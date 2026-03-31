- إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، مما أثار جدلاً واسعاً بسبب طبيعته العنصرية والمخالفة لحقوق الإنسان. - النائب عفيف عبد ودوره السياسي: عفيف عبد، سياسي درزي من حزب الليكود، خدم في الجيش الإسرائيلي وشغل مناصب متعددة في الحزب، ويُعتبر مسؤولاً عن ملف "السكان غير اليهود" في الليكود. - النائب أكرم حسون ومسيرته السياسية: أكرم حسون، سياسي درزي من حزب "تكفا حداشاه"، شغل مناصب في عدة أحزاب إسرائيلية، وله خلفية في التعليم والتاريخ، وسبق أن خدم في الجيش الإسرائيلي.

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، نهائياً على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وكان من بين 62 صوتاً لصالح القانون العنصري والتمييزي والمخالف حقوق الإنسان، صوتان لعضوين عربيين من أبناء الطائفة الدرزية، والمنخرطين في الأحزاب الصهيونية، هما عفيف عبد من حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأكرم حسون من "تكفا حداشاه" بزعامة وزير الخارجية جدعون ساعر.

عفيف عبد ليكودي خدم في الجيش

النائب عفيف عبد سياسي درزي إسرائيلي من مواليد فبراير/ شباط 1974، يشغل عضوية الكنيست الخامسة والعشرين عن حزب الليكود، ممثّلاً عما يُسمّى "الوسط غير اليهودي"، وهو من سكان قرية يركا في الجليل. ويُعدّ عبد نائباً حديث العهد نسبياً في الكنيست. وبحسب مصادر إسرائيلية مفتوحة، خدم عبد في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقل من عام، وفي 1998 بدأ العمل في مجلس يركا المحلي مديراً لقسم ترخيص الأعمال والمصالح التجارية. وينتمي عبد الى حزب الليكود منذ سنوات طويلة، وفي 2001 أصبح لأول مرة عضواً في مركز الليكود، وفي عام 2010 أصبح نائب رئيس حركة شباب الليكود القُطرية. وفي 2012، انتُخب لسكرتارية الليكود. وترشّح في العام نفسه للمقعد المخصص للدروز في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، لكنه خسر أمام النائب والوزير السابق أيوب قرا.

وعاد عبد في عام 2022 وترشح للمقعد المخصص "للأقليات" في الانتخابات التمهيدية لقائمة الليكود، وخسر مجدداً أمام قرا، لكنه قدّم التماساً إلى محكمة الليكود، التي حكمت لصالحه، وألغت ترشيح قرا، بداعي ترشحه بخلاف لوائح الحزب، وتم إدراج عبد في المرتبة 43 بقائمة الليكود للكنيست. وفي الانتخابات، حصل الليكود على 32 مقعداً. وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني 2025 بدأ عبد عضويته في الكنيست الخامس والعشرين ضمن "القانون النرويجي"، بعد استقالة عضو الكنيست والوزير السابق يوآف غالانت. ويُعتبر عبد مسؤولاً عن ملف "السكان غير اليهود" في الليكود. وخلال الأحداث في سورية العام الماضي، واقتحام السياج الحدودي في منطقة مجدل شمس من دروز إسرائيليين دخلوا إلى سورية، دخل عضو الكنيست عفيف عبد إلى قرية حضر السورية. وبحسب تقارير عبرية في حينه، فعل هذا لإقناعهم بالعودة في أسرع وقت.

أكرم حسّون من حزب جدعون ساعر

النائب أكرم حسون من مواليد يوليو/ تموز 1959، سياسي إسرائيلي من طائفة الموحدين الدروز، من قرية دالية الكرمل في منطقة حيفا، وعضو كنيست عن حزب تكفا حداشاه (أمل جديد)، برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. تنقّل في مسيرته بين عدة أحزاب، إذ شغل سابقاً عضوية الكنيست الثامنة عشرة عن حزب كديما، والكنيست العشرين عن حزب "كولانو" (كلنا). كما شغل منصب رئيس مجلس دالية الكرمل، ورئيس بلدية عسفيا - دالية الكرمل (مدينة الكرمل) عندما جرى توحيد مجلسي القريتين (2003-2008)، قبل فض الشراكة لاحقاً. وسبق أن خدم حسون في الجيش الإسرائيلي وعمل في مصلحة السجون الإسرائيلية. حاصل على شهادات في المجال التربوي وسبق أنّ عمل مدرّساً، ويحمل الدكتوراه في التاريخ من جامعة بابيش - بولياي في رومانيا. كما له عدة كُتب تتناول التراث الدرزي في إسرائيل.