عشرات الإصابات ودمار واسع في عراد وديمونا بهجوم صاروخي إيراني

- تعرضت مدينتا عراد وديمونا في جنوب إسرائيل لهجمات صاروخية إيرانية، مما أدى إلى إصابة 88 شخصًا في عراد و78 في ديمونا، مع أضرار كبيرة في المباني. - الهجمات جاءت كرد فعل على هجوم أمريكي إسرائيلي على منشأة نطنز النووية في إيران، واستهدفت منشآت عسكرية وأمنية في عدة مدن إسرائيلية، مما أدى إلى انهيار منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية. - الحرس الثوري الإيراني أعلن عن استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة في الهجمات، مشيرًا إلى دقة استهداف المباني البحثية والتكنولوجية في ديمونا.

أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي، فجر الأحد، إصابة 88 شخصا جراء هجوم صاروخي إيراني على عراد جنوبي إسرائيل مساء السبت، وأسفر عن أضرار كبيرة في عدد من المباني. وجاء الهجوم في أعقاب تعرض منطقة ديمونا لهجوم مماثل. وفي بيان عبر منصة تليغرام، قال جهاز الإسعاف، إن طواقمه نقلت المصابين إلى المستشفيات بواسطة عشرات سيارات الإسعاف ووحدات العناية المركزة. وأضاف: "بلغ عدد المصابين 88 شخصا، بينهم 10 إصابات خطيرة، و19 إصابة متوسطة، و55 إصابة طفيفة، و4 حالات هلع".

ومساء السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية، بينها قناتا (12) و(14)، بمقتل عدد من الإسرائيليين وإصابة 100 آخرين جراء سقوط صاروخ إيراني قبل أن تتراجع عن ذلك. وبحسب هيئة البث الرسمية، تمكن الصاروخ من تدمير حيّ كامل وإصابة عشرات السكان. كما بثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات لمبانٍ متضررة في المدينة الواقعة على مسافة 25 كيلومترا شمال شرق ديمونا. وبينما كانت الشرطة تحدثت بداية عن سقوط شظايا، أكد جهاز الاطفاء أن الإصابة بالصاروخ كانت "مباشرة".

مشاهد لمروحيات إسرائيلية تقل مصابين منقطة عراد في النقب pic.twitter.com/W9g9WTjL3d — العربي الجديد (@alaraby_ar) March 22, 2026

بموازاة ذلك، شنت إيران هجوما صاروخيا على منطقة ديمونا جنوبي إسرائيل والتي تضم مفاعلا نوويا، وذلك ردا على هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز النووية بإيران، وفق التلفزيون الرسمي. ووفق وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "جيروزسالم بوست"، فإن الهجوم أسفر عن إصابة 78 بجروح، جراء الضربات التي استهدفت عدة مواقع في ديمونا.

وجلء في بيان لجهاز الإطفاء الإسرائيلي: "في كلّ من ديمونا وعراد أُطلقت صواريخ اعتراضية لم تنجح في إصابة التهديدات، ما أسفر عن إصابتين مباشرتين بصواريخ باليستية تحمل رؤوسا حربية تزن مئات الكيلوغرامات".

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مناطق في شمال إسرائيل وجنوبها بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة. وأوضح الحرس في بيان، أن الهجمات استهدفت منشآت عسكرية ومراكز أمنية في مدن عراد وديمونا، وإيلات، وبئر السبع، وكريات غات جنوب الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن الضربات جاءت بعد ما وصفه بانهيار منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية. وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن الهجمات الإيرانية على ديمونا، استهدفت "مباني بحثية وتكنولوجية في المدينة بدقة عالية"، مشيرة إلى أن الهجوم يُذكّر بالضربة الإيرانية "الكبيرة والمدمرة" التي استهدفت معهد وايزمان خلال حرب يونيو، على حد وصفها.

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)