عضو الكنيست عميت هليفي يقتحم المسجد الأقصى

- اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هليفي المسجد الأقصى، مهاجمًا قرار منع اقتحامات المستوطنين خلال رمضان، وسط دعوات إسرائيلية لفرض واقع جديد في المسجد. - تقرير وزارة الأوقاف الفلسطينية أشار إلى تصاعد اعتداءات الاحتلال على الأقصى، مع اقتحامات متكررة ومخططات تهويدية، وتضييق على المصلين، واعتبر إقامة حفل تخريج جنود عند حائط البراق استفزازًا. - اقتحمت قوات الاحتلال منطقة وعر البيك في عناتا، ووزعت إخطارات هدم وإخلاء، ما يهدد بتشريد العائلات، وسط استخدام قنابل صوت وغاز مسيل للدموع.

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هليفي باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، اليوم الأحد، وهاجم قرار منع اقتحامات المستوطنين في ساعات الظهيرة خلال شهر رمضان، مطالباً بعدم إحداث أي تغيير على ما وصفه بـ"صلوات اليهود" في المسجد.

وفي بيان، أكدت محافظة القدس أن تصريحات هليفي جاءت خلال جولة استفزازية برفقة ما تُسمّى إدارة "جبل الهيكل"، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الإسرائيلية لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى. وفي بيان منفصل، أفادت المحافظة بأن قوات الاحتلال سلّمت الأسير المحرر وحارس المسجد الأقصى فادي عليان قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.

ومطلع الشهر الجاري، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تقريرها الشهري حول واقع انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء من حيث عدد الاقتحامات التي تجاوزت 28 اقتحاماً، أو عبر مخططات تهويدية خطيرة استهدفت المسجد.

كما أشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال ضيّقت خلال الشهر الماضي على المصلين وعرقلت دخولهم إلى الأقصى، لا سيما لأداء صلاة الفجر، وأوقفت شباناً ودققت في هوياتهم في محيط البلدة القديمة في القدس وعلى أبواب المسجد خلال توجههم لأداء صلاة الجمعة. وتطرق التقرير إلى استمرار اقتحام قوات الاحتلال محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة تزامناً مع خطبة وصلاة الجمعة، فيما أدى مستوطنون "سجوداً ملحمياً" داخل باحات المسجد الأقصى، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها انتهاك صارخ لقدسية المكان. كما قامت سلطات الاحتلال حفلاً لتخريج جنودها عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، في مشهد اعتبرته الأوقاف استفزازياً يضاف إلى سلسلة الانتهاكات بحق حرمة المكان، وسط حالة استياء واسعة في أوساط المقدسيين.

اعتداءات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقدس

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، منطقة وعر البيك في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، وشرعت في توزيع أكثر من 20 إخطاراً بالإخلاء والهدم لمنشآت سكنية وزراعية وتجارية تعود لمواطنين، بذريعة عدم الترخيص، في خطوة تهدد بتشريد عشرات العائلات وحرمانها من مساكنها ومصادر رزقها.

وخلال اقتحام بلدة عناتا، أطلقت قوات الاحتلال قنابل صوت وغازاً ساماً مسيلاً للدموع على نحو عشوائي تجاه المواطنين، ما أدى إلى حالات اختناق في صفوف الأهالي، خاصة في المناطق القريبة من المنازل المستهدفة. وبحسب محافظة القدس، تتعرض بلدة عناتا، على غرار العديد من بلدات القدس المحتلة، لسياسة هدم وتضييق متواصلة عبر توزيع إخطارات متكررة بذريعة البناء دون ترخيص. كما أفادت المحافظة بأن ما تُسمّى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لقوات الاحتلال وزعت إخطارات هدم جديدة في تجمعي وادي الأعوج ووادي صعب البدويين شرقي القدس المحتلة.