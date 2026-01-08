عراقجي يزور لبنان أملاً في العودة بـ"علاقات جيدة جداً"

- توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت لتعزيز العلاقات الثنائية، مصحوبًا بوفد اقتصادي لبحث التعاون التجاري، معربًا عن أمله في تطوير علاقات شاملة مع لبنان. - زيارة عراقجي تأتي بعد تبادل رسائل مع نظيره اللبناني يوسف رجي، الذي دعا لحوار جاد مع طهران، مؤكدًا على احترام السيادة وعدم التدخل، مع التركيز على احتكار الحكومة للسلاح. - إيران تنفي التدخل في الشأن اللبناني، مؤكدة دعمها للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مع التشديد على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية اللبنانية.

توجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إلى بيروت على رأس وفد سياسي واقتصادي. وفي تصريح أدلى به، أمس الأربعاء، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية، أوضح عراقجي أنّ هناك دافعاً مشتركاً لدى طهران وبيروت لتوسيع العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أنّ إيران تسعى إلى تطوير علاقات شاملة مع لبنان بمختلف مكوّناته ومع الحكومة اللبنانية.

وأضاف أن وفداً اقتصادياً سيرافقه في هذه الزيارة لبحث الملفات الاقتصادية والتجارية، معرباً عن أمله في العودة بعلاقات "جيدة جداً" بين الجانبين. وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني بعد عدة جولات من تبادل الرسائل المكتوبة والافتراضية مع نظيره اللبناني يوسف رجي. وكان رجي قد دعا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى حوار جاد مع طهران في دولة ثالثة، عقب رفضه تدخل إيران في الشأن اللبناني، إلا أن عراقجي ردّ بتأكيد استعداده لزيارة بيروت أو استقبال نظيره اللبناني في طهران، مشدداً على عدم الحاجة إلى دولة ثالثة، وهو ما لقي ترحيباً من الجانب اللبناني بالحوار في بيروت.

وفي منشور على منصة إكس في وقت سابق، أعلن عراقجي قبوله الدعوة "بكل سرور"، لكنه وصف موقف نظيره اللبناني بأنه "محيّر"، لافتاً إلى أن وزراء خارجية دول تربطها "علاقات دبلوماسية كاملة" لا يحتاجون إلى وساطات أو أماكن محايدة لعقد لقاءاتهم. وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار" يبرران تفهّمه لعدم قدرة رجي على زيارة طهران في المرحلة الراهنة.

في المقابل، شدد رجي على استعداد لبنان لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع إيران تقوم على "الاحترام المتبادل، والسيادة، وعدم التدخل". كما أعاد تأكيد أن "بناء دولة قوية يستلزم امتلاك الحكومة وحدها حق احتكار السلاح"، في إشارة مباشرة إلى الدعوات لنزع سلاح "حزب الله"، الحليف الأبرز لطهران داخل لبنان.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اتهامات مسؤولين ووسائل إعلام لبنانية بتدخل إيران في الشأن الداخلي اللبناني، واصفاً إياها بأنها "لا أساس لها". وأكد أن قضايا لبنان شأن داخلي يخص اللبنانيين، مشدداً على استمرار دعم طهران للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار المتحدث إلى أن إيران تدرك الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان بسبب جواره المباشر مع كيان احتلالي يشنّ هجمات يومية ومتواصلة على أراضيه، مؤكداً أن طهران لطالما أعلنت تضامنها مع لبنان ودعمها لمقاومته، مع التشديد على أنها "لا تتدخل إطلاقاً في الشأن اللبناني".