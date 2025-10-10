عزل رئيسة البيرو دينا بولوارتي

عزل برلمان البيرو، اليوم الجمعة، رئيسة البلاد دينا بولوارتي التي رفضت المثول أمامه رغم استدعائها. وقال رئيس البرلمان خوسيه خيري في ختام جلسة قصيرة جدا "أقر عزل الرئيسة". وسيتولى رئيس البرلمان السلطة بالوكالة حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في إبريل/ نيسان 2026. وصوتت غالبية واسعة من البرلمانيين لعزل بولوارتي من الرئاسة مع تأييد 118 عضوا من أصل 122 إجراء العزل. وكانت القوى السياسية الرئيسية في البرلمان المؤلف من مجلس واحد قد تقدمت أمس الخميس بخمس مذكرات لعزل الرئيسة.

وجاء في المذكرات أنها تعاني "عجزا أخلاقيا متواصلا" عن ممارسة مهامها وفق ما جاء في الوثائق التي تليت في بداية الجلسة البرلمانية. وصوت البرلمان في البيرو على بدء محاكمة لعزل الرئيسة بعد ساعات من حادث إطلاق نار في حفل موسيقي بالعاصمة أثار غضباً شعبياً إزاء تصاعد الجريمة التي تعصف بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. واحتفل أشخاص عدة بالقرار أمام البرلمان ملوحين بأعلام بيروفية ورافعين لافتات مناهضة للرئيسة البالغة من العمر 63 عاما.

وسبق أن واجهت بولوارتي محاولات عزل عدة من دون أن تنجح. وقد أقر إجراء العزل هذه المرة لأن أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي كانت تدعهما تخلت عنها. وكانت بولوارتي تتعرض لانتقادات كثيرة لعجزها عن لجم الجريمة، فيما سجلت منذ بدء ولايتها في ديسمبر/ كانون الأول 2022 تظاهرات واسعة في البلاد. وألقت بولوارتي باللوم جزئيا في الوضع الراهن بالبلاد على المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)