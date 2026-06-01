عضو بالكونغرس يدعو إلى إلغاء تصنيف سورية دولةً راعية للإرهاب

- دعا عضو الكونغرس جو ويلسون إلى إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مشيدًا بتطور العلاقات بين واشنطن ودمشق تحت قيادة الرئيس ترامب، بما في ذلك تعيين توم براك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا والعراق. - وقع ترامب على إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على نظام الأسد، بعد موافقة الكونغرس، مما يعكس تحسن العلاقات الثنائية، حيث أجرى ترامب اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث التعاون المشترك. - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أهمية الدعم الدولي لمرحلة إعادة البناء، مشددًا على ضرورة رفع العقوبات المتبقية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، مع تشجيع الاستثمارات والمشاريع التنموية.

دعا عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون إلى الإسراع في إلغاء تصنيف سورية دولة راعية للإرهاب، معتبرا أن العلاقات بين واشنطن ودمشق تشهد تطورا إيجابيا من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في البلاد.

وقال ويلسون في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، إن التطورات الأخيرة في العلاقات الأميركية السورية تعكس توجها إيجابيا، مشيدا بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الملف السوري، بما في ذلك تعيين السفير لدى تركيا، توم براك، مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سورية والعراق، وإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وأضاف ويلسون أن "العلاقات الأميركية السورية تسير في اتجاه إيجابي، ويجب إلغاء التصنيف القديم لسورية دولة راعية للإرهاب بشكل سريع، بما يعزز الاستقرار والازدهار".

Grateful for President Trump’s leadership on Syria including by promoting superstar Amb Barrack to Special Presidential Envoy and calling Syrian President Ahmad AlSharaa today.



U.S.-Syria ties are moving in a positive direction and Syria’s outdated designation as SST must be… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) May 31, 2026

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع ترامب على إلغاء العقوبات التي فرضت على نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، تحت اسم "قانون قيصر"، وذلك بعد تمرير القرار من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس. وجاءت تصريحات عضو الكونغرس بعد ساعات من إعلان الرئاسة السورية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وبحسب الرئاسة السورية، أكد الشرع خلال الاتصال أهمية استمرار الدعم الدولي لسورية خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مؤكدا أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.

كما دعا إلى تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية. وكان ترامب أعلن قبل ذلك تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سورية والعراق، مع احتفاظه بمنصبه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا. وقال ترامب إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الحكومتين السورية والعراقية.