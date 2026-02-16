عراقجي يلتقي نظيره العماني في جنيف عشية مفاوضات مع واشنطن

عشية انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأميركي ولقائه المرتقب مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الاثنين، لقاءً مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، في جنيف، بحث خلاله آخر التطورات المرتبطة بالمفاوضات المرتقبة مع الوفد الأميركي والملف النووي ورفع العقوبات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، عرض عراقجي خلال اللقاء مواقف وملاحظات الجمهورية الإسلامية بشأن القضايا النووية ومسار رفع العقوبات، معرباً عن تقديره للدور العُماني وللمساعي "الطيبة" التي يبذلها وزير الخارجية العُماني وبلاده في دعم العملية الدبلوماسية الجارية. كما أكد عزم طهران على انتهاج دبلوماسية "مثمرة" تهدف إلى صون الحقوق والمصالح الإيرانية "المشروعة"، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، ثمّن وزير الخارجية العُماني ما وصفه بـ"ثبات موقف طهران" في مواصلة المسار الدبلوماسي، معرباً عن أمله في أن تُفضي هذه الجولة من المحادثات إلى نتائج إيجابية. وجاء اللقاء بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عُمان قبل ساعات من انطلاق المفاوضات الإيرانية الأميركية في جنيف، تقول طهران إنها ستجرى بصورة غير مباشرة. علماً بأن عراقجي كان قد التقى في وقت سابق من صباح اليوم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن اللقاء مع غروسي تناول عدداً من القضايا الفنية المرتبطة بالتعاون بين إيران والوكالة، في إطار تعهدات إيران وفق اتفاقية الضمانات التابعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرة إلى أن عراقجي طرح وجهات النظر الفنية لطهران بشأن المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وفي منشور على منصة "إكس"، كتب غروسي أنه اختتم "مباحثات فنية معمقة" مع وزير الخارجية الإيراني، في إطار التحضير للمفاوضات "المهمة" المقررة غداً في جنيف.

وكان عراقجي قد كتب، فور وصوله صباح اليوم إلى سويسرا، عبر حسابه على منصة إكس، أنه حضر إلى جنيف بـ"أفكار حقيقية تهدف إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الاستسلام للتهديدات ليس مطروحاً على الطاولة". وفي سياق متصل، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة عن "مصدر إيراني مطلع" تأكيده أن مساري المفاوضات الروسية الأوكرانية والإيرانية الأميركية في جنيف "منفصلان تماماً ولا صلة بينهما".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، في تصريحات من جنيف إن التقييم العام للمباحثات التي جرت في مسقط حتى اليوم يُظهر أن الموقف الأميركي من الملف النووي الإيراني "يتجه نحو مزيد من الواقعية". وأوضح بقائي أن هذا التقدير يستند إلى ما جرى تداوله خلال جولات التفاوض الأخيرة. وأكد أن الوقت عامل حاسم، مشدداً على أن طهران تريد رفع العقوبات بسرعة، ولا ترى أي جدوى من إطالة أمد المفاوضات.

ليندسي غراهام: تغيير النظام في إيران هو "أفضل حل"

في الأثناء، قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام المقرب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب، إن "أفضل حل" في مواجهة إيران يتمثل في "تغيير النظام"، معتبراً أن هذا الاحتمال "جدي للغاية"، حسب قوله. وأضاف أن "هناك مسارين للتعامل مع إيران: المسار الدبلوماسي الذي قد ينتهي بإنهاء هذا النظام بوسائل دبلوماسية، أو الخيار العسكري"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي "يريد أن يرى بأيّ صنّارة يمكنه أن يصطاد سمكة أكبر ثم يقرر بعد ذلك".

كما قال غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن "الشعب الإيراني يريد استعادة بلاده ولا يرغب في العيش تحت الخوف"، على حد تعبيره. وكان قد قال، يوم الجمعة الماضي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "التراجع في هذه المرحلة سيكون أكبر خطأ يمكن ارتكابه".