أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والملف النووي الإيراني. ووفق بيان وزارة الخارجية الإيرانية، استعرض الجانبان مسار العلاقات بين البلدين، واتفقا على مواصلة المشاورات وتعزيز التعاون.

وتناول الوزيران آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في لبنان وغزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخرق وقف إطلاق النار، مؤكدين ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات. كما تطرقا إلى الملف النووي الإيراني، حيث عرض عراقجي مواقف طهران بشأن القضايا المتعلقة بضمانات التفتيش والالتزامات النووية.

وفي تصريحات لوكالة "كيودو" اليابانية، قال وزير الخارجية الإيراني إن استئناف المفاوضات النووية "مرهون بتغيير النهج الأميركي"، مضيفاً أن "الكرة في ملعب واشنطن، وإذا غيّرت مقاربتها، فنحن جاهزون للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".

وكشف عراقجي أن الهجوم الإسرائيلي في يونيو/ حزيران الماضي قد يكون تسبب بتلوث إشعاعي في المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، الأمر الذي أثّر في عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معرباً عن أمله في تعاون فني من اليابان لمعالجة الآثار المحتملة. كما جدّد تأكيد حق بلاده في مواصلة تخصيب اليورانيوم، واصفاً ذلك بأنه "حق مشروع" لإيران في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي.

وتحاول القاهرة لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن في الأشهر الأخيرة، مستفيدة من قنوات اتصال نشطت عبر زيارات دبلوماسية واتصالات رفيعة المستوى مع الجانبين، بهدف تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الخارجية المصرية أنها تعمل على إحياء المفاوضات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني.

وترفض طهران العودة إلى المفاوضات النووية في ظل ما تصفه بغياب "الضمانات الجدية" من الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية، مؤكدة أن أي مسار تفاوضي جديد يجب أن يضمن رفع العقوبات بصورة ملموسة وعدم تكرار انسحاب واشنطن من الاتفاق كما حدث عام 2018. وترى القيادة الإيرانية أن الضغوط الاقتصادية والسياسية الحالية تهدف إلى انتزاع تنازلات من دون مقابل.