عراقجي يجري اتصالات مع نظرائه التركي والباكستاني والروسي

- أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات هاتفية مع نظيريه التركي والباكستاني، مندداً بالهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران، واصفاً إياها بانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وتهديداً لأمن المنطقة. - دعا عراقجي الدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتها في مواجهة المخططات الصهيونية، مؤكداً التزام إيران بسياسة الجوار الحسن، بينما أدان الجانب الباكستاني الهجمات بشدة. - أدان وزير الخارجية الروسي لافروف الهجوم، معتبراً إياه انتهاكاً للقانون الدولي، وأكدت الخارجية الروسية أن نيات المعتدين تهدف لتدمير النظام الدستوري الإيراني.

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت مباحثات هاتفية مع نظيريه التركي هاكان فيدان والباكستاني إسحاق دار، في ضوء الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.

واستهل عراقجي المحادثات بالتنديد الشديد بالجرائم المرتكبة في الغارات الإسرائيلية والأميركية على بلاده منذ صباح اليوم، ولا سيما مذبحة مدرسة "ميناب" للبنات، معتبراً هذا العدوان انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضد السلم والأمن الدوليين، ومؤكداً في الوقت نفسه حق إيران الثابت في الدفاع عن نفسها بكل قوة، وفق ما ورد في بيان للخارجية الإيرانية.

وشدد وزير الخارجية الإيراني في اتصاليه على أن الحرب المفروضة من قبل واشنطن وإسرائيل "لا تستهدف الشعب الإيراني فحسب، بل تشكل تهديداً لجميع دول المنطقة والمسلمين". ودعا عراقجي الدول الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية "لإحباط المخططات الصهيونية الرامية إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها"، مؤكداً التزام إيران المستمر بسياسة الجوار الحسن والصداقة مع الجيران. وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، أدان الجانب الباكستاني الهجمات بشدة، معرباً عن رفضه التام لهذه "الأعمال العدوانية"، ومطالباً بوقف فوري لها.

وأدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الهجوم الإسرائيلي الأميركي خلال اتصال هاتفي مع عراقجي، وفق ما أفادت الخارجية الروسية. وأوضحت الوزارة في بيان أن لافروف "أدان خلال الاتصال الهجوم العسكري غير المبرر الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والذي يُعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وقواعده".

وأضاف البيان "أعرب الجانب الإيراني عن امتنانه العميق للدعم المتواصل والثابت الذي تقدمه روسيا الاتحادية". واعتبرت الخارجية الروسية أيضاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخوضان مجدداً "مغامرة خطيرة تُقرب المنطقة بسرعة من كارثة إنسانية واقتصادية، وربما إشعاعية أيضاً". وأضافت "نيّات المعتدين واضحة ومعلنة، وهي تدمير النظام الدستوري وحكومة دولة لا يرغبون فيها، ورفضت الخضوع لإملاءات القوة والهيمنة".

قناة اتصال عبر سويسرا

من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم السبت، بأنه يتم استخدام قناة الاتصال بين إيران والولايات المتحدة عبر سويسرا. وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية السويسرية نيكولا بيدو: "نعم، لقد عرضت سويسرا دائماً خدماتها الحميدة للأطراف المهتمة. وكما تعلمون، وبسبب تفويضنا بحماية المصالح الأميركية في إيران، لدينا قناة اتصال بين إيران والولايات المتحدة ويتم استخدام هذه قناة للاتصال" وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني إن العدوان الأميركي الإسرائيلي على بلاده "غير مبرر وغير قانوني"، مؤكداً أن القوات الإيرانية "جاهزة لهذا اليوم" و"ستلقن المعتدين الدرس الذي يستحقونه". وكتب عراقجي، في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" إن "حرب بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب على إيران غير مبررة وغير قانونية وتفتقر إلى الشرعية". وأضاف "لقد حوّل ترامب شعار أميركا أولاً إلى إسرائيل أولاً بما يعني أميركا أخيراً". وتابع "قواتنا المسلحة جاهزة لهذا اليوم وستلقن المعتدين الدرس الذي يستحقونه".