عضوان في الكنيست الإسرائيلي يعلنان مقاطعة خطاب ترامب

قال برلمانيان إسرائيليان إنهما سيقاطعان الخطاب المقرر للرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الكنيست، اليوم الاثنين، معتبرين أنّ خطة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج المتوقع عن المحتجزين كانت هزيمة وليست انتصاراً. وأثار الاتفاق، الذي أيّده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقادات من أجزاء في ائتلافه بسبب تضمنه الإفراج عن حوالي ألفي أسير فلسطيني، من بينهم أسرى يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عميت هليفي، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، قوله إن مقترح ترامب، الذي مهد الطريق للهدنة وعملية التسليم المقررة للمحتجزين، كان نقيض الانتصار في الحرب. كما قال آفي ماعوز، زعيم حزب نوعام القومي الأرثوذكسي المتطرف، إنه لن يحضر خطاب ترامب.

وتوجه ترامب، أمس الأحد، إلى إسرائيل ومصر في رحلة تكتسي أهمية كبرى، وصفها بأنها "مميزة جداً" في إطار الجهود لإنهاء الحرب في غزة. ويرافق ترامب في رحلته وزراء الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيغسيث، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وفق البيت الأبيض. وسيلقي ترامب كما هو مخطط كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي قبل أن يتجه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة دولية تستضيفها مصر بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة. وقال البيت الأبيض، السبت، إن ترامب سيلتقي بأقارب المحتجزين الإسرائيليين في غزة قبل إلقاء خطابه أمام الكنيست.

وكان ترامب أعلن، الخميس الماضي، عن نيته إلقاء كلمة في الكنيست، وقال لموقع أكسيوس بعد وقت قصير من إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى: "يريدون مني أن ألقي خطاباً في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا رغبوا في ذلك"، وأضاف: "إنه يوم عظيم لإسرائيل وللعالم. كانت مكالمتي مع بيبي (بنيامين نتنياهو) رائعة، وهو سعيد جداً، ويستحق أن يكون كذلك. إنه إنجاز كبير. لقد توحد العالم بأسره للتوصل إلى هذا الاتفاق".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)