مصالح جميع المواطنين اللبنانيين في مقدمة أولوياته". وأضاف: "يستهدف إجراء اليوم عملاء حزب الله الماليين الذين يشرفون على حركة الأموال من إيران. ويشمل ذلك الأموال المتولدة من تعاملات تجارية سرية لفريق حزب الله المالي، بما في ذلك بيع النفط الإيراني وسلع أخرى، إلى لبنان من خلال مكاتب الصرافة المرخصة وغير المرخصة"، مشيراً إلى أن "مكاتب الصرافة غير المرخصة وشركات الصرافة التي تفشل في إجراء فحص كافٍ لعملائها تسمح لحزب الله باستغلال الاقتصاد اللبناني القائم إلى حد كبير على النقد لغسل الأموال غير المشروعة".

وتبعاً للبيان، "يؤكد إجراء وزارة الخزانة على الحاجة الملحة لمواصلة لبنان معالجة المخاطر التي تشكلها أنشطة حزب الله المالية وانتشار مكاتب الصرافة عديمة الضمير، لا سيما في أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2019". وقد صنّفت وزارة الخارجية حزب الله إرهابياً عالمياً مُصنَّفاً بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2001، ومنظمةً إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 1997.

وفصّل البيان أن "أسامة جابر (جابر) عضو في حزب الله يدعم جهود تحويل الأموال هذه. يعمل جابر مباشرةً مع صرّافين وشركات صرافة لبنانية، ويجمع الأموال شخصياً لصالح حزب الله. بين سبتمبر/أيلول 2024 وفبراير/شباط 2025، جمع جابر أو حوّل عشرات الملايين من الدولارات عبر العديد من شركات الصرافة، بعضها مملوك لأعضاء حزب الله أو مرتبط بهم"، بحسب البيان.

ويشير البيان إلى أن "قدرة حزب الله على إجراء التحويلات المالية تدهورت بشكل كبير بسبب انهيار نظام الأسد السوري في ديسمبر/ كانون الأول 2024، والذي كان مصدر دعم رئيسي وجسراً لحزب الله إلى إيران لعقود. ومما زاد من عرقلة العمليات المالية لحزب الله، فقد قُسِّمت المسؤوليات المالية لمحمد قصير، الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 15 مايو/أيار 2018، والذي كان يشغل منصب رئيس الفريق المالي لحزب الله، بين عدة أفراد عقب وفاته في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. ومن بين هؤلاء الأفراد جعفر محمد قصير (جعفر)، نجل محمد قصير، وعلي قصير (علي)، ابن شقيق محمد قصير، المُصنَّف من قبل الولايات المتحدة".

ويتابع: "يتولى جعفر مسؤولية إدارة الفريق المالي لحزب الله، بالإضافة إلى إدارة محفظة الحزب الاقتصادية المُدِرّة للدخل. في منتصف عام 2025، عمل علي وجعفر على استعادة ناقلة النفط "أرمان 114"، وهي ناقلة نفط محتجزة من قبل الولايات المتحدة، والمعروفة سابقاً باسم "أدريان داريا 1"، والتي احتجزتها السلطات الإندونيسية عام 2023. كانت السفينة تنقل نفطاً خاماً إيرانياً باسم شركة كونسبتو-سكرين ش.م.ل، وهي شركة وساطة نفطية مُدرجة من قبل الولايات المتحدة وخاضعة لسيطرة حزب الله".

وبحسب البيان أيضاً، "لجعفر ورجل الأعمال السوري المُدرج من قبل الولايات المتحدة، ياسر حسين إبراهيم (إبراهيم)، وهو مُقرّب من الأسد، تاريخٌ من التعاون في بيع النفط والغاز ومنتجات الطاقة الإيرانية الأخرى نيابةً عن حزب الله. في أوائل عام 2025، عرض إبراهيم مقابلة جعفر لتنسيق صفقة تجارية يحضرها هو أو نائبه سامر كسبار (كسبار)، مدير شركة "حقول ش.م.ل" الخارجية، وهي شركة واجهة تابعة لحزب الله مُدرجة من قبل الولايات المتحدة. يتعاون كسبار بانتظام مع أعضاء الفريق المالي لحزب الله في صفقات تجارية". وتبعاً كذلك للبيان، "يُدرج أسامة جابر وجعفر محمد قصير وسامر كسبار بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع والخدمات لحزب الله أو دعماً له".