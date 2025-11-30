عراقجي يلتقي فيدان: تركيز على وضع غزة والقوقاز والملف النووي

- أكد وزيرا الخارجية الإيراني والتركي على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على الأوضاع في غزة وسورية ولبنان، وضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وتعزيز الاستقرار. - تناولت المحادثات الملف النووي الإيراني والعقوبات الأميركية، مع تأكيد عراقجي على توسيع التعاون في مجالات الغاز والكهرباء، وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار. - شدد فيدان على أهمية اللقاءات المرتقبة لحل القضايا النووية ورفع العقوبات، مع استعداد تركيا لدعم هذه المسارات، وإعلان زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية السعودي إلى طهران.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي هاكان فيدان

اليوم الأحد، أن المحادثات بين الجانبين ركزت على القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في غزة وضرورة التعاون لوقف الهجمات الإسرائيلية، مضيفاً أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ولبنان تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن أمن سورية مرتبط بوحدة أراضيها.

وفي ملف القوقاز، شدد عراقجي على أهمية التعاون الإقليمي ورفض التدخلات الخارجية في جنوب القوقاز، مشيراً إلى أن الإرهاب تهديد مشترك للبلدين وأنهما ملتزمان بمكافحته. كما تناول الجانبان الملف النووي الإيراني والعقوبات الأميركية، وأعرب الوزير عن ثقته بأن التعاون الثنائي يسير في مسار تصاعدي. وأكد عراقجي استعداد إيران لتمديد عقد الغاز وتوسيع التعاون في مجال الكهرباء، والاتفاق على إزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار عبر تفعيل المجلس الأعلى للتعاون واللجنة الاقتصادية المشتركة. كما جرى تأكيد مشروع ربط السكك الحديدية، وتطوير العلاقات الاقتصادية بما في ذلك المناطق الحرة والمعابر الحدودية. وأوضح أن افتتاح القنصلية الإيرانية في مدينة وان سيُنجز قريباً، وسيُسهم في تعزيز التعاون بين المحافظات الحدودية في البلدين.

بدوره، قال فيدان، في المؤتمر الصحافي المشترك مع عراقجي، إنه سيلتقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وكذلك الرئيس مسعود بزشكيان. وأعرب عن أمله أن تسهم هذه اللقاءات في دفع التعاون بين البلدين قدماً وتحقيق تقدم ملموس فيه. وأوضح فيدان أن الجانبين سيعقدان في إيران الاجتماع التاسع للجنة التعاون رفيع المستوى، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي حضره في طهران شكّل تمهيداً لبحث القضايا المتعلقة بهذا الاجتماع المرتقب. وأضاف أن تركيا وإيران "دولتان قويتان" في المنطقة، وقد ناقشا معاً عدداً من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأشار فيدان إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع في غزة وفلسطين ولبنان، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية وتوسعها في المنطقة، مؤكداً أن الجانبين شددا أيضاً على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة ووقف الهجمات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال فيدان إن الملف النووي الإيراني كان بدوره محل بحث، مؤكداً أن تركيا كانت وستظل إلى جانب إيران، وأن هذه القضايا يجب حلّها في إطار القوانين الدولية وعن طريق الحوار، بما يسمح باندماج إيران من جديد في المجتمع الدولي اقتصادياً وفي غيره من المجالات. وشدد على أن العقوبات المفروضة على إيران "غير عادلة" ويجب رفعها، مؤكداً استعداد تركيا للقيام بكل ما يمكنها فعله من أجل تقدم هذه المسارات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية سعود بن محمد الساطي سيزور طهران. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات الدبلوماسية بين البلدين وبهدف بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في فلسطين المحتلة ولبنان وسورية. كذلك، يتضمن برنامج الزيارة اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيراني. وأضافت "إرنا" أن الزيارة تأتي ضمن سياسة الجوار التي تتبعها الجمهورية الإسلامية، وفي سياق الرد على زيارة محمد رضا رؤوف شيباني، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيرانية لشؤون سورية، إلى الرياض ولقاءاته مع المسؤولين السعوديين في مايو/ أيار الماضي.

من جهة أخرى، دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي لفنزويلا، واصفاً القرار بأنه "انتهاك صارخ للمعايير والقواعد الأساسية للقانون الدولي، لا سيما القواعد المنظمة للملاحة الجوية الدولية". وقال بقائي إن الخطوة الأميركية، التي تأتي امتداداً لإجراءات "تحريضية وغير قانونية" ضد سيادة فنزويلا ووحدة أراضيها، "تعدّ تصرفاً أحادياً وتهديداً غير مسبوق لسلامة الطيران الدولي"، محذراً من تداعياتها "الخطيرة على سيادة القانون والسلام والأمن الدوليين".