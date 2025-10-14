عرض عسكري عراقي مقابل الحدود السورية

نظّمت قوات عراقية عرضاً عسكرياً، صباح الاثنين، عند الحدود مع سورية في النقطة التي اجتاح منها مسلحو تنظيم "داعش" العراق منتصف عام 2014 قادمين من محافظة دير الزور السورية، قبل يوم واحد، من سيطرته على الموصل وتكريت ومناطق واسعة من شمال وغربي البلاد.

وذكرت محطات تلفزيون محلية عراقية، أن قوات حرس الحدود العراقية، نظمت عرضاً عسكرياً على الحدود مع سورية، في المكان الذي عبر منه تنظيم "داعش" إلى العراق عام 2014. ووفقاً لمسؤولين عسكريين عراقيين، فقد شاركت 300 آلية مدرعة ومئات الجنود والعسكريين في العرض. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الجانب الآخر من النقطة التي دخل منها تنظيم "داعش"، عبر محافظة نينوى شمالي العراق.

عرض عسكري لقوات الحدود العراقية مع سوريا للإعلان عن جاهزيتها لمواجهة التحديات

ونقل تلفزيون "رووداو" الكردي عن اللواء ياسر حسين من قوات حرس الحدود العراقية، قوله إنّ هذا التدريب يأتي لفحص الاستعداد القتالي، مضيفاً أن "التشكيلات في القاطع ممسوكة جيّداً والمعنويات عالية"، وأشار إلى حصول قوات حرس الحدود العراقية على تكنولوجيا متطورة في مراقبة الحدود الدولية مع سورية. وتنتشر على طول الحدود العراقية السورية البالغة نحو 620 كيلومتراً وحدات من الجيش العراقي وقوات حرس الحدود، إلى جانب فصائل ومجاميع مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، انسحب بعضها من الداخل، مع سقوط نظام بشار الأسد.

ونفى العقيد محمد العباسي من قوات حرس الحدود العراقية وجود أي رسائل سياسية وراء العرض، مؤكدا أن القوات العراقية تقوم بعمليات تعزيز ورفع للقدرات القتالية ووسائل المراقبة على الحدود، لتأمين البلاد أمنياً بسبب هشاشة الأوضاع في الأراضي السورية المجاورة. وأضاف أن الوحدات العراقية المنتشرة تواصل عمليات تعزيز السور الأمني على الحدود، بما فيها نصب كاميرات المراقبة وحفر الخنادق العميقة على طول الحدود، واعتبر أن "وجود أوضاع مرتبكة في سورية، يشكل هاجساً لدى العراق، لذا عمليات التعزيز مستمرة"، مؤكداً أن "اختيار مكان دخول داعش للعراق قادماً من الأراضي السورية، لتنظيم العرض فيه رسالة للإرهاب"، وفقاً لقوله.

وقال الخبير بالشأن الأمني العراقي سعد الحديثي، إن هذا العرض هو الثاني من نوعه بعد سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي، وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن العراق زاد أخيراً موازنة القوات الموجودة على الحدود مع سورية، لمواكبة التحديات المتمثلة بعمليات تسلل بقايا داعش من الأراضي السورية، أو شبكات تهريب المخدرات وغيرها، معتبراً أن الخلافات بين قسد والحكومة السورية في دمشق تُصعّب من مسألة التنسيق الأمني على العراق في ما يتعلق بالحدود، ووصف العرض بأنه "رسالة طمأنة للعراقيين أيضاً، حول استحالة تكرار سيناريو 2014".