عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات مسلحة شمال غربي باكستان

قتل وأصيب العشرات، اليوم الاثنين، جرّاء هجمات مسلحة استهدفت مراكز وحواجز أمنية في أربع مدن شمال غربي باكستان. ففي مقاطعة باجور، استهدف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة مخيّماً للقوات الحدودية الباكستانية، ما أدى إلى تدمير مبنى بالكامل.

وذكر بيان للحكومة أنّ سبعة جثامين انتشلت ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، لكن الصحافي المحلي عبد الحميد ماموند قال لـ"العربي الجديد" إنّ كل من تحت الركام قد يكون في عداد القتلى؛ لأنّ المبنى دمر كاملاً، مشيراً إلى أن المبنى كان تابعاً لمدرسة ملنكي الدينية ولكن بسبب الأحوال الأمنية توقفت المدرسة عن العمل، لتتخذه قوات الأمن مقراً لها. وكان هناك مخيّم مشترك للقوات الحدودية وقوات الشرطة داخل المقر المستهدف.

وأكد الصحافي مقتل 16 من عناصر الأمن واثنين من المدنيين حتى الآن جراء الهجوم الدموي الكبير الذي ألحق أضراراً جسمية بالمنطقة كلها، إذ انهار عدد كبير من المنازل. وفي مدينة بنو بشمال غرب باكستان قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 19 آخرون بجروح، بعضهم في حالة خطرة، جراء انفجار وقع بالقرب من مقر للشرطة الباكستانية، وقالت الشرطة في بيان إنّ من بين القتلى والجرحى رجال الشرطة وعامة المواطنين.

كذلك قتل ثلاثة من عناصر الجيش خلال مواجهة مسلحة وقعت مساء يوم الاثنين في مدينة شانغله بوادي سوات شمال غربي البلاد. وقال الجيش، في بيان، إنّ الاشتباك وقع خلال عملية مسلحة شنتها قوات الجيش استناداً إلى معلومات استخباراتية، مؤكداً أيضاً مقتل ثلاثة مسلحين.

هذا، ووقع انفجار كبير في منطقة لكي مروت بالقرب من مقر أمني إلى الشمال الغربي أيضاً، ولم تعرف خسائر ذلك الانفجار حتّى الساعة، كما لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية كل تلك العمليات حتّى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان تشهد حالياً موجة أعمال عنف غير مسبوقة، تشنها جماعات مسلحة مختلفة على رأسها: طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان وتنظيم داعش فرع خراسان. وتتهم إسلام أباد كابول بدعم بعض تلك الجماعات تحديداً طالبان الباكستانية، وإتاحة فرصة الإيواء لمسلحيها وقياداتها، لكن الأخيرة تنفي تلك الاتهامات، وترى أن القضية شأن داخلي باكستاني لا دخل لأفغانستان فيه.