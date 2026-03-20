عفو رئاسي في الجزائر عن نشطاء وآلاف المسجونين

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفواً رئاسياً عن عدد من النشطاء الملاحقين في قضايا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أفرج عن عدد منهم مساء الخميس، فيما تم العفو عن أكثر من خمسة آلاف سجين في قضايا الحق العام. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون وقع مرسوماً رئاسياً للعفو عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا متصلة بالنظام العام، وبالأخص الجرائم السيبرانية والتواصل الاجتماعي، وكلّ ما تعلق بهما، بمناسبة عيد الفطر.

وفي السياق نفسه، وقع تبون على مرسوم ثان للعفو عن 5600 شخص محبوس وغير محبوس محكوم عليهم نهائياً، ممن تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 24 شهراً أو أقل. واستثني من هذين المرسومين للعفو الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم في جرائم التخريب والإرهاب والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن وجرائم الفساد وقضايا الدفاع الوطني والمخدرات وجرائم التمييز والكراهية وعصابات الأحياء.