عراقجي يلتقي غروسي قبيل مفاوضات جنيف بين طهران وواشنطن

طهران

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
لندن

16 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 08:39 (توقيت القدس)
عراقجي يلقي كلمة أمام منتدى الجزيرة في الدوحة، 8 فبراير 2026 (Getty)
عراقجي يلقي كلمة أمام منتدى الجزيرة في الدوحة، 8 فبراير 2026 (Getty)
- يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف مع مسؤولين دوليين قبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عُمان، ويشارك في اجتماعات مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة.
- أكد عراقجي على السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مشددًا على رفض الاستسلام للتهديدات، ويترأس وفدًا دبلوماسيًا وتقنيًا لإجراء المفاوضات.
- يتوجه كبير مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر إلى جنيف لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين وسط تهديدات واشنطن لطهران بعمل عسكري.

عراقجي: حضرت إلى جنيف مع أفكار حقيقية تهدف للتوصل إلى اتفاق عادل

سيجتمع عراقجي أيضاً مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي

يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

في جنيف، اليوم الاثنين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قبيل الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن غداً الثلاثاء. وقال عراقجي في منشور عبر منصة إكس، إنه سيجري اليوم، برفقة خبراء نوويين إيرانيين، لقاءً تقنياً مفصّلاً مع غروسي، كما سيجتمع أيضاً مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، قبل انطلاق المشاورات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأكد عراقجي أنه حضر إلى جنيف مع أفكار حقيقية تهدف للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الاستسلام للتهديدات ليس مطروحاً على الطاولة". وكان عراقجي وصل فجراً إلى جنيف، على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء مفاوضات نووية إلى جانب سلسلة من المشاورات الدبلوماسية الأخرى. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن عراقجي استقبله لدى وصوله إلى جنيف الممثل الخاص لوزير الخارجية السويسري لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فولفغانغ برولهارت.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الإيراني سيعقد، خلال هذه الزيارة، لقاءات ثنائية مع كل من وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي ووزير خارجية سويسرا إيغناسيو كاسيس، في إطار بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود الدبلوماسية الجارية. كما من المقرر أن يشارك عراقجي في اجتماعات مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، حيث سيعرض مواقف طهران ورؤيتها إزاء القضايا المدرجة على جدول أعمال هذا المؤتمر الدولي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي، أن مفاوضات نووية "غير المباشرة" بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الثلاثاء بـ"وساطة ومساعٍ حميدة من سلطنة عُمان". وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت، السبت، أن سلطنة عُمان ستستضيف الأسبوع المقبل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

إلى ذلك، يتوجّه كبير مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى جنيف هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع المفاوضين الإيرانيين بشأن الملف النووي الإيراني، وفق ما أكد البيت الأبيض الأحد. وأكد مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أن ويتكوف وكوشنر سيمثلان واشنطن في المحادثات.

وتُعقد الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأميركية يوم الثلاثاء، في وقت كان وزير الخارجية الإيراني قد أجرى، في السادس من فبراير/ شباط، محادثات في عُمان مع ويتكوف وكوشنر. وأكد الجانب الإيراني أن تلك المحادثات كانت غير مباشرة، وأن العُمانيين أدّوا دور الوسيط.

وفي ما يتعلق بالجولة الأولى من المفاوضات، شدد عراقجي على أن جدول أعمالها اقتصر على الملف النووي، غير أن الجانب الأميركي خلال الأيام الأخيرة صوّب أيضاً على البرنامج الصاروخي. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مفاوضات مسقط شكّلت "خطوة إلى الأمام"، وهناك "فرصة مهمة" لحل الملف النووي الإيراني، فيما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في السابع من فبراير/شباط الجاري، بأنها كانت "جيدة جداً".

حاملة الطائرات فورد خلال مرورها من مضيق جبل طارق، 1 أكتوبر 2025 (Getty)
ما نعرفه عن حاملة الطائرات الأميركية "فورد" المتجهة نحو المنطقة

وتأتي المحادثات الأخيرة في ظل تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري، ونشرها حاملة طائرات ومجموعتها العسكرية في المنطقة. وبعد المحادثات الأميركية-الإيرانية، يتوقع أن يشارك ويتكوف وكوشنر في مفاوضات برعاية الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا في جنيف.

