- أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الملف النووي الإيراني وتجنب إعادة فرض العقوبات الأممية، مع التركيز على النهج الدبلوماسي والإجراءات المتبادلة. - أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إرسال فريق مفتشين إلى إيران، مشيراً إلى محادثات مكثفة مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة لتحقيق تقدم ملموس في وقت قصير. - تبادل الإيرانيون والأوروبيون الاتهامات بشأن فشل الجهود الدبلوماسية، حيث وضعت أوروبا شروطاً لتمديد تخفيف العقوبات، بينما انتقدت إيران المواقف الغربية واستمرار تفعيل آلية "سناب باك".

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الثلاثاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اليوم في نيويورك مباحثات مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبين كايا كالاس، لبحث الملف النووي الإيراني واستعراض مسار المحادثات التي جرت الشهر الماضي بهدف إيجاد حلول دبلوماسية تحول دون تصاعد التوتر. وأمام عراقجي حتى نهاية يوم السبت للتوصل إلى اتفاق مع الترويكا الأوروبية لتجنّب إعادة فرض العقوبات الأممية التي عُلِّقت بموجب الاتفاق الموقع عام 2015.

وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، شهد الاجتماع مناقشة عدد من "الأفكار والمقترحات لمواصلة النهج الدبلوماسي" في ظل ما وصفته الوزارة بـ"الإجراء غير المبرر وغير القانوني المتمثل في بدء عملية إعادة العقوبات التي سبق أن ألغى مجلس الأمن فرضها"، كما اتفقت الأطراف على مواصلة المشاورات مع جميع الجهات المعنية.

وخلال اللقاء، عرض عراقجي مواقف بلاده وخطواتها في الأشهر الأخيرة لـ"إزالة أي شبهة أو ذريعة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، واعتبر "الهجمات غير القانونية والإجرامية ضد إيران وإلحاق الأضرار بالمنشآت النووية نقطة سوداء وخطرة في تاريخ نظام منع الانتشار (النووي)"، كما تطرق إلى اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الشهر في القاهرة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بإجراءات الضمانات في ظل الظروف المستجدة، مؤكداً ضرورة اتخاذ الطرف الأوروبي "إجراءات متبادلة ومسؤولة" في هذا الإطار.

في سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم، إنّ فريقاً من المفتشين في طريقه إلى إيران ليكون مستعداً في حال توصلت طهران والقوى الأوروبية إلى اتفاق هذا الأسبوع؛ لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية. وفي حديثه لرويترز على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال غروسي إنه يجري محادثات "مكثفة" مع إيران والقوى الأوروبية والولايات المتحدة لإيجاد حل، وأضاف "أمامنا بضع ساعات، وربما أيام، لنرى ما إذا كان بالإمكان تحقيق شيء ما، وهذا هو الجهد الذي نبذله جميعاً".

وكان مجلس الأمن قد رفض، الجمعة الماضي، مشروع قرار يقضي بالرفع النهائي للعقوبات الأممية المفروضة على طهران، ويعني ذلك أنّه ما لم تُحلّ الخلافات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية قبل 28 سبتمبر/أيلول (السبت المقبل)، فإنّ آلية "سناب باك" ستدخل حيّز التنفيذ في ذلك التاريخ، لإعادة فرض العقوبات وقرارات المجلس السابقة ضد إيران.

ويتبادل الإيرانيون والأوروبيون التهم بالتسبب بفشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لاتفاق جديد لتحديد أطر للبرنامج النووي الإيراني. ووضع الأوروبيون ثلاثة شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات هي؛ استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نطاق كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.

وفي وقت سابق اليوم، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إنّ بلاده "سلكت جميع المسارات الممكنة للحيلولة دون إعادة تفعيل عقوبات مجلس الأمن، عبر التفاوض والبحث عن حلول، لكن الطرف الآخر واصل سياسة المبالغة في المطالب ووضع العراقيل"، وأردف "على سبيل المثال، أرسلت فرنسا، عبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، رسالة مفادها أنه إذا توصلتم إلى اتفاق مع الوكالة فسوف نسحب طلب تفعيل آلية سناب باك. وقد جرى التوصل إلى هذا الاتفاق، ووقّع وزير خارجيتنا على الاتفاق في مصر مؤخراً، لكنّهم أخلفوا الوعد".

وأشار لاريجاني إلى أن الأوروبيين طرحوا لاحقاً مقترحاً خاصاً بهم، كما طرحت روسيا خطة أخرى، موضحاً أن إيران قبلت بكلا المقترحين مع بعض الملاحظات، وقال "كانا يمنحان ستة أشهر مهلة للتفاوض، قبل تفعيل آلية سناب باك، لكنّهم لم يلتزموا مرة أخرى، ومضوا في مساعيهم لتفعيل آلية سناب باك في مجلس الأمن"، وانتقد لاريجاني المواقف الغربية، وقال: "الاتفاق النووي نصّ على آلية تتيح لأي طرف أن يتخذ إجراءات مضادة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته. فمن الذي انتهك التزامات؟ الولايات المتحدة أولاً بخروجها من الاتفاق، ثم الأوروبيون بعدم التزامهم، وصولاً إلى القيام بقصف منشآتنا النووية. فمَن يحق له الاعتراض؟.