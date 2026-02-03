عراقجي يجري مباحثات مع نظرائه في المنطقة قبل مفاوضات مرتقبة مع واشنطن

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
مباشر
03 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 20:54 (توقيت القدس)
عراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، 22 يونيو 2025 (فرانس برس)
عراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، 22 يونيو 2025 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات دبلوماسية مع نظرائه في الكويت وقطر وسلطنة عُمان وتركيا، لبحث التطورات الإقليمية والمفاوضات المحتملة بين واشنطن وطهران بمشاركة دول عربية وإسلامية.

- أكد عراقجي ونظراؤه على أهمية التعاون والتنسيق الإقليمي لدعم الاستقرار، مشيدين بجهود قطر وتركيا وعُمان في حفظ السلام، وناقشوا تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة.

- كشفت مصادر إيرانية عن مبادرة إيرانية لعقد مفاوضات مع الولايات المتحدة، تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الاستقرار ضمن "استراتيجية الجوار".

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في الكويت وقطر وسلطنة عُمان وتركيا، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية متواصلة على خلفية التطورات في المنطقة والمفاوضات المحتمل عقدها بين واشنطن وطهران بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية.

وبحث وزير الخارجية الإيراني، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات الإقليمية. وأعرب عراقجي عن تقديره للجهود والمبادرات الدبلوماسية التي تبذلها دول المنطقة، ولا سيما قطر، في سبيل دعم الاستقرار والأمن الإقليميين. وأكد الجانبان "أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الوثيق بين دول المنطقة، انطلاقًا من الاهتمام الجماعي بتحقيق السلام والاستقرار".

كما بحث عراقجي في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء مع نظيره التركي هاكان فيدان، آخر المستجدات الإقليمية، معرباً عن تقديره "للجهود التي تبذلها تركيا في خفض التوتر والمساعدة على حفظ السلام والأمن في المنطقة".

عراقجي وويتكوف بعد اجتماع مع مسؤولين روس في الرياض، 9 إبريل 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

خاص| مكان عقد المفاوضات الأميركية الإيرانية وزمانه لم يُحسما بعد

وفي اتصال آخر، تناول عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأشاد وزير الخارجية الإيراني "بالمساعي الحميدة التي تبذلها سلطنة عُمان للمساهمة في حفظ السلام والأمن في المنطقة"، مؤكدًا ضرورة "تعزيز التعاون بين الدول الصديقة لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة".

وفي اتصال هاتفي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الجديد لدولة الكويت، هنّأ عراقجي نظيره الكويتي بتوليه مهام منصبه. وأكد الجانبان "متانة العلاقات التاريخية والودية بين البلدين". كما "تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، وشددا على ضرورة استمرار المشاورات، وتعزيز التعاون الثنائي، والعمل المشترك لصون أمن واستقرار المنطقة"، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وكشفت مصادر إيرانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن التوجه نحو عقد المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة بحضور دول عربية وإسلامية جاء بـ"مبادرة إيرانية بغية تشكيل منطقة قوية". وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد" أن هذه المبادرة تندرج ضمن "استراتيجية الجوار"، وتهدف إلى تحويل المفاوضات إلى فرصة إقليمية لتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
بزشكيان خلال لقاء حكومي في طهران، 27 يناير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

توجيه بزشكيان لإطلاق المفاوضات النووية: ما الدلالات وفرص النجاح؟

طائرة مسيرة يرانية بمعرض عسكري في طهران، 12 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

واشنطن تعلن إسقاط مسيّرة إيرانية قرب حاملة طائرات أميركية ببحر العرب

غوتيريس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 9 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

غوتيريس: أي حل مستدام في غزة يجب أن يتوافق مع القانون الدولي