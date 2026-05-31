عشرات القتلى والجرحى بانفجار في ميانمار

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، من جراء انفجار وقع في منطقة خاضعة لسيطرة جماعات متمردة في شمال ميانمار، فيما عزت الجهات المسيطرة على المنطقة الحادث إلى انفجار عرضي لمواد متفجرة.

وقال أحد المسعفين في مقاطعة نامخام بولاية شان، حيث وقع الانفجار، إن "46 شخصاً لقوا حتفهم، بينهم أطفال، فيما أُصيب أكثر من 70 آخرين". في المقابل، أفاد مسعف آخر بأن حصيلة القتلى بلغت 59 شخصاً. وطلب المسعفان عدم الكشف عن هويتيهما لدواعٍ أمنية.

وأعلن جيش تحرير تانغ الوطني، إحدى أبرز الجماعات المتمردة العرقية في البلاد، في بيان، أن انفجاراً "عرضياً" وقع قرابة منتصف نهار الأحد في نامخام بولاية شان، نتيجة انفجار متفجرات مخزنة كانت مخصصة للاستخدام في المناجم والمحاجر.

وأوضح البيان أن الانفجار أسفر عن مقتل "عدد كبير من القرويين"، من دون أن يحدد حصيلة دقيقة للضحايا. وأشار جيش تحرير تانغ الوطني إلى أن المواد المتفجرة تعود إلى القسم الاقتصادي التابع له، مؤكداً فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

وتشهد ميانمار حرباً أهلية منذ استيلاء الجيش على السلطة إثر انقلاب عام 2021، حيث يخوض المجلس العسكري الحاكم مواجهات مستمرة مع فصائل مؤيدة للديمقراطية وجماعات مسلحة قوية تمثل أقليات عرقية.

وفي إبريل/نيسان الفائت، انتخب برلمان ميانمار قائد المجلس العسكري للبلاد مين أونغ هلاينغ رئيساً للبلاد، الأمر الذي يضفي طابعاً رسمياً على سيطرته على السلطة السياسية في الدولة التي مزقتها الحرب، وذلك بعد خمس سنوات من إطاحة حكومة منتخبة.

(فرانس برس)