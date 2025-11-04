- أكدت ليمور سون-هار ميلخ من حزب "عوتسماه يهوديت" أن قانون إعدام الأسرى سيطبق فقط على من يمسّ بدولة إسرائيل، ونفت وجود إرهابيين يهود، رغم وصفها السابق لعميرام بن أوليئيل بـ"الصِدّيق المقدس". كما اتهمت المدعية العامة العسكرية بالكذب في قضية تسريب شريط مصوّر. - رفضت سون-هار ميلخ المقترح الأميركي بإنشاء قوة دولية في غزة، معتبرةً أنه يهدد سيادة إسرائيل، وأكدت أن الحل هو هجرة "القتلة". وانتقدت الاحتفالات بقدوم ترامب. - علّقت منظمة "تاغ مئير" على تصريحاتها، متهمة إياها بتقويض الديمقراطية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، يمهد الكنيست الطريق لسنّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بدعم من نتنياهو.

قالت عضو الكنيست من حزب "عوتسماه يهوديت"، ليمور سون-هار ميلخ، اليوم الثلاثاء، إن قانون إعدام الأسرى "سيطبّق فقط على من يمسّ بدولة إسرائيل". ولدى سؤالها عمّا إذا كان سيسري القانون على اليهود أيضاً، ردّت في مقابلة مع موقع واينت العبري: "إذا كانوا كذلك، نعم (نفذوا أنشطة أو عمليات تمسّ بالأمن القومي الإسرائيلي)"، مستدركة بالقول: "ولكن، لا يوجد شيء اسمه إرهابي يهودي".

وأضافت سون-هار ميلخ، التي بادرت إلى طرح مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، أمس الاثنين، أن "ثمة حقيقة بسيطة: إرهابي ميّت هو إرهابي لن يعود إلى دائرة الإرهاب"، على حد تعريفها، وهي التي سبق أن وصفت الإرهابي اليهودي، عميرام بن أوليئيل، قاتل عائلة الدوابشة في قرية دوما بنابلس، حرقاً، بـ"الصِدّيق المقدس".

وفي ظلّ التطورات في قضية تسريب شريط مصوّر يوثّق الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في سجن "سدي تيمان"، والموصوف بالمسلخ البشري، ومن ثم تمديد اعتقال المدعية العامة العسكريّة يفعات تومر يروشالمي، قالت سون-هار ميلخ: "أنا عضو في لجنة الخارجية والأمن، حضرت جلسات شاركت فيها المدعية العامة العسكرية، وخلال هذه الجلسات كذبت الأخيرة وخدعت اللجنة". واتهمت المدعيّة بأنها "رغبت في أن تقول للعالم والجمهور إن مقاتليها مغتصبون ومنحلون أخلاقياً، وقد فعلت ذلك".

وعلى الرغم من لوائح الاتهام المقدّمة في القضية ضد الجنود الإسرائيليين الذين اغتصبوا الأسير الفلسطيني، وعذبوه باستخدام عصا، وبمعزل عن تسريب المدّعية العسكرية شريط الفيديو من "سدي تيمان"، زعمت سون-هار ميلخ أن "المدعية لفّقت ملفاً ضد جنود القوة 100. ففي الشريط المصوّر لا يُرى أي اعتداء من النوع الذي أرادت اتهام هؤلاء المقاتلين به". وعن إطلاق سراح الأسير الذي تعرّض للتعذيب والاغتصاب، وإعادته إلى قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع، قالت عضو الكنيست المتطرفة إنه "كثيراً ما يكون المستوى السياسي غير واعٍ حتى لما يفعله المستوى العسكري. لا يمكن الآن فعلاً إثبات براءة مقاتلينا".

في غضون ذلك، عبّرت عضو الكنيست عن رفضها للمقترح الأميركي القاضي بإنشاء قوّة دولية في غزة، والذي قُدّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأضافت "أنا أرى المسألة بشكل مختلف عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وأعتقد أننا في مرات كثيرة تخلّينا عن مصالحنا في محاولة لأن نكون جزءاً (من المنظومة الدولية)... لم أشارك في الاحتفالات بقدوم ترامب. أنا قلقة جداً من هذا الوضع الذي تفقد فيه دولة إسرائيل سيادتها".

واعتبرت أنّ المقترح الأميركي "خطير"، مضيفة: "كل المحاولة الجارية هي من أجل السيطرة علينا، على خطواتنا، وللأسف الشديد نحن سمحنا بحدوث ذلك. أعارض بشكل قاطع وجود قوة دولية في غزة، أعتقد أنه لن يكون هناك أي حل لغزة سوى هجرة أولئك القتلة. إما نحن أو هم، وسيكون نحن. ربما سيتعين علينا أن نتعلم ذلك مجدداً".

إلى ذلك، علّقت منظمة "تاغ مئير" على تصريحات سون-هار ميلخ بالقول: "نحيي اليوم مرور ثلاثين عاماً على اغتيال الإرهابي اليهودي يغئال عمير، رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين، لكن عضو الكنيست سون-هار ميلخ من الحزب العنصري تزعم أنه لا وجود لما يسمّى إرهابي يهودي". واتهمتها المنظمة في بيان بـ"العمل على تقويض الديمقراطية الإسرائيلية"، وبـ"التصرف بما يتنافى مع القيم اليهودية، فهي تقوّض مع الإرهابيين الذين تدعمهم أسس ومبادئ وجود دولة إسرائيل".

وتبدو الطريق ممهدة في الكنيست الإسرائيلي نحو سنّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في فترة زمنية من الصعب تحديدها، لكن لدى الكنيست أدوات كفيلة بتسريع الإجراءات المتعلّقة بمشروع القانون الذي سيُطرح خلال أيام للتصويت عليه في الهيئة العامة بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، بعد التصديق عليه أمس الاثنين في لجنة الأمن القومي البرلمانية. وكان من المتوقّع أن يُطرح قانون عقوبة إعدام الأسرى على الهيئة العامة غداً الأربعاء، لكن وسائل إعلام عبرية تحدّثت عن احتمال طرحه يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وحصل مشروع القانون على دفعة إضافية إلى الأمام بعد تأييده من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، علماً أنّهما تحفظا سابقاً على توقيته.