عراقجي يجري مشاورات إقليمية مكثفة غداة مفاوضات جنيف

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة اتصالات هاتفية مكثفة، اليوم الجمعة، مع عدد من نظرائه الإقليميين، وذلك بعد يوم واحد من اختتام الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، في إطار التنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية ومسار الجهود الدبلوماسية الجارية ولإطلاعهم على مجريات المباحثات.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت زار فيه وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي واشنطن لإجراء مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس حول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وإجراءه في الوقت ذاته، مباحثات هاتفية مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي حول هذه المفاوضات.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، بحث عراقجي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الجمعة، مستجدات الأوضاع في المنطقة ومجريات مفاوضات جنيف. وخلال الاتصال، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لاهتمام دولة قطر، إلى جانب سائر دول المنطقة، بصون المصالح المشتركة والجماعية لشعوب المنطقة، كما أطلع الجانب القطري على آخر تطورات مسار المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية مواصلة النهج الدبلوماسي باعتباره السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية القطرية بأنه جرى خلال الاتصال، استعراض نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي انعقدت بمدينة جنيف السويسرية، وتأكيد استمرار المفاوضات بين الطرفَين. وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر للجهود كافّة الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد، وفق بيان الخارجية القطرية، ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

كما أفاد بيان آخر للخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أجرى محادثة هاتفية مع عراقجي تناولت التطورات الإقليمية والدولية. وخلال هذا الاتصال، وضع عراقجي نظيره العراقي في صورة آخر مستجدات المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية، إذ شدّد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين دول المنطقة من أجل صون السلام والاستقرار الإقليمي.

وأجرى عراقجي، في وقت سابق الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية. وأطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره المصري على آخر مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيّما نتائج الاجتماع الأخير الذي عُقد في جنيف. وأكد عراقجي تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي لحل القضايا العالقة، مشدداً على أن نجاح هذا المسار مرهون بجدية الطرف الأميركي وواقعيته، وبتجنّب "أي سوء تقدير أو مطالب مفرطة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن إجراء اتصال هاتفي اليوم الجمعة بين عبد العاطي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن الاتصال تناول الجولة الأخيرة من المفاوضات الأميركية الإيرانية، إذ أكد عبد العاطي موقف مصر الداعم للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تسوية القضايا العالقة وكافة الشواغل المرتبطة بالملف النووي من خلال المفاوضات، كما شدّد على حرص القاهرة على استمرار المسار التفاوضي وتجنب التصعيد في المنطقة، وأهمية التوصل إلى حلول وسط تحقق مصالح جميع الأطراف.