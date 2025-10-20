عضو كنيست من حزب نتنياهو يهاجم ويتكوف وكوشنر: يدفعاننا لبوابات جهنم

- استمرار خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار يثير انتقادات من عضو الكنيست عميت هليفي، الذي يدعو إلى خطة إخضاع شاملة لقطاع غزة، معتبراً أن السيطرة على القطاع أمر لا مفر منه. - هليفي ينتقد مبعوثي الرئيس الأميركي، ويتكوف وكوشنر، لعدم فهمهم تعقيدات الشرق الأوسط، محذراً من تدخلات قطرية وتركية وإماراتية في غزة. - إسرائيل تعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزة بعد هجوم صاروخي، لكنها تتراجع عن القرار تحت ضغط أميركي، وتستأنف إدخال المساعدات بعد انتهاء القصف.

بعدما تكشّفت هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه بسبب استمرار إسرائيل في خرقه، وعلى وقع وصول مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر إلى تل أبيب اليوم الاثنين، هاجم عضو الكنيست من حزب "الليكود" عميت هليفي ويتكوف، واتهمه بـ"بيع أوهام للجمهور".

وفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، رأى هليفي أن "من الأفضل أن يعد الجيش خطة إخضاع شاملة لحماس"، موضحاً "الإخضاع وليس إصابة (هدف هنا) أو اقتحام هدف هناك، بل السيطرة على قطاع غزة". واعتبر أنه "الآن أو لاحقاً إسرائيل ستسيطر على القطاع، لا مناص لنا من ذلك". وتابع هليفي مهاجماً ويتكوف وكوشنر مباشرةً على خلفية خطة وقف إطلاق النار التي لا تزال سارية رغم الخرق المتواصل، وقال إنهما "يدفعاننا - ويتكوف وكوشنر وكل هذه الثُلة - ليس للمرحلة المقبلة الجيدة، وإنما لبوابات جهنّم".

أمّا بالنسبة لبوابات جهنم التي قصدها هليفي، فهي بحسبه "جلب القطريين، والأتراك، والإماراتيين (إلى غزة والتدخل في الاتفاق).. كان على السيّد ويتكوف أن يفهم منذ زمن أن الشرق الأوسط ليس بزنس ولا منتجعاً سياحياً في ميامي"، على حد تعبيره. وأضاف أن "على الغرب أن يدرك بشكل معمق من هو العدو الذي نواجهه وتفعيل رافعات الضغط كافة بما يتسق مع ذلك".

يُذكر أن إسرائيل أعلنت، أمس، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عقب مقل اثنين من جنودها وإصابة ثالث في إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه قوّة هندسية إسرائيلية تمركزت في رفح. وهي حادثة أنكرت حركت حماس أن تكون لها أي صلة بها، ومع ذلك، سارع الاحتلال إلى شن هجمات هي الأعنف على الإطلاق منذ توقيع الاتفاق، أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

ولكن لم يمض وقت على إعلانه الذي شدد فيه على أن وقف إدخال المساعدات سيكون لأجل غير مسمى، حتى عاد الاحتلال ليوضح أنه سيستأنف إدخال المساعدات عقب انتهاء القصف، فيما نقل موقع "واينت" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "التراجع عن القرار كان بضغط أميركي"، فيما أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاحقاً تجدد إدخال المساعدات.