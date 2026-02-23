عشرات القتلى بأعمال عنف في المكسيك بعد مقتل "إل منتشو"

- تصاعد العنف في المكسيك بعد مقتل زعيم كارتيل "خاليسكو الجيل الجديد"، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة ووفاة 55 شخصًا، وانتشار الفوضى في 20 ولاية، ودفع الحكومة لنشر 10,000 جندي لتعزيز الأمن. - أغلقت الشركات والمدارس في غوادالاخارا ومدن أخرى، وألغت شركات الطيران رحلاتها، بينما نصحت دول مثل الولايات المتحدة وكندا رعاياها بتجنب السفر إلى المكسيك. - تأتي الأحداث في ظل جهود أمريكية لمكافحة تهريب الفنتانيل، مع تساؤلات حول خليفة "إل منتشو" وتأثير ذلك على تماسك الكارتيل.

قُتل نحو 25 عنصراً أمنياً ونحو 30 من عناصر "خاليسكو الجيل الجديد" في أعمال عنف وقعت غداة مقتل زعيم الكارتيل نيميسيو أوسيغيرا، ولقبه "إل منتشو"، في عملية عسكرية، وفق ما أعلنت الحكومة المكسيكية اليوم الاثنين. وأعلن وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الحرس الوطني، بالإضافة إلى حارس أمني وموظف في النيابة العامة في هجمات نفذها "خاليسكو الجيل الجديد"، الذي يعدّ من أكبر كارتيلات المخدرات عقب مقتل زعيمه. وأضاف الوزير أنه خلال هذه الأحداث التي وقعت في ولاية خاليسكو غربي البلاد، قُتلت امرأة و30 عنصراً من كارتيل "خاليسكو الجيل الجديد" على يد قوات الأمن.

وعلى خلفية العملية العسكرية، ارتكب أفراد يُعتقد أنهم ينتمون إلى الكارتيل أعمال عنف في 20 ولاية مكسيكية. وقطع مسلحون محاور طرق عدة بسيارات وشاحنات مشتعلة في ولاية خاليسكو، حيث شوهدت ليلاً بقايا مركبات متفحمة وأخرى مشتعلة. وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، صباح الاثنين، إزالة كل الحواجز الطرقية.

نشر 10 آلاف جندي

نشرت المكسيك عشرة آلاف جندي على ضوء أعمال العنف. إذ أعلنت الحكومة المكسيكية نشر 2500 جندي إضافيين في خاليسكو، ما يرفع إلى عشرة آلاف العدد الإجمالي للعسكريين المنتشرين في الولاية منذ الأحد، في تدبير وصفه وزير الدفاع ريكاردو تريفيا بأنه "للردع". وأوضح أن نحو سبعة آلاف جندي ينتشرون في ولاية خاليسكو، معلناً تعزيز الانتشار العسكري في المنطقة التي ينشط فيها الكارتيل بقوة.

وتسعى السلطات لمنع تصاعد الاضطرابات قبل أربعة أشهر من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تنظمها بالتعاون مع الولايات المتحدة وكندا، علماً أن غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو الواقعة في غرب البلاد حيث اندلعت أعمال العنف، هي إحدى المدن المضيفة لها.

إغلاق الشركات والمدارس

وقالت شينباوم، الاثنين، في مؤتمر صحافي، إن "الأهم" هو "حماية السكان"، مشددة على أن "البلاد هادئة ويسودها السلام". إلا أن الشركات بقيت مغلقة في غوادالاخارا صباح الاثنين، وفق ما أفاد به صحافيو وكالة فرانس برس. كذلك أغلقت المدارس أبوابها في خاليسكو ونحو عشر ولايات أخرى خوفاً من أعمال العنف.

ودعت الولايات المتحدة رعاياها في مناطق عدة في المكسيك، بينها مدن ومناطق سياحية مثل كانكون وغوادالاخارا وأواهاكا، إلى "ملازمة منازلهم حتى إشعار آخر".

وألغت شركات طيران أميركية وكندية عشرات الرحلات إلى عدة مدن مكسيكية. ونصحت كندا وبريطانيا وأستراليا رعاياها، الاثنين، بتجنب "السفر غير الضروري" إلى نحو عشر ولايات مكسيكية بينها تشيواوا وسينالوا وخاليسكو. من جهتها، حضّت وزارة الخارجية الفرنسية الرعايا الفرنسيين على "توخي أكبر قدر من الحيطة".

وكان "إل منتشو" البالغ 59 عاماً آخر الزعماء الكبار لكارتيلات المخدرات بعد توقيف مؤسسي كارتيل "سينالوا" خواكين غوسمان "إل تشابو" وشريكه إسماعيل "مايو" زامبادا وإيداعهما السجن في الولايات المتحدة.

وأوسيغيرا كان أحد أكثر المطلوبين الملاحقين من المكسيك والولايات المتحدة التي عرضت مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدّم معلومات تفضي إلى القبض عليه.

وكارتيل "خاليسكو الجيل الجديد" الذي أسسه أوسيغيرا في العام 2009 صنّفته الولايات المتحدة في 2025 منظّمة إرهابية، متّهمة إياه بالاتجار بالكوكايين والهيرويين والميثامفيتامين والفنتانيل.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد تبنته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد عصابات المخدرات، لا سيما تلك المتهمة بتهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وكانت الإدارة قد أعلنت في الأشهر الماضية تشديد التعاون الأمني والاستخباري مع المكسيك، وتوسيع صلاحيات الجهات الفيدرالية في ملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب إنشاء فرق عمل مشتركة في إطار استراتيجية أوسع تعتبر مكافحة المخدرات أولوية.

وشدّدت شينباوم، الاثنين، على أن "القوات الأميركية لم تشارك في العملية"، لكنها ساعدت في "تبادل المعلومات". لكن المحلل الأمني ديفيد ساوسيدو اعتبر أن الإدارة الأميركية "شجّعت" على تنفيذ العملية العسكرية.

وبمقتل "إل منتشو" تُطرح تساؤلات حول خلفه على رأس واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية في العالم. واعتبر خبير الأمن في جامعة الأميركتين في بويبلا خيراردو رودريغيز رداً على سؤال لـ"فرانس برس" أن أوسيغويرا كان يدير كل شؤون الكارتيل ولا يوجد مرشحون بديهيون لخلافته، وهو ما قد يفضي إلى انشقاقات في صفوف الكارتيل.

(فرانس برس، العربي الجديد)