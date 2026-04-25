عراقجي يسلم إسلام أباد الرد الإيراني على المقترحات الأميركية

- التقى وزير الخارجية الإيراني مع قائد الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء في إسلام أباد لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، مع التركيز على تعزيز الاستقرار دون التفاوض مع الولايات المتحدة. - أعلنت الاستخبارات الإيرانية عن تفكيك شبكات كردية معارضة في كردستان وكرمانشاه، حيث تم توقيف عشرات الأشخاص وضبط أسلحة وذخائر كانت تُستخدم في التخطيط لهجمات عسكرية. - نفذت إيران حكم الإعدام بحق عرفان كياني لدوره في احتجاجات أصفهان، مع تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 آخرين بتهم التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح اليوم السبت قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، وذلك بعد وصوله إلى إسلام أباد أمس الجمعة في المحطة الأولى من جولته الإقليمية التي تشمل سلطنة عُمان وروسيا. وذكر التلفزيون الإيراني أن عراقجي يسلّم خلال الزيارة الجانب الباكستاني "رداً رسمياً وشاملاً" على المقترحات الأميركية التي نقلها قائد الجيش الباكستاني إلى طهران خلال زيارته الأخيرة، مؤكداً أن جولة الوزير الإقليمية لا تتضمن أي شكل من أشكال التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الولايات المتحدة.

كما التقى عراقجي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم، وبحث معه خلال اجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني عزم قيادتي البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتعاون في الأطر متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، معرباً عن ثقته باستمرار هذا المسار بما يخدم مصالح البلدين الجارين.

من جانبه، شدد عراقجي على رغبة طهران في توسيع التعاون مع إسلام أباد في مختلف المجالات. كما أعرب عن تقدير بلاده لجهود الحكومة الباكستانية في دعم المساعي الرامية إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، إضافة إلى استضافة المشاورات ذات الصلة. وتطرق الوزير الإيراني كذلك إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية ولبنان، مشيداً بمواقف الحكومة والشعب في باكستان الداعمة للفلسطينيين، وبجهود إسلام أباد في دعم تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان.

وأثارت زيارة عراقجي لباكستان، التي تؤدي دور الوسيط الجديد بين طهران وواشنطن، تكهنات حول احتمال استئناف المفاوضات بين الجانبين، خصوصاً عقب إعلان البيت الأبيض أن مبعوثَي الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيتوجّهان إلى إسلام أباد، اليوم السبت، وسيجريان "محادثات شخصياً" مع ممثّلين عن الجانب الإيراني.

غير أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، نفى في منشور على منصة "إكس" وجود أي لقاء مع مسؤولين أميركيين على جدول أعمال الزيارة، مؤكداً أنه "لا يوجد أي تخطيط للقاء بين إيران وأميركا"، مشيراً إلى أن عراقجي سينقل خلال زيارته "مواقف الجمهورية الإسلامية وملاحظاتها إلى الجانب الباكستاني".

وأضاف بقائي أن وزير الخارجية سيُجري مباحثات مع القادة الباكستانيين بشأن جهود بلادهم "الحميدة" الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وفي السياق ذاته، كتب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في منشور على "إكس" أن وزير الخارجية "لا يضطلع بأي مهمة تتعلق بالملف النووي، الذي يُعد من الخطوط الحمر الأساسية لإيران".

وأوضحت الخارجية الباكستانية أن عراقجي وصل إلى إسلام أباد لبحث "الجهود الجارية من أجل تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين" مع مسؤولين باكستانيين، من دون الإشارة مباشرة إلى المحادثات مع ويتكوف وكوشنر.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة رويترز، أمس الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية. وأضاف ترامب في مقابلة عبر الهاتف: "سيقدمون عرضاً وسنرى ما سيحدث". وذكر ترامب أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض. ويشدد ترامب على أن أي اتفاق لا بد أن يشمل تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب والسماح بحرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك شبكات كردية معارضة

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها نفذت سلسلة عمليات أمنية خلال الفترة الأخيرة في محافظتي كردستان وكرمانشاه، أدت إلى تفكيك شبكات كردية معارضة وتوقيف عشرات الأشخاص وضبط كميات من الأسلحة والذخائر. وذكرت المنظمة الاستخباراتية أن هذه الشبكات كانت تعمل على التحضير لـ"هجوم عسكري للعدو من غرب البلاد"، مؤكدة أن عملياتها في محافظة كردستان أدت إلى تفكيك عدة خلايا مرتبطة بجماعات كردية معارضة، مشيرة إلى توقيف 84 شخصاً ومقتل شخص خلال العملية.

وتحدثت عن ضبط ثماني قاذفات من نوع "آر بي جي" وأكثر من ألفي طلقة متنوعة. وأضاف البيان أن القوات نفذت عملية أخرى، وجهت خلالها ضربة لمقر في إيران تابع لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى ضبط 90 صاعق تفجير و18 قنبلة يدوية وخمس قذائف هاون، إضافة إلى أكثر من 1250 طلقة لأسلحة مختلفة وست قنابل تُطلق عبر البنادق، إلى جانب أجهزة اتصال لاسلكية.

من جهتها، أفادت استخبارات الحرس الثوري بتفكيك شبكة تهريب أسلحة في محافظة كردستان الإيرانية، لافتة إلى أنه ضُبط بحوزتها عشر قطع من بنادق كلاشنيكوف و2250 طلقة وسبع قاذفات "آر بي جي" و90 صاعق تفجير، إضافة إلى عدد من أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وفي محافظة كرمانشاه الكردية أيضاً، أعلنت المنظمة أن عملياتها السرية أدت إلى توقيف 155 شخصاً. وأوضحت أن 144 شخصاً منهم اعتُقلوا ضمن عدة مجموعات بتهمة "الاتجار غير القانوني بالأسلحة"، مشيرة إلى مصادرة 17 قطعة سلاح و1200 طلقة خلال هذه العمليات.

وأضاف البيان أن أربعة أشخاص آخرين أوقفوا بتهمة "الارتباط بجهاز الموساد" الإسرائيلي، وقالت المنظمة إن بحوزتهم مواد تُستخدم في تصنيع الذخائر، بما يشمل باروداً وصواعق وتجهيزات مختلفة. وأشار إلى توقيف سبعة أشخاص آخرين في كرمانشاه بسبب المشاركة في تصنيع عبوات ناسفة وشراء أسلحة غير مرخصة بهدف استهداف مواقع حكومية وعسكرية، بحسب البيان.

إعدام إيراني على خلفية الاحتجاجات

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن عرفان كياني، الذي قالت إنه كان من "العناصر الرئيسية المرتبطة بالعدو" خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أصفهان في يناير/كانون الثاني 2026. وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن كياني أُدين بتهم بينها التعاون مع الموساد، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، وإضرام النار في منشآت، وإثارة الذعر بين السكان، إضافة إلى حمل سلاح أبيض واستخدامه لترهيب المواطنين.

وبحسب بيان القضاء، فإن كياني كان يقود مجموعة من الأشخاص خلال الاحتجاجات، أشعلوا الحرائق في الشوارع وأغلقوا الطرق وهاجموا عناصر الشرطة، كذلك شاركوا حسب البيان في تدمير أحد المصارف في المنطقة. وأضاف البيان أن المتهم أُوقف في أثناء وجوده في أحد الشوارع وهو يحمل سلاحاً أبيض كبيراً. وأشار القضاء إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهم ومرافقيه أعدوا عدداً من زجاجات حارقة واستخدموها في مهاجمة قوات الأمن وإشعال الحرائق في الشوارع، إضافة إلى رشق الحجارة وتخريب إشارات المرور وأكشاك الهاتف وإغلاق الطرق باستخدام العوائق. ولفت البيان إلى صدور أحكام أخرى بحق 15 شخصاً في قضايا مرتبطة بالأحداث نفسها، حيث حكم على بعضهم بالسجن بعد استكمال الإجراءات القضائية.

ومنذ بداية الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطة القضائية الإيرانية أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 15 شخصاً، قالت إنهم مدانون بتهم شملت التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، ومهاجمة مراكز عسكرية، وتنفيذ عمليات تخريب خلال احتجاجات يناير/ كانون الثاني الماضي.