- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة ليست حتمية، مشيراً إلى أن الاستعداد العسكري يهدف لردعها وليس الرغبة فيها، مع التحذير من سوء التقدير والمعلومات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه. - شدد عراقجي على أهمية بناء الثقة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية، مؤكداً أن إيران مستعدة للتفاوض حول برنامجها النووي لضمان طبيعته السلمية مقابل رفع العقوبات، مع التأكيد على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. - أشار إلى أن التوترات الإقليمية ناتجة عن الوجود العسكري الأجنبي، مؤكداً على أهمية أمن الخليج ومضيق هرمز، معرباً عن أمله في تجنب أي تصعيد قد يضر بالمنطقة، ومؤكداً على استعداد إيران للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إنّ اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة ليس حتمياً ويمكن تفاديه، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده مستعدة بالكامل لأي مواجهة عسكرية، "بل أكثر جاهزية مما كانت عليه خلال حرب يونيو/حزيران الماضي"، وأوضح أن أفضل وسيلة لمنع الحرب هي الاستعداد لها، مشدداً على أن هذا الاستعداد لا يعني الرغبة في المواجهة، بل السعي لردعها.

وأشار عراقجي في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأميركية إلى أن مصدر القلق الحقيقي يتمثل في سوء التقدير والعمليات العسكرية القائمة على معلومات خاطئة وحملات التضليل الإعلامي، لافتاً إلى وجود أطراف تسعى، بحسب تعبيره، إلى جرّ ترامب إلى حرب تخدم مصالحها الخاصة، وأضاف أنه يعتقد أن ترامب "يتمتع بما يكفي من الحكمة لاتخاذ القرار الصحيح".

وفي ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية الإيراني أن التفاوض الجاد لا يمكن أن يجري دون حد أدنى من الثقة، مشيراً إلى أن إيران فقدت ثقتها بالولايات المتحدة طرفاً تفاوضياً، وأوضح أن جهوداً تُبذل حالياً عبر وسطاء إقليميين لإعادة بناء قدر من الثقة وتهيئة الأرضية لمفاوضات حقيقية. واعتبر أن المهمة صعبة لكنها جارية، مؤكداً أنه يرى إمكانية لفتح مسار تفاوضي جديد، ومعبراً عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وبيّن عراقجي أن شكل المفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ليس هو الأساس، بل إنّ الأهم هو مضمونها وضمانات الثقة، مشيراً إلى أنّ الاتصالات الحالية تجري عبر وسطاء، وأن تبادل الرسائل مستمر، وقد كان مفيداً حتى الآن في خفض مستوى التوتر. وفي ما يخص الملف النووي، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده تتفق بالكامل مع مبدأ عدم امتلاك السلاح النووي، وهي مستعدة للتفاوض حول برنامجها النووي بما يضمن طبيعته السلمية الدائمة، مقابل رفع العقوبات.

وأكد أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية "خط أحمر"، وإذا جرى احترام هذا الحق ورفع العقوبات، فإنّ جميع التفاصيل الأخرى "قابلة للتفاوض". وفي الشأن الإقليمي، قال عراقجي إن إيران تعتقد أن مصدر التوترات في المنطقة هو الوجود العسكري الأجنبي، مشدداً على أن طهران تحترم جيرانها وتفضّل معالجة قضايا الأمن والاستقرار مع دول المنطقة نفسها، من دون تدخل قوى خارجية.

وأكد أن أمن الخليج ومضيق هرمز مسألة حيوية لإيران وللعالم، مشيراً إلى أن طهران حافظت دائماً على أمن الملاحة وحرية العبور، محذراً من أن أي حرب شاملة بين إيران والولايات المتحدة ستكون كارثية على المنطقة بأكملها، وأعرب عن أمله في ألّا يحدث أيّ أمر من شأنه الإخلال بأمن المضيق.

وتطرّق وزير الخارجية الإيراني إلى التطورات الداخلية على خلفية الاحتجاجات الدامية الأخيرة ومعيداً سردية بلاده بشأنها، نافياً وجود أي خطة لتنفيذ إعدامات، وأكد أن حقوق جميع المحتجزين مضمونة وأن القوانين تُطبق وفق الأصول. وشدد عراقجي على أن التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة من شأنه إزالة سوء الفهم والحسابات الخاطئة، وفتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأميركا ودول المنطقة، لافتاً إلى أنّ طهران لا تمانع التعاون مع الشركات الأميركية.