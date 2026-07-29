عرب بريطانيا يطالبون بيرنهام بالمساواة ودور أكثر فاعلية حيال فلسطين

- طالب الأطباء والأكاديميون والمحامون والإعلاميون ورجال الأعمال في بريطانيا بفتح حوار منتظم مع الجالية العربية، واعتماد سياسات عادلة في قضايا العنصرية والهجرة واللجوء والحريات المدنية، وتعزيز دور بريطانيا في قضايا فلسطين والسودان. - تُظهر البيانات الرسمية أن العرب في بريطانيا يتمتعون بحضور مهني وتعليمي قوي، لكنهم يواجهون تحديات في التمثيل المؤسسي والفرص المستدامة، حيث يعاني 14% من الخريجين العرب من عدم وجود "مسار مستدام" بعد التخرج. - أكد الموقعون على الرسالة أهمية التزام بريطانيا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعوا إلى نظام هجرة عادل، ومكافحة العنصرية، وتعزيز الجهود الإنسانية والدبلوماسية في السودان، ودعم إعادة إعمار غزة، والعمل نحو حل سياسي عادل للفلسطينيين.

وجّه عشرات الأطباء والأكاديميين والمحامين والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات العربية في بريطانيا رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء آندي بيرنهام، طالبوه فيها بفتح قنوات حوار منتظمة مع البريطانيين العرب، واعتماد سياسات أكثر عدالة في ملفات العنصرية والهجرة واللجوء والحريات المدنية، إلى جانب اضطلاع بريطانيا بدور أكثر فاعلية حيال فلسطين والسودان.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المطالب السياسية والاجتماعية التي قدمها العرب البريطانيون لرئيس الوزراء آندي بيرنهام؟ ما هي الفجوات التي كشفتها الأرقام الرسمية بين الحضور المهني والتعليمي للعرب البريطانيين ووصولهم إلى المؤسسات العامة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتتجاوز الرسالة، المؤرخة في 28 يوليو/تموز 2026، طابع التهنئة بتولي بيرنهام رئاسة الحكومة، لتقدم مجموعة من المطالب السياسية والاجتماعية لجالية تؤكد إسهامها في قطاعات حيوية داخل بريطانيا، وتدعو إلى تعزيز مشاركتها في الحياة العامة وصنع السياسات التي تؤثر فيها وفي علاقات البلاد بالعالم العربي. وتتركز المطالب في ستة محاور، تشمل: مكافحة العنصرية والتمييز، وحماية حرية التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي، وإصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركة العرب البريطانيين في الحياة العامة، واعتماد سياسة أكثر فاعلية حيال فلسطين والسودان.

وتكتسب مطالب المساواة والتمثيل أهمية خاصة في ضوء التباين بين الحضور المهني والتعليمي للعرب البريطانيين ووصولهم إلى بعض المؤسسات العامة والفرص المستدامة. وتساعد الأرقام الرسمية في قياس هذه الفجوة، بعيداً عن الصورة الشائعة التي تربط الجالية العربية بضعف الاندماج.

حضور مهني وتمثيل محدود

بلغ عدد الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم عرب في تعداد عام 2021 نحو 332 ألف شخص في إنكلترا وويلز، بما يعادل 0.6% من السكان. ولا يمثل هذا الرقم بالضرورة جميع ذوي الأصول العربية، إذ يستند التعداد إلى التعريف العرقي الذي يختاره الشخص لنفسه ضمن الفئات المحددة. وتظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن العرب كانوا من المجموعات ذات الحضور المرتفع في المهن التخصصية، مثل الطب والتعليم والقانون، بعد الأيرلنديين والصينيين والهنود. كما كشفت بيانات نتائج الخريجين أن 34.1% من الخريجين العرب واصلوا الدراسة، مع العمل أو من دونه، بعد عام من التخرج، وهي أعلى نسبة بين المجموعات التي شملتها البيانات.

لكن البيانات الخاصة بنتائج الخريجين أظهرت أن 14% من الخريجين العرب لم يكن لديهم "مسار مستدام" مسجل في العمل أو الدراسة بعد عام من التخرج، وهي أعلى نسبة بين المجموعات المشمولة، وفق أرقام السنة الضريبية 2019-2020. ويظهر ضعف التمثيل كذلك في القوة العاملة في الشرطة، إذ لم تتجاوز نسبة العرب فيها 0.1% في بيانات 2023-2024، مقارنة بنحو 0.6% من السكان في سن العمل في إنكلترا وويلز. أما في السكن، فأظهر تعداد عام 2021 أن 46% من العرب كانوا يعيشون في مساكن مستأجرة من القطاع الخاص أو من دون بدل إيجار، مقارنة بنحو 20% من السكان عموماً، فيما عاش 29% منهم في مساكن اجتماعية، مقابل نحو 17% من مجموع السكان. وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن انخفاض متوسط أعمار بعض هذه المجموعات، ومنها العرب، قد يفسر جزئياً ارتفاع نسبة الإيجار الخاص بينها. ولا تثبت هذه الأرقام إخفاق العرب في الاندماج، بل تكشف صورة أكثر تعقيداً تجمع بين الحضور المهني والتعليمي من جهة، واستمرار الفجوات في الفرص والسكن والتمثيل المؤسسي من جهة أخرى.

عبد المنان: صوت مسؤول من داخل بريطانيا

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال الطبيب المصري البريطاني عمر عبد المنان، الرئيس والمؤسس المشارك لمنظمة "عاملون صحيون من أجل فلسطين" (Health Workers for Palestine)، إن الرسالة تعبّر عن "صوت مسؤول من داخل المجتمع البريطاني"، وتؤكد ضرورة تعامل الحكومة مع الأزمات الإنسانية، ولا سيما في فلسطين والسودان، انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وشدد عبد المنان على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، داعياً بريطانيا إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في تحقيق العدالة والسلام. وتضم قائمة الموقعين عدداً من الأطباء والاستشاريين العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلى جانب شخصيات من قطاعات القانون والتعليم والإعلام والأعمال والعمل الإنساني.

حميدان: شراكة منتظمة مع الحكومة

بدوره، قال عدنان حميدان، رئيس تحرير منصة "العرب في بريطانيا"، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الرسالة تمثل محاولة لجمع أصوات بريطانيين عرب من أصحاب الخبرة والاختصاص والحضور المجتمعي، والتعبير من خلالها عن أولويات الجالية وتطلعاتها في المرحلة الجديدة. وأوضح حميدان أن الهدف لا يقتصر على تقديم المطالب، بل يشمل الدفع نحو علاقة أكثر انتظاماً وشراكة مع الحكومة، ولا سيما في ملفات المساواة ومكافحة العنصرية والحريات المدنية والهجرة واللجوء.

وأضاف أن العرب البريطانيين يستطيعون الإسهام في توطيد العلاقات بين بريطانيا والعالم العربي استناداً إلى خبراتهم المهنية ومعرفتهم بالمنطقة وروابطهم المجتمعية، وأشار إلى أن الأزمات الإنسانية تحتل موقعاً أساسياً في الرسالة، وفي مقدمتها فلسطين وغزة والسودان، مؤكداً مطالبة الموقعين بسياسة بريطانية أكثر فاعلية في حماية المدنيين، ودعم وصول المساعدات، واحترام القانون الدولي.

المختار: رفض ازدواجية المعايير

من جانبه، قال صباح المختار، رئيس رابطة المحامين العرب في المملكة المتحدة، إن الرسالة تتضمن أبعاداً قانونية وحقوقية واضحة، تبدأ من قضايا المساواة والحريات ومكافحة التمييز داخل بريطانيا، وتمتد إلى الأزمات الدولية، وفي مقدمتها فلسطين والسودان. وشدد المختار على ضرورة التزام بريطانيا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ودعم العدالة والمساءلة، ورفض ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية.

واحتلت الحرب في غزة المساحة الأوسع في الرسالة، إذ عبّر الموقعون عن قلقهم مما وصفوه بعدم كفاية المبادرة والقيادة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية، وقالوا إن الدمار والتهجير الجماعي والجوع وسقوط المدنيين، إلى جانب الاتهامات الخطيرة المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، تتطلب تحركاً عاجلاً وقائماً على المبادئ.

وطالبوا الحكومة باستخدام نفوذها الدبلوماسي لحماية المدنيين، ومنع مزيد من الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة ومن دون قيود، ودعم مسارات العدالة والمحاسبة عبر المؤسسات القانونية الدولية المختصة، كما دعوا إلى دعم إعادة إعمار غزة وتعافيها، والعمل نحو حل سياسي عادل يضمن حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، ويوفر الكرامة والسلام والأمن للجميع في المنطقة.

ورحب الموقعون بإقرار بيرنهام بأن حزب العمال لم يتعامل على نحو صحيح مع غزة، وأن بريطانيا كان يمكنها، وكان ينبغي لها، فعل المزيد. وكان بيرنهام قد اعتذر، في مقابلة نشرتها "ذا غارديان" في التاسع من يوليو/تموز، عن الاستجابة الأولية لحزب العمال، وقال إن بريطانيا تأخرت في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإن عليها ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية. وأكدت الرسالة أن النهج البريطاني يجب أن يثبت أن القانون الدولي يُطبَّق على الجميع بالتساوي، وأن أرواح المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم تستحق الحماية نفسها التي تتمتع بها الشعوب الأخرى.

السودان والهجرة والحريات

وطالب الموقعون الحكومة بإيلاء الحرب والأزمة الإنسانية في السودان اهتماماً أكبر ومستداماً، في ظل نزوح الملايين، وتعرض المدنيين للعنف والجوع وخطر المجاعة، وتدمير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ودعوا بريطانيا إلى تعزيز جهودها الإنسانية والدبلوماسية، وتسهيل وصول المساعدات بأمان وفاعلية، ودعم محاسبة مرتكبي الفظائع، والمساهمة في تحقيق تسوية سلمية ومستدامة تقودها مصالح الشعب السوداني.

وفي ملف الهجرة، طالبوا بنظام يتسم بالعدالة والإنسانية والكفاءة وحسن الإدارة، ويحترم كرامة المهاجرين واللاجئين، ويعالج الطلبات بفاعلية، ويحمي من يحق لهم طلب اللجوء، ويلتزم بمعايير حقوق الإنسان والواجبات القانونية البريطانية، كما دعوا إلى مكافحة العنصرية ضد العرب، والإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية، وجميع أشكال الكراهية والتمييز، بالتوازي مع حماية حرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج القانوني، وأكدوا ضرورة حماية المجتمعات من الكراهية والتمييز، ومن أي تقييد غير عادل لحرياتها المدنية الأساسية.

واختتم الموقعون رسالتهم بالتأكيد أن "بريطانيا تكون في أقوى حالاتها عندما يشعر الجميع بالانتماء، وتُسمع أصواتهم، وتُحترم حقوقهم وكرامتهم، بصرف النظر عن أصولهم أو معتقداتهم أو خلفياتهم"، وأبدوا استعدادهم لإجراء حوار مباشر وبنّاء مع الحكومة بشأن القضايا التي تهم العرب البريطانيين وإسهاماتهم في المجتمع، والدور الذي يمكن أن يؤدوه في توطيد العلاقات بين المملكة المتحدة والعالم العربي. وتعكس الرسالة محاولة لتحويل الحضور المهني والاجتماعي المتنوع للعرب البريطانيين إلى صوت مدني أكثر تنظيماً، يطالب بالمشاركة في الحوار وصنع السياسات، بدلاً من أن يبقى موضوعاً لها.