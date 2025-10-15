عضو بالكونغرس: يجب وقف تسليح إسرائيل الآن أكثر من أي وقت مضى

- التقى عضوا الكونغرس الأميركي بيتر ويلش وديليا راميريز مع عائلات أميركية فلسطينية لمناقشة الأوضاع في غزة، حيث طالبوا بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة الأميركية. - أكدت راميريز على ضرورة وقف تسليح إسرائيل، مشيرة إلى خططها لزيارة غزة قريبًا، وانتقدت من يصفون القضية الفلسطينية الإسرائيلية بالمعقدة. - شدد ويلش على أهمية إدخال المساعدات لإعادة إعمار غزة، وأكد الدكتور جيمس زغبي على التأثيرات السلبية لسياسة الولايات المتحدة تجاه غزة والشرق الأوسط.

التقى عضوا الكونغرس الأميركي، السيناتور بيتر ويلش، والنائبة ديليا راميريز، عددًا من العائلات الأميركية الفلسطينية، التي طالبت العضوين باتخاذ إجراءات تضمن إنهاء الاحتلال والدمار بشكل دائم، ووقف تزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة الأميركية التي استُخدمت لتدمير قطاع غزة وفرض المجاعة. وأشارت النائبة راميريز إلى "الحاجة الماسة للموافقة على وقف تسليح إسرائيل أكثر من أي وقت مضى"، موضحة أنها تخطط لزيارة غزة قريبًا، فيما أكد السيناتور بيتر ويلش أن الهدف يجب أن يكون "حصول الفلسطينيين على دولتهم الديمقراطية التي تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل".

وذكرت راميريز، وهي نائبة عن ولاية إلينوي، في كلمة لها، أنها زارت فلسطين قبل أن تصبح عضوًا في الكونغرس لمساعدة أشخاص يعانون من مشاكل السكن، وقالت إنها "لم تشعر في حياتها بخوف كالذي شعرت به في مطار تل أبيب"، لكنها في المقابل "شعرت بأنها في بيتها حين كانت في بيت لحم، حيث اختبرت اتصالًا عميقًا مع الناس، وكانت تجربة غيّرتني جزئيًّا".

وانتقدت راميريز من يقولون إن قضية فلسطين وإسرائيل "معقّدة"، مؤكدة أنهم "يحاولون اختلاق أعذار واهية"، مشيرة إلى أن بعضهم يطلب منها التركيز على قضايا الهجرة فقط باعتبارها من أصول لاتينية، وأضافت: "يحاولون بهذه الطريقة إجبارنا على النظر بعيدًا، رغم أن القضيتين تبدوان لي مترابطتين. رأيت الناس في فلسطين يمرّون بنقاط التفتيش، وقيل لي إنني إرهابية لأنني هناك، لكن الترحيب والحب الذي حظيت به في رام الله وبيت لحم كانا سببًا رئيسيًّا في رؤيتي التي لم أكن أعلم أنها ستقودني بعد سنوات لأن أكون عضوًا في الكونغرس وراعية لمشروع قانون (أوقفوا تسليح إسرائيل)".

وأكدت راميريز أن الحاجة الآن إلى تمرير تشريع وقف تسليح إسرائيل "أكثر من أي وقت مضى"، وقالت: "الرقابة ضرورية، ولو منعنا إرسال القنابل قبل عامين، وكان هناك وقف لإطلاق النار، لما قُتل نحو 60 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والعائلات، ولما رأينا هذا الدمار. هذا التشريع مهم أكثر من أي وقت مضى. لا أثق برئيسنا ولا أثق ببنيامين نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) في احترام الاتفاقيات التي يبرمونها".

من جانبه، أشار السيناتور بيتر ويلش إلى أن "التحدي الأكبر بعد وقف إطلاق النار هو أن هناك فرصة لأن تكون للفلسطينيين دولتهم الديمقراطية جنبًا إلى جنب مع إسرائيل"، مضيفًا: "هناك وقف لإطلاق النار وهذا جيد في ظل الظروف الحالية، لكن التحدي الأكبر هو حصول الفلسطينيين على دولتهم الديمقراطية… هذا طريق طويل، لكنه يجب أن يكون الهدف".

وأكد ويلش "ضرورة إدخال المساعدات بشكل فوري، كي يتمكن أولئك الذين نجوا خلال عامين من الحرب من البدء في التعافي"، مشددًا على أن "إعادة إعمار غزة أمر صعب ويتطلب تعاون الدول لتحقيقه". وسرد عدد من أبناء العائلات الأميركية الفلسطينية جانبًا من المعاناة التي عاشتها أسرهم على مدار العامين الماضيين خلال الإبادة الجماعية والاحتلال.

وذكر المواطن الأميركي أيمن عرفات، من أصول فلسطينية، أنه وُلد في غزة وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، وكشف أنه كان في زيارة إلى غزة عام 2023، وحصل على موافقة إسرائيلية لمغادرتها في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وعرض صورًا لمنزله المدمَّر وصورًا لأقاربه ومعارفه الذين قُتلوا في غزة أو يعانون من نقص الطعام، وروى قصة أحد أقاربه الذي مات بسبب عدم توفر مكان له في المستشفى، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين "يُعاملون كأرقام لا كبشر".

من جانبه، ذكر المواطن الأميركي فارس أبو فارس، من أصول فلسطينية، أنه كان في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لزيارة عائلته، واختار البقاء لمدة عامين متطوعًا في مجال الإغاثة، موضحًا أن نقص الدواء والغذاء والقصف المتكرر للمستشفيات أدّى إلى وفاة العديد من الأطفال والنساء. فيما أشار الدكتور جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي الأميركي، إلى أن سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة والشرق الأوسط "لها عواقب وخيمة على الناس داخل الولايات المتحدة وخارجها".