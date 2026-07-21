عزيزي "الشاباك" أهلاً

في الأيام الأخيرة، انضم فرد جديد إلى عائلتنا، إلى كل عائلة وكل بيت وفرد في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، وصل من مكان ما في المنظومة الأمنية الإسرائيلية "الحنونة" علينا، لكي يحرسنا ويسهر على راحتنا، ويعزز أمننا، نحن الباحثين على الطمأنينة. فبعد أن كان جهدنا ينصب على تعزيز وعينا الوطني وتنشئة الأجيال عليه والتصدّي للمؤامرات التي تحيكها المؤسسة الإسرائيلية ضدنا، والصمود في وطننا المسلوب، والانتصار لقضية شعبنا الفلسطيني المنكوب، والاشتغال بقضايا كثيرة جوهرية، وبعض الهموم اليومية العادية، باتت أكبر أحلامنا اليوم العيش بأمان. لا نريد أنّ نُقتل رمياً بالرصاص، في الشارع، أو المطعم أو صالون الحلاقة، أن يروّع أطفالنا حتى داخل منازلنا التي يخترق أزيز الرصاص جدرانها.

أمّا الفرد الجديد، الذي اختارته المؤسسة الإسرائيلية وحكومتها، ليحمينا من العنف وحمّام الدم، فهو عزيزنا "الشاباك". نعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي اقتُطعت أموال من الميزانيات المخصصة لتطوير المجتمع العربي وسدّ الفجوات، من أجل إكرامه إلى جانب الشرطة، وذلك بذريعة مكافحة الجريمة.

هو قرار هزيل بشكله، خطير في جوهره. ثمة اعتقاد راجح لدى المجتمع العربي الفلسطيني بأنه يعيش تحت أعين "الشاباك" ليل نهار، حتى أنّ الكثيرين باتوا يتندّرون، فيصبّحون على "حارسنا" هذا ويمسّون عليه، يعتقدون أنه يجالسنا، ويرافقنا في كل خطوة. وثمة قناعة بأنه لا يستأذن أصلاً قبل انتهاك حرماتنا واختراق بيوتنا ومؤسساتنا. لكن الحاصل الآن أن "الشاباك" قد يدخل أماكننا من أوسع الأبواب بدلاً من الشُبّاك. كما أن في القرار مقولة وتصنيفاً بأن من تعتبرهم إسرائيل متى تشاء مواطنيها، هم "خطر أمني"، وإلا فما علاقة "الشاباك" بالجريمة؟

بهذا أيضاً، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تدمير المجتمع العربي وتفكيكه، عبر تقليصات على حساب مشاريع حيوية، كان من شأنها المساهمة في بناء الإنسان وتوفير أطر للشباب واحتوائهم، لتقيهم من الانزلاق إلى عالم العنف والجريمة. وفي الوقت ذاته تعزز اختراق أجهزتها الأمنية بما فيها الشرطة، للمجتمع العربي وتعقّبه. وفي المحصلة، تحمل خطوتها هذه أبعاداً سياسية وأمنية، واختراقاً للخصوصية. وما يؤكد سوء النيّات، عدم استغلال ميزانيات من خطة سابقة، مخصصة لمكافحة الجريمة، وبدلاً من ذلك اقتطاع ميزانيات مخصصة لأغراض أخرى.

فرضية أن إسرائيل معنية بحالة من الفوضى في المجتمع الفلسطيني في الداخل وإشاعة الخلافات، وانتشار السلاح على نطاق واسع طالما لا يستخدم لأغراض "أمنية"، والبقاء في حالة من عدم الاستقرار، لم تنشأ من فراغ، بل تدعمها الوقائع والمعطيات. في حالة "الشاباك" مثلاً، نجده يقف خلف اعتقالات واستدعاءات كثيرة لفلسطينيين من الداخل بذرائع أمنية، فضلاً عن أذرعه الأخطبوطية الممتدة إلى القدس والضفة الغربية المحتلتين، وكل مكان يصل إليه. كثيراً ما وضع يده على أسلحة حتى قبل استخدامها، زاعماً أنّها كانت ستستخدم في عمليات. أمّا الأسلحة التي تخص الجريمة المنظمة، فلا "الشاباك" ولا الشرطة يضبطونها قبل ارتكاب الجريمة في معظم الحالات، ولا بعدها حتى. بل إن كثيراً من الأسلحة المستخدمة في جرائم القتل الجنائية مهربّة من معسكرات الجيش.

دليل آخر: كيف يمكن مثلاً تفسير وقوع أكثر من 150 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ مطلع العام الحالي 2026 دون رادع حقيقي؟ ببساطة لأن المجرمين لا يخشون الشرطة ولا الأجهزة الأمنية، بل إنها بتواطؤها معهم تحفزهم على المزيد. وبالمعطيات فإن الشرطة التي تحقق نسبة حلّ قضايا تتراوح بين 65% إلى 78% من مجمل ملفات القتل في المجتمع اليهودي، تحقق نسبة منخفضة جداً، تبلغ نحو 12% فقط في المجتمع العربي، على ما انتهى عليه عام 2025 على سبيل المثال لا الحصر، وهي نفس النسبة تقريباً، في النصف الأول من العام الحالي.

يطول الكلام في بحر دم العرب المسفوك في الداخل. كيف يُعقل أنّ دولة أمنية من الدرجة الأولى، تصل إلى أهدافها في مشارق الأرض ومغاربها، وأصقاع الأرض جميعا، أن تقف "عاجزة" أمام الجريمة في مجتمع صغير؟ يعزز كل ذلك شكوك المجتمع الفلسطيني في الداخل، لكن ليس وحده، بل دعمت ذلك في السنوات الأخيرة، تقارير عبرية، تؤكد وجود علاقات وثيقة بين "الشاباك" الذي سيحمينا، ومنظمات الإجرام أو شخصيات فيها. علاقة ترتقي أحياناً إلى مستوى من "الحصانة" أو غض الطرف عن الحاصل، وأحياناً إلى تشغيل المجرمين عملاء لدى جهاز الأمن العام.

أما الشرطة التي ترمي بالمسؤولية على "الشاباك" أحياناً وتتذرع بنقص الموارد والأدوات والوسائل أحياناً، عند الحديث عن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، فغارقة في الفساد أيضاً ومتواطئة، ذلك أنها تنجح في المجتمع اليهودي، لكنها "تأبى" النجاح عند العرب. تُضاف إلى ذلك، فضائح كثيرة في السنوات الأخيرة، بشأن تسريب معلومات من عناصر شرطة لمجرمين في بعض القضايا.

أخيراً، لا يعني ما تقدّم أن ييأس فلسطينيو الداخل أو يستسلموا للأمر أو يهاجروا، بل أن يحاولوا بما بقي لديهم من قوة وطاقة وأمل وفكر وتعليم ووعي وطني وانتماء للأرض ومؤسسات فاعلة، التصدّي لكل هذه المؤامرات، وأن يعالجوا في الوقت ذاته العوامل الذاتية للجريمة، ليبقوا صامدين على أرضهم، وشهوداً أحياء على هوية البلاد وأهلها. المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.