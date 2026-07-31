عراقجي يلمح إلى "مخططات إسرائيلية" في تعليقه على هجوم دمياط

- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أهمية مصر كصديق وشريك لإيران، محذراً من "المخططات الإسرائيلية" وعمليات "العلم الزائف" التي تهدف لتقويض السلام الإقليمي، وذلك بعد استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري. - أعلنت الحكومة المصرية عن حريق في سفينتين بميناء دمياط نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، بينما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العثور على بقايا المسيرة وتحليلها أمنياً. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران "بقوة شديدة" بعد الحادث، مشيراً إلى أن الرد سيكون حازماً.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن مصر تمثل "صديقاً وشريكاً مهماً" لإيران، داعياً إلى اليقظة تجاه ما وصفه بـ"المخططات الإسرائيلية" وعمليات "العلم الزائف" الرامية إلى تقويض السلام الإقليمي، وذلك في تعليقه على استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "المخططات الإسرائيلية" التي أشار إليها وزير الخارجية الإيراني؟ ما هي الجهة التي يُحتمل أن تكون مسؤولة عن هجوم دمياط وفقاً لتلميحات عراقجي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف عراقجي: "يجب علينا جميعاً أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات العلم الزائف التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي". ولفت إلى أن "التهديد واضح ومشترك، ويخشى تضامن المسلمين". وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني على خلفية استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري، فيما لم يشر في تدوينته إلى تفاصيل إضافية بشأن الواقعة.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس، اندلاع حريق في سفينتين داخل ميناء دمياط جراء هجوم بطائرة مسيرة، دون تحديد الجهة المسؤولة. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي: "عثرنا على بقايا المسيرة التي استهدفت سفينة في ميناء دمياط، ويجري تحليلها أمنياً".

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ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق في سفينتي غاز بميناء دمياط، دون ذكر أسباب الحريق، فيما نقلت وسائل إعلام عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أنباء عن "هجوم بمسيرة استهدف منشأة تخزين غاز طبيعي مسال عائمة تملكها الولايات المتحدة، وتديرها وترفع علم جزر مارشال، في دمياط بمصر".

ورداً على سؤال حول الحادث وما إذا كانت لإيران علاقة به، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للصحافيين في البيت الأبيض: "لقد أُطلعت على الأمر، إنه إلى حد ما استمرار لما رأيناه من قبل، لكن سيتم التعامل مع الأمر". وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستتعامل مع إيران "بقوة شديدة"، قائلاً: "سنضربهم بقوة شديدة لأنه حان دورنا لضربهم، وهم يعلمون أن ذلك قادم".

(الأناضول)