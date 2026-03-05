عراقجي يواصل اتصالاته الدبلوماسية لبحث الحرب على إيران

- يواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحركاته الدبلوماسية، حيث أجرى اتصالات مع نظرائه الفرنسي والروسي ورئيس إقليم كردستان العراق، لبحث تداعيات الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران وتأثيرها الإقليمي. - نددت فرنسا بالضربات الإيرانية، مؤكدة التزامها بالاستقرار في الشرق الأوسط والدعوة إلى حوار دبلوماسي صارم، كما طالبت بالإفراج الفوري عن مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران. - اتهم عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب "فظاعة" بإغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا، محذراً من عواقب وخيمة، فيما تستمر العمليات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

يواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحركاته الدبلوماسية، حيث تلقى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، تناول تطورات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وتداعياتها في المنطقة. وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن بارو ندد بالضربات الإيرانية، مؤكداً تمسك بلاده بالاستقرار في الشرق الأوسط وخفض التوتر، والدعوة إلى استئناف حوار دبلوماسي صارم في إطار احترام القانون الدولي. كما أعرب عن قلق فرنسا المستمر بشأن مصير مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران، مطالباً بالإفراج عنهما فوراً ومن دون شروط.

ويأتي الاتصال في ظل اتصالات دبلوماسية مكثفة يجريها عراقجي مع عدد من المسؤولين الإقليميين والدوليين لبحث تطورات الحرب وتداعياتها الأمنية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد بحث، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، فيما نقل الوزير الروسي تعازي موسكو لضحايا الهجمات من المسؤولين الإيرانيين والمدنيين، مؤكداً أن هذه العمليات تنتهك القانون الدولي ولها آثار خطيرة على استقرار المنطقة والعالم.

كما أجرى عراقجي اتصالاً مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، تناول خلاله المخاطر المترتبة على الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران وتداعياتها الإقليمية.

وفي وقت سابق، اتّهم عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب "فظاعة" بإغراق الفرقاطة الإيرانية قبالة سريلانكا، محذراً من أن واشنطن "ستندم بشدّة" على هذا الهجوم غير المسبوق. وقال عراقجي في تدوينة على منصة إكس إنّ "الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر على بعد ألفي ميل عن شواطئ إيران. الفرقاطة دينا التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتقل حوالي 130 بحاراً، استُهدفت في المياه الدولية من دون سابق إنذار". وأضاف "تذكّروا كلماتي: ستندم الولايات المتحدة بشدّة على هذه السابقة".

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بمصالح أميركية في دول المنطقة.