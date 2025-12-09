- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة عابرة للحدود تُجند عسكريين كولومبيين سابقين لتدريب جنود، بينهم أطفال، للقتال مع قوات الدعم السريع في السودان، متهمة إياها بتأجيج الحرب وارتكاب إبادة جماعية. - تشمل العقوبات أربعة أفراد وأربعة كيانات، من بينهم ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، الذي يلعب دورًا محوريًا في تجنيد العسكريين الكولومبيين، وسط اتهامات للإمارات بتسليح القوات. - اندلع الصراع في السودان في أبريل 2023، مما أدى إلى مجاعة ونزوح جماعي، وتعمل الولايات المتحدة مع شركائها على خطة لهدنة تليها محادثات سلام.

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على جهات اتّهمتها بتأجيج الحرب في السودان، مستهدفة ما وصفته بشبكة عابرة للحدود تُجند عسكريين كولومبيين سابقين وتدرب جنوداً، بينهم أطفال، للقتال في صفوف قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، اطلعت عليه "رويترز"، أنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات ضمن الشبكة، التي قالت إنها تتألف في معظمها من مواطنين وشركات كولومبية.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه منذ عام 2024 على الأقل سافر المئات من العسكريين الكولومبيين السابقين إلى السودان للقتال إلى جانب "قوات الدعم السريع"، التي تتهمها الولايات المتحدة بارتكاب إبادة جماعية. وذكرت أن الكولومبيين قدموا لقوات الدعم السريع خبرات تكتيكية وتدريبية، وقاتلوا كجنود مشاة ومدفعية، ووجهوا طائرات مسيرة، من بين أدوار أخرى، مع تدريب بعضهم أطفالاً للقتال في صفوف القوات شبه العسكرية. وأضافت الوزارة أن مقاتلين كولومبيين شاركوا في معارك بأنحاء السودان، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر.

وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في البيان: "أثبتت قوات الدعم السريع مراراً استعدادها لاستهداف المدنيين، بمن فيهم الرضع والأطفال الصغار. لقد أدت وحشيتها إلى تفاقم الصراع وزعزعة استقرار المنطقة، مما هيأ الظروف لتنامي الجماعات الإرهابية".

ومن بين المستهدفين بالعقوبات ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، الذي قالت وزارة الخزانة إنه يحمل الجنسيتين الكولومبية والإيطالية وإنه ضابط متقاعد في الجيش الكولومبي مقيم في الإمارات. واتهمته بأداء دور محوري في تجنيد ونشر عسكريين كولومبيين سابقين في السودان. ووُجهت اتهامات واسعة النطاق إلى الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهو اتهام نفته أبوظبي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها "تدعو الولايات المتحدة مجدداً الجهات الخارجية الفاعلة إلى وقف تقديم الدعم المالي والعسكري للأطراف المتحاربة".

واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل/ نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة، وأدى إلى مجاعة وعمليات قتل على أساس عرقي ونزوح جماعي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيبذل قصارى جهده لوقف الصراع. ووضعت الولايات المتحدة والإمارات ومصر والسعودية -المعروفة باسم المجموعة الرباعية- خطة لهدنة لمدة ثلاثة أشهر تليها محادثات سلام. وردت قوات الدعم السريع بالقول إنها قبلت الخطة، لكنها سرعان ما هاجمت مناطق يسيطر عليها الجيش بسلسلة من الغارات بطائرات مسيرة.

(رويترز)