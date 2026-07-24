عشرات المسلحين يهاجمون مركزاً أمنياً في باكستان

- هجوم انتحاري واسع في منطقة تانك شمال غربي باكستان أسفر عن مقتل ستة من عناصر الأمن وإصابة أو فقدان نحو 30 آخرين، حيث استهدف مركزاً أمنياً مشتركاً للشرطة والجيش، واستمر حتى صباح الجمعة، مع انهيار جزء كبير من المبنى. - الحكومة المحلية في إقليم خيبر بختونخوا وصفت الهجوم بأنه "كبير ودامٍ"، وأعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. - في سياق منفصل، تبنى تنظيم "داعش - فرع خراسان" هجوماً استهدف قضاة في بلوشستان، مما أدى إلى مقتل القاضي عبد الحكيم كاكر وسائقه، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

قُتل ستة من عناصر الأمن الباكستانيين، فيما أُصيب أو فُقد نحو 30 آخرون، في هجوم انتحاري واسع استهدف مركزاً أمنياً مشتركاً للشرطة والجيش في منطقة تانك، شمال غربي باكستان، واستمر حتى ساعات صباح اليوم الجمعة، بحسب مصادر أمنية. وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد" إن الهجوم بدأ منتصف الليلة الماضية عندما فجّر انتحاري حافلة مفخخة داخل مركز "منجهي خيل"، قبل أن يشن عشرات المسلحين هجوماً من جهات عدة على الموقع.

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الأمن والمهاجمين طوال الليل وحتى ساعات الصباح، مشيراً إلى انهيار جزء كبير من مبنى المركز، بينما لا يزال عدد من عناصر الأمن عالقين تحت الأنقاض. وأوضح أن تعزيزات أمنية أُرسلت إلى المنطقة، لكنها تعرضت لكمائن نصبها المسلحون على الطرق المؤدية إلى المركز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى إضافيين، واصفاً الهجوم بأنه من أعنف الهجمات التي شهدتها المنطقة.

من جانبها، أعلنت الحكومة المحلية في إقليم خيبر بختونخوا أن الهجوم كان "كبيراً ودامياً"، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن، من دون إعلان حصيلة رسمية. وأكدت، في بيان مقتضب، إرسال تعزيزات إضافية تمكنت من محاصرة المهاجمين، كما أعلنت حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الجرحى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تنشط حركة طالبان الباكستانية في المنطقة التي شهدت الهجوم.

"داعش" يتبنى استهداف قضاة في بلوشستان

في سياق منفصل، تبنى تنظيم "داعش - فرع خراسان" مسؤولية الهجوم الذي استهدف، الخميس، سيارة تقل قضاة في منطقة مستونغ بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان. وأسفر الهجوم عن مقتل القاضي عبد الحكيم كاكر، وهو قاضٍ في محكمة بلوشستان، وسائقه، فيما أُصيب قاضٍ آخر وأحد حراسه بجروح خطيرة.

وقال التنظيم، في بيان، إنه سيواصل استهداف المؤسسات الحكومية في بلوشستان، مدعياً أن القاضي المستهدف شارك في إصدار أحكام بحق عناصره. وكان هجوم آخر قد استهدف، الخميس، حافلة تقل أفراداً من الأقلية الشيعية في الإقليم نفسه، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.