عراقجي يدحض التقييم الأميركي بشأن صواريخ إيران: لن نرضخ للضغط

- أكد وزير الخارجية الإيراني أن مخزون إيران الصاروخي يبلغ 120%، منتقداً الولايات المتحدة لمغامراتها العسكرية التي تعرقل الحلول الدبلوماسية، ومشيراً إلى استعداد إيران للدفاع عن نفسها بنسبة 1000%. - اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال الهجمات على السفن والمنشآت الإيرانية، ووصفت هذه الأعمال بالعدوانية، داعية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته. - جددت إيران التزامها بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول، داعية إلى إنشاء آلية أمنية داخلية في المنطقة، بينما نفت القيادة المركزية الأميركية تعرض قواتها لأي أذى.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إنّ مخزون بلاده الصاروخي يبلغ 120%، متهماً الولايات المتحدة بأنها "تُقدم على مغامرة عسكرية طائشة في كل مرة يُطرح فيها حل دبلوماسي". وتساءل عراقجي في منشور على منصة إكس، عمّا إذا كان هذا التصرف "مجرد تكتيك أعمى لممارسة الضغط، أم أنه خداع مخرب يسعى مرة أخرى لجرّ الرئيس الأميركي (دونالد ترامب

) إلى مستنقع جديد".

وأضاف "مهما كان السبب، فإنّ النتيجة دائماً واحدة"؛ مشدداً على أنّ الإيرانيين "لن يرضخوا للضغط أبداً"، معتبراً أنّ الدبلوماسية هي التي "تقع دائماً ضحية لهذه التصرفات". وأوضح عراقجي أنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) "مخطئة في تقديراتها"، مشيراً إلى أن "المخزون الصاروخي وقدرة منصات الإطلاق الإيرانية مقارنة بأواخر شهر فبراير/ شباط الماضي ليست عند مستوى 75% بل إن الرقم الصحيح هو 120%"، واختتم تصريحاته بالتأكيد مجدّداً أنّ "مستوى الاستعداد للدفاع عن الشعب يبلغ 1000%".

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، قد قالت، في تقرير، أمس الخميس، إنّ تحليلاً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" قُدّم إلى صناع القرار في أميركا هذا الأسبوع خلص إلى أنّ إيران في وسعها تحمّل الحصار البحري الأميركي ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل مواجهة مصاعب اقتصادية شديدة. وأشارت الصحيفة إلى أنّ التحليل توصّل أيضاً إلى أنّ طهران ما زالت تحتفظ بقدرات مهمة على صعيد الصواريخ الباليستية رغم الضربات الجوية العنيفة التي شنتها طيلة أسابيع أميركا وإسرائيل. وقال مسؤول أميركي، إنّ إيران تحتفظ بنحو 75% من مخزوناتها لما قبل الحرب من منصات الإطلاق المتنقلة، ونحو 70% من مخزوناتها لما قبل الحرب من الترسانة الصاروخية.

إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار

من جانب آخر، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة الأميركية بانتهاك وقف إطلاق النار عبر الهجوم على السفن والمنشآت الإيرانية. وأدانت وزارة الخارجية، في بيان لها، العمل الذي وصفته بـ"العدواني" للجيش الأميركي ضد ناقلتَي نفط تابعتَين لإيران بالقرب من ميناء جاسك ومضيق هرمز، فضلاً عن الاعتداءات التي استهدفت نقاطاً في المناطق الساحلية المطلة على المضيق خلال ليل الخميس وفجر الجمعة.

وأكدت الوزارة أنّ هذه "الهجمات واجهت رداً حازماً من القوات المسلحة الإيرانية"، مشيرة إلى فشل المهاجمين في تحقيق أهدافهم. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات الاستفزازية تمثل انتهاكاً صارخاً لتفاهم وقف إطلاق النار، إلى جانب كونها انتهاكاً جسيماً للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة. واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "استمرار هذه الهجمات، مصحوباً بالسلوكيات المتناقضة والتصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الأميركيين، يعكس تفاقم حالة اليأس والتخبط لدى الإدارة الأميركية، وعجزها الواضح عن فهم المشكلة أو إيجاد حل منطقي للخروج من الأزمة التي افتعلتها".

وشددت الوزارة على "عزم القوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والسيادة الوطنية للبلاد في مواجهة أي اعتداء"، كما لفتت انتباه مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى مسؤولياتهما في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الميثاق، محذرة من التداعيات الخطيرة لتساهل الأمم المتحدة تجاه انتهاكات الإدارة الأميركية للقوانين.

وجددت الخارجية الإيرانية تأكيد طهران على التزامها بسياسة حسن الجوار واحترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لجميع دول المنطقة، داعية حكومات هذه الدول إلى العمل بمسؤولية بناءً على التجارب الأخيرة، لإنشاء آلية أمنية داخلية تعتمد على الثقة الجماعية وتخلو من التدخلات المدمرة للأطراف الخارجية. ومساء الخميس، اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وبشن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم في مضيق هرمز ومناطق ساحلية مجاورة. وقال الجيش الإيراني إنه رد بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرقي مضيق هرمز وجنوبي ميناء جابهار.

وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إن الضربات تسببت في "أضرار جسيمة" لكن القيادة المركزية الأميركية نفت إصابة أي من قطعها. وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية لاحقاً بأن "الوضع عاد إلى طبيعته في الجزر الإيرانية والمدن الساحلية على مضيق هرمز" بعد عدة ساعات من إطلاق النار. في المقابل، قال الجيش الأميركي، إن قواته تصدت لهجمات إيرانية وردت بضربات دفاعية، بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعبر مضيق هرمز إلى خليج عمان في السابع من مايو/ أيار.

وأضاف في بيان أوردته وكالة رويترز أنّ "إيران شنّت هجمات غير مبررة أثناء عبور مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مضيق هرمز"، وأكد الجيش الأميركي أن "القيادة المركزية قضت على التهديدات واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمة القوات الأميركية"، لافتاً إلى أن "الأصول الأميركية" لم تتعرض لأي أذى.