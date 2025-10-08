عراقجي يرد على ترامب: كنا قريبين من اتفاق تاريخي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، ردّاً على تصريحات أخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن البرنامج النووي الإيراني، إن "الإصرار أكثر على خطأ في الحسابات لن يحل أي مشكلة"، مشيراً إلى أن البلدين كانا قريبين من إبرام "اتفاق نووي جديد وتاريخي". وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس": "حين توجهت للجولة الخامسة من المفاوضات في 23 مايو/أيار مع السيد ويتكوف، كتبت: السلاح النووي = صفر يعني أن لدينا اتفاقاً، أما التخصيب = صفر فلا يعني عدم الوصول إلى أي اتفاق".

والتقى عراقجي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في روما في 23 مايو الماضي بوساطة عُمانية، في ظل خلافات بين البلدَين حول مسألة تخصيب اليورانيوم الشائكة، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها "لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب"، فيما رفضت طهران هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها، لتنهار بعد ذلك المحادثات. وكان من المفترض أن تنعقد جولتها السادسة في 15 يونيو/حزيران الماضي وهو ما لم يحدث بعد بدء إسرائيل حربها على إيران، وانضمام الولايات المتحدة الأميركية لاحقاً لها في قصف منشآت نووية.

وأكد عراقجي أن الرئيس الأميركي، إذا ما ألقى نظرة على محضر تلك المفاوضات، الموثّق من قبل الوسيط، "فسيرى إلى أي مدى كنا قريبين من الاحتفال باتفاق نووي جديد وتاريخي"، مضيفاً أنه "لا توجد أي معلومات تشير إلى أنه لو لم تخدع إسرائيل الولايات المتحدةَ لشنّ هجوم على الشعب الإيراني، لكانت إيران قريبة من تطوير السلاح النووي خلال شهر واحد".

Upon embarking for a 5th round of talks with @SteveWitkoff on May 23, I wrote:



"Zero nuclear weapons = we DO have a deal.

Zero enrichment = we do NOT have a deal."



If POTUS was to glance at the minutes of those talks—recorded by our interlocutor—he would see just how close we… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 7, 2025

وشدد على أن "إسرائيل تسعى إلى رسم صورة تهديد وهمي من قوة إيران الدفاعية، بينما الأميركيون ضاقوا ذرعاً بخوض حروب لا نهاية لها لحساب إسرائيل"، متابعاً: "قد تدمّر المباني والآلات، لكن إرادتنا لن تمس على الإطلاق". ووجّه عراقجي خطابه إلى ترامب قائلاً: "الإصرار أكثر على هذا الخطأ في الحسابات لن يحل أي مشكلة. لا يوجد أي حل سوى التوصل إلى حل تفاوضي".

وهدد ترامب، أمس الاثنين، بمهاجمة إيران مجدداً إذا عادت إلى تطوير برنامجها النووي، وذلك بعد القصف الأميركي والإسرائيلي لمنشآتها النووية في يونيو/حزيران أثناء العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوماً. وقال ترامب، خلال كلمة ألقاها في احتفال بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس القوات البحرية الأميركية في ولاية فيرجينيا: "أطلقنا 30 صاروخاً من نوع توماهوك، بعد أن أصابت طائرات بي–2 جميع الأهداف"، مضيفاً أن إيران "كانت على وشك امتلاك سلاح نووي في غضون شهر، أما الآن فعليها أن تبدأ من الصفر مجدداً. آمل ألا تستأنف برنامجها النووي، لأننا سنتعامل معها بالطريقة نفسها". وقال إن واشنطن "لن تنتظر طويلاً" للرد.