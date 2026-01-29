عراقجي يزور تركيا الجمعة بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن

- يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا وسط توتر بين طهران وواشنطن، حيث تسعى أنقرة للتوسط لتجنب ضربة عسكرية أمريكية محتملة، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري. - تقود تركيا جهودًا دبلوماسية لتهدئة الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مقترحة قمة ثلاثية عبر الفيديوكونفرنس لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات ومنع التدخل العسكري. - أكدت إيران استعدادها للمفاوضات الصادقة مع الولايات المتحدة، لكنها ترفض الحوار تحت التهديد، بينما حذر ترامب من تصعيد عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا الجمعة، بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن في ظل تهديد الولايات المتحدة بشنّ ضربة عسكرية على إيران، بحسب ما أفادت به الخارجية التركية في بيان. وبحسب البيان، فإنه من المتوقع أن يؤكد فيدان، خلال اجتماعه مع عراقجي غداً، الأهمية المحورية للعلاقات الثنائية في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي. كما يتوقع أن يبرز التزام تركيا بتطوير العلاقات الثنائية، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق هدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 30 مليار دولار.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشدد الوزير فيدان على أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في إيران، وأن أمن إيران وسلامها واستقرارها تمثل أهمية بالغة لتركيا، وأن يجدد تأكيد معارضة تركيا للتدخلات العسكرية في إيران، مسلطا الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة إقليمياً وعالمياً، ومؤكدا استعداد تركيا للمساهمة في حل التوتر الراهن عبر الحوار.

ويوم أمس، أفاد موقع أكسيوس الأميركي، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم يسمّهم، بعدم وجود مفاوضات جدّية في الوقت الحالي بين طهران وواشنطن، مؤكدًا أنّ دولاً ضمنها السعودية، وتركيا، وقطر، تتحدّث لكلا الطرفين وتنقل الرسائل بينهما، كما قال عراقجي يوم أمس إنّ "دولاً تقوم بدور الوساطة تبذل جهوداً وتجري مشاورات وإن طهران على تواصل مع هذه الأطراف".

صحيفة: أردوغان اقترح على ترامب قمة ثلاثية مع إيران

وقالت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اقترح على نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية قبل أيام، عقد قمة ثلاثية تركية أميركية إيرانية. وأفادت الصحيفة أن مكالمة أردوغان مع ترامب سيطر عليها الحديث عن إيران، ونقل خلالها وجهات نظر أنقرة في هذا الملف، واقترح على ترامب عقد قمة ثلاثية رفيعة، مبينة أن ترامب نظر بإيجابية لهذا المقترح.

وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن تكون القمة عبر تقنية الفيديوكنفراس، لافتة إلى أنه بينما ينشغل العالم بالحديث عن هجوم أميركي وشيك، يشهد المشهد الدبلوماسي نشاطاً هادئاً لكنه عميق، حيث تدخلت أنقرة كما فعلت خلال حرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران التي شاركت فيها الولايات المتحدة في آخر يوم بتوجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.

وذكرت أن أردوغان وفيدان يقودان تحركات دبلوماسية مكثفة، مشيرة إلى أنه ما بين 13 و20 يناير/كانون الثاني الجاري، عقد فيدان عدة "اجتماعات حاسمة" منفصلة مع الجانبين الأميركي والإيراني. واعتبرت أن توقيت الاجتماعات ومضمونها أظهرا أن "تركيا تلعب دور خط عازل لمنع تفاقم الأزمة"، وأن الهدف هو تهدئة الأزمة، وكان التركيز الرئيسي لهذه الاجتماعات واضحاً وهو "الدبلوماسية لا الصراع".

واعتبرت أن أنقرة تريد تهدئة الأزمة المتصاعدة، وجمع الأطراف على طاولة المفاوضات، ومنع أي تدخل عسكري محتمل، ووفقا لمصادر دبلوماسية للصحيفة فإنه لولا هذه الاتصالات، لكانت المنطقة تناقش اليوم أجندة مختلفة تماما، حيث تم تأجيل الأزمة، لكنها لم تنتهِ. وأردفت أن أنقرة تعتقد أن السبب الرئيسي للهجمات الأميركية هو اقتراب موعد الانتخابات بإسرائيل، حيث يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توجيه ضربة لإيران، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو كانت محدودة، ووفقا لأنقرة إذا اتخذت إيران خطوة ما، كأن تقترح شراكة محدودة مع الولايات المتحدة بشأن حقول النفط أو تبادل التكنولوجيا، فقد تعود واشنطن إلى طاولة المفاوضات، إلا أن هذا يتطلب تخفيف الضغط على الانتخابات الإسرائيلية، ومناورة دبلوماسية رمزية من جانب إيران لإقناع الرأي العام الإيراني.

يأتي ذلك فيما أكدت إيران استعدادها للدخول في مفاوضات "صادقة وحقيقية" مع الولايات المتحدة، مشددة في الوقت ذاته على رفضها أي حوار يُجرى تحت التهديد أو في أجواء التصعيد العسكري. وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يسعى إلى مثل هذا النوع من التفاوض.

وأضاف أن "ترامب قد يكون قادراً على إشعال حرب، لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها"، مؤكداً أن "إيران لا ترفض مبدأ الحوار والدبلوماسية، غير أن الدبلوماسية يجب أن تكون حقيقية، قائمة على الاحترام المتبادل، ومقرونة بضمانات". من جانبها، أعلنت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، رداً على ما وصفتها بالمغامرات المحتملة لترامب، أن إيران مستعدة للتفاوض، لكنها ستدافع عن نفسها إذا فُرض عليها ذلك، وسترد "بشكل غير مسبوق".

وكان ترامب قد حثّ إيران، أمس الأربعاء، على إبرام اتفاق، محذراً من أنه ما لم يتم ذلك فسيكون الهجوم القادم عليها "أسوأ بكثير"، في إشارة إلى حرب الاثني عشر يوماً في يونيو/حزيران الماضي، مكرراً القول إن أسطولاً ضخماً وأكبر من الذي أرسل إلى فنزويلا، "يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة".