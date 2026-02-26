عقوبات أممية على "الدعم السريع" ودول تعتزم تشكيل تحالف بشأن السودان

- فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على أربعة قادة في قوات الدعم السريع بالسودان، بما في ذلك عبد الرحيم حمدان دقلو، بسبب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين وتهديد السلام، وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول. - أشار بيان لوزراء خارجية المجموعة الأساسية بشأن السودان إلى أن العنف في الفاشر يحمل "سمات الإبادة الجماعية"، وتعتزم دول مثل ألمانيا وأيرلندا تشكيل تحالف لمنع الفظائع. - التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس وزراء السودان كامل إدريس لبحث دعم الاستقرار وتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين.

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على أربعة قادة في قوات الدعم السريع في السودان، يُشتبه في تورطهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي إزاء تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أُدرج أربعة من قادة قوات الدعم السريع، التي تخوض اشتباكات مع الجيش السوداني منذ عام 2023، على قائمة العقوبات، لا سيما بسبب أنشطتهم في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور.

ومن بين المشمولين بالعقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، إلى جانب جدو حمدان أحمد. وقرر مجلس الأمن فرض حظر سفر وتجميد أصول بحق هؤلاء، على خلفية اتهامهم بتهديد السلام والأمن في السودان، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

بيان دولي: عنف قوات الدعم السريع في الفاشر يحمل "سمات الإبادة الجماعية"

وفي السياق ذاته، قال بيان لوزراء خارجية المجموعة الأساسية بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنّ أعمال العنف التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تحمل "سمات الإبادة الجماعية". وخلصت المجموعة، في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية، إلى أنّ العنف الذي تقوده قوات الدعم السريع يُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويحمل سمات الإبادة الجماعية. وأعلنت الدول، ألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبريطانيا، أنها تعتزم تشكيل تحالف لمنع المزيد من الفظائع في السودان.

وكان خبراء حقوق الإنسان المدعومون من الأمم المتحدة قد أفادوا، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، بأن قوات الدعم السريع ارتكبت، عقب حصار دام 18 شهراً لمدينة الفاشر، عمليات قتل جماعي وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين.

عدد القتلى المدنيين في السودان زاد أكثر من الضعفين عام 2025

إلى ذلك، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، أن عدد القتلى المدنيين في حرب السودان خلال عام 2025 بلغ أكثر من ضعفَي ما كان عليه في العام السابق، إذ قضى 11300 شخص، يُضاف إليهم المفقودون والجثث المجهولة الهوية. وقال تورك، في جنيف، إن عام 2025 شهد "زيادة بأكثر من مرتين ونصف مرة في عدد المدنيين الذين قُتلوا مقارنة بالعام السابق"، من دون احتساب المفقودين والجثث المجهولة الهوية، محمّلاً قوات الدعم السريع والجيش و"رعاتهما الأجانب" مسؤولية ذلك.

وفي تطور إنساني لافت، هبطت طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار الخرطوم، اليوم الخميس، في أول رحلة من نوعها منذ اندلاع الحرب قبل نحو ثلاثة أعوام، بحسب ما أفادت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في البلاد. وقالت دينيس براون، بعد نزولها من الطائرة: "أود أن أؤكد مدى سروري بأن أكون على متن أول رحلة لخدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة إلى الخرطوم منذ ثلاث سنوات، فهذا حدث مهم جداً للمجتمع الإنساني".

السيسي يناقش مع إدريس سبل انهاء معاناة السودانيين

وفي سياق التحركات السياسية، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، برئيس مجلس وزراء السودان كامل إدريس في القاهرة، في اجتماع ركّز على دعم الاستقرار في السودان وتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجانبين. وقالت رئاسة الجمهورية المصرية إن السيسي أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه، مشدداً على استمرار القاهرة في تقديم الدعم على المستويين الإقليمي والدولي بهدف المساهمة في إنهاء الحرب وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وأضاف البيان أن السيسي أشاد بانعقاد "اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه" بين البلدين، برئاسة رئيسي وزراء مصر والسودان، معتبراً أنها تشكل "إطاراً مهماً لتنسيق المواقف وضمان مصالح وحقوق الشعبين" في إشارة إلى إحدى أكثر الملفات حساسية بين دول حوض النيل. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء السوداني عن "بالغ الامتنان" للدعم الذي تقدمه مصر للسودان، وفقاً للبيان الرسمي، مشيراً إلى حرص حكومته على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأن الملفات المشتركة، مع التأكيد على استمرار آليات التشاور السياسي بين القاهرة والخرطوم. ويأتي اللقاء ضمن تحركات سياسية مكثفة من قبل القاهرة تجاه السودان في ظل الحرب الدائرة هناك مع قوات الدعم السريع، وسعيها إلى تعزيز دورها في دعم التسوية والحفاظ على استقرار حدودها الجنوبية.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غرباً، باستثناء أجزاء من شمال دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم. ومنذ إبريل/ نيسان 2023، تدور حرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين، ونزوح نحو 13 مليون شخص.

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)